Besøksrestriksjoner på svenske sykehus

Flere svenske sykehus gjeninnfører restriksjoner for besøkende på grunn av oppblomstring av koronasmitte.

Flere sykehus har allerede gjeninnført munnbindkravet. Nå er det flere som tar tilbake besøksrestriksjonene. Det gjelder blant annet sykehuset i Trollhättan og Uddevalla.

Antallet innlagte med koronasmitte er firdoblet på de to sykehusene de siste ti dagene. Det er kun lov med to besøkende per pasient, og de besøkende må bruke munnbind.

Helseregionen Dalarna har også strammet inn. De anbefaler at besøk skjer utendørs eller på pasientrom, og gjester må sprite hendene før, under og etter besøk.

Sahlgrenska Universitetssjukehus, Skellefteå-sykehuset, Södersjukhuset i Stockholm og sykehuset i Norrtälje har også restriksjoner, i likhet med helseregion Jönköping.