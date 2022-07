38 personer døde etter fallulykker i naturen: – Fortvilende

– Jeg snublet på et sted hvor det åpenbart var dumt å snuble, sier den kjente fjellmannen Stein P. Aasheim.

TV 2 er med når Aasheim guider en gruppe fra stiftelsen Medvandrerne til Bispevannet på Trollstigen. Han har klatret til topps på verdens høyeste fjell og i flere tiår utført krevende ekspedisjoner – uten uhell.

FALT LANGT: Stein P. Aasheim slapp fra fallet med skrekken og ble utskrevet fra sjukehus dagen etter. Her er han på tur opp til Bispevatnet på Trollstigen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Jeg har holdt på med fjellsport, bratte og farlige ting hele livet. Det var første gang jeg trengte hjelp og hadde behov for å bli reddet av helikopter, sier Aasheim og peker bort i lia der det gikk galt.

Falt bort

Han måtte hentes med luftambulanse etter å ha falt mellom seks og åtte meter like i nærheten av Trollstigen i Møre og Romsdal i mai i fjor. Han var nær ved å havne i den dødelige statistikken.

– Jeg ble liggende, og det var åpenbart at jeg ikke var i stand til å bevege meg. Jeg tror jeg var borte i noen sekunder. Heldigvis hadde jeg hjelm på meg, og jeg tror det hadde ganske stor betydning for utfallet, sier Aasheim til Romsdals Budstikke, som omtalte saken først.

Han ble kraftig forslått, men kom ellers uskadet fra ulykken.

– Det endte lykkelig. Jeg kunne hinke hjem dagen etter.

Men det er dessverre ikke alle som kommer hjem fra fjellturen med livet i behold. I løpet av den siste måneden har fem personer mistet livet i fallulykker i forbindelse med fjellturer.

24. juni: Mann (20) fra USA døde etter fallulykke på Reinebringen.

27. juni: Mann (35) omkom etter ulykke ved Andersfjell i Rosendal.

5. juli: Britisk mann i 70-årene døde etter fall ved Litlefjellet i Rauma.

13. juli: Mann (59) funnet død etter ulykke ved Nilsebutvatnet i Ryfylkeheiene.

15. juli: Kvinne fra Nederland døde etter fallulykke ved Mefjellet, Beitostølen.

Politiet og Hovedredningssentralen har siden 2020 og frem til i dag rapportert om 70 fallulykker i norsk natur, viser tall TV 2 har hentet inn. Av disse var det 27 dødsulykker i samme periode. I tillegg har TV 2 tidligere fortalt at i 2019 omkom 10 personer i fallulykker knyttet til fjellturer.

Bare i løpet av tre og et halvt år har 38 personer mistet livet på tur i norsk natur. Tallene omfatter ikke skredulykker, men det politiet har definert som fallulykker.

– Dette er et altfor høyt tall. Det er fortvilende at veldig mange av disse antakelig kunne vært unngått. Vi må alle samarbeide for å redusere fallulykkene, sier fagsjef for friluftsliv, Anne-Mari Planke, i Den Norske Turistforening (DNT) til TV 2.

DNT har i lengre tid etterspurt et viktig verktøy for å få ned ulykkestallene.

– Vi mangler et nasjonalt register over friluftsulykker som ville gitt oss et detaljert innblikk i hver enkelt ulykke og for å lære av det som har skjedd. Det ville gjort oss i bedre stand til å sette inn de rette tiltakene rundt opplæring, utstyr, informasjon og forberedelse til å gå på tur. Nå famler vi for mye i blinde. Nå må det komme penger til et slikt register som er foreslått i stortingsmeldingen om friluftsliv, sier Anne-Mari Planke.

ØNSKER REGISTER: Vi trenger et nasjonalt ulykkesregister, sier Anne-Mari Planke er fagsjef for friluftsliv i DNT. Foto: Thomas Evensen / TV 2

DNT er glad for at stadig flere bruker den norske naturen, men dessverre er ikke alle like godt forberedt.

– Vi ser at det er nye grupper som er ute i bratt terreng og som kanskje ikke har den nødvendige opplæringen og erfaringen. Folk går på plasser de ikke burde ha gått på og med manglende utstyr. En gjenganger er at turgåere springer på for krevende fjelltopper iført kun lette joggesko i stedet for gode fjellstøvler, sier Planke.

Må ta ansvar

Hun har et klart budskap om at folk må ta ansvar for egen sikkerhet på tur.

– Turene er ikke tilstrekkelig planlagt. I en kombinasjon av overmot og uoppmerksomhet så går det dessverre galt. Vi kan ikke gardere oss mot alt, men hver enkelt må ta et større ansvar for å unngå ulykker. Forbered deg godt, søk informasjon, gå gjerne sammen med mer erfarne fjellfolk. Og ikke minst: Ta ingen sjanser og vær forsiktig, er rådene fra fagsjefen i DNT.

Dødsulykken ved Higravtind i mai i fjor var organisert av et turlag i DNT. I en ulykkesrapport skriver DNT:

– Dette var en ulykke der vi ikke har funnet utløsende årsak eller faktorer som direkte har medvirket til utfallet, står det i rapporten.

Denne ulykken er fortsatt under politietterforskning, og Anne-Mari Planke ønsker ikke å kommentere den ytterligere.

Oppe ved Bispevatnet synes Aasheim det er vanskelig å reflektere rundt antallet som mister livet på fjellet.

FJELLVETERAN: Stein P. Aasheim det alltid vil være en viss risiko ved å bevege seg i naturen og ber folk velge turmål etter evne. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det er selvfølgelig 38 for mange. Men vi vet ikke hvor stor prosentandel det utgjør av de som går i fjellet. Kanskje det er rart at det ikke skjer flere ulykker? Jeg aner ikke. Vi vet altfor lite om hver ulykke. Vi må ha mer kunnskap før vi trekker slutninger, sier Stein P. Aasheim.

Han har ikke fått skrekken etter fallulykken i fjor sommer.

– Jeg var uoppmerksom et lite øyeblikk. Jeg vil si at det var uflaks. Dette er et sted hvor jeg ville gått med barnebarna mine, og det er mange steder i fjellet hvor slike uhell og ulykker kan skje. Det vil alltid være en risiko ved å ferdes ute i naturen. Det handler om å være forsiktig og minimalisere risikoen, sier Aasheim til TV 2.