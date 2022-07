Fotballryktene: – Chelsea nærmer seg stjernespiller

I Chelsea skjer det saker og ting på overgangsmarkedet. Raheem Sterling er allerede bekreftet, og med han inn døren følger fort Kalidou Koulibaly.

Overgangsguruen Fabrizio Romano melder at Napoli-stopperen vil bli annonsert innen kort tid.

Men London-klubben virker ikke å være ferdige med stopperkjøpene etter senegaleseren er på plass. The Athletic hevder at Chelsea fortsatt jakter sin tidligere akademispiller Nathan Aké fra Manchester City.

I tillegg skriver Mirror at Presnel Kimpembe er en ønsket mann på Stamford Bridge. Stopperen spilte under Thomas Tuchel i PSG, og ryktes å være en mann Chelsea vil ha inn sammen med både Aké og Koulibaly.

Det har vært tydelig at Erik ten Hag har sett mot gamleklubben Ajax på overgangsmarkedet, og nå ser det ut til å bære frukter.

Daily Star melder at Lisandro Martinez-overgangen er like ved å være i boks. Den argentinske midtstopperen har også vært jaktet av Arsenal, men det ser ut til at valget faller på en gjenforening med gamleklubben.

Samtidig ser ten Hag ut til å sikre seg en tidligere spissdisippel. Under United-sjefen var Brian Brobbey en stor suksess, men i RB Leipzig gikk det tråere. Etter et låneopphold tilbake i Ajax ser karrieren ut til å fortsette i England.

Spissen har nemlig pakket bagen etter en telefonsamtale med gamlesjefen, skal man tro Mirror.

Juan Mata ser ut til å kunne forbli i Premier League. Express melder at Leeds har kastet seg inn i kampen om 34-åringens signatur. Skal en overgå gå i orden må den tidligere Manchester United-spilleren gå kraftig ned i lønn.

I en periode ble Marco Asensio ryktet å være Liverpools neste overgangsmål. Spanjolen var angivelig interessert, men har nå ombestemt seg, ifølge Liverpool Echo. 26-åringen blir dermed værende i Real Madrid.

Erik Botheim får ingen enkel jobb med å gjøre spissplassen til sin i Salernitana, skal vi tro Fabrizio Romano. Klubben er enige med Champions League-semifinalisten Villarreal om en overgang for spissen Boulaye Dia.