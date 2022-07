Sunak leder toryenes valgprosess – men siste runde blir spennende

, statsHunt røk ut i første sammen med finansminister Nadhim Zahawi. Også i 2019 kjempet Hunt om å bli partileder. Da kom han helt til siste runde, men ble grundig slått av Boris Johnson.

Til BBC etterpå sa han at Sunak er en mann med integritet og «en av de mest anstendige menneskene» han har møtt i britisk politikk.

– Det er derfor jeg ville være stolt over å ha ham som min neste statsminister, sa Hunt.

Rishi Sunak, tidligere finansminster, er en favoritt til å overta som statsminister i Storbritannia. Foto: Aaron Chown

Hun har i tillegg til utenriksministerposten også tjenestegjort som helseminister og kulturminister.

Sunak var den første av ministrene i Johnson-regjeringen som gikk av under opprøret forrige uke. Han er regnet som en av favorittene i ledervalget, og fikk flest stemmer i den første valgrunden.

Slik velges Johnsons etterfølger

Det gjenstår seks kandidater til partiledervervet i det konservative partiet. Den som blir partileder, blir også statsminister.

Slik så avstemmingen ut blant det konservative partiets stemmeberettigede onsdag:

Rishi Sunak (42), tidligere finansminister, fikk 88 stemmer

Penny Mordaunt (49) , statssekretær, fikk 67 stemmer

Liz Truss (46) , tidligere utenriksminister, fikk 50 stemmer.

Kemi Badenoch (42), tidligere likestillingsminister, fikk 40 stemmer.

Tom Tugendhat (48), leder i utenrikskomiteen, fikk 37 stemmer og

Suella Braverman (42), riksadvokat, fikk 32 stemmer.

I onsdagens runde fikk Nadhim Zahawi, nåværende finansminister og Jeremy Hunt, tidligere utenriksminster, under 30 stemmer. Da er de to ute av dansen. Og nå har altså Jeremy Hunt erklært at han støtter Sunaks kandidatur.

Hvem skal ut?

Torsdag er det andre valgomgang. Etter planen blir det enda en runde fredag, og enda en på mandag hvis det er nødvendig. Penny Mordaunt får færre stemmer enn Sunak i øyeblikket, men hun er populær i bredere lag av folket, og i spørreundersøkelser er hun mer populær enn Sunak.

Når det er fire kandidater igjen, kommer de til å bli spurt om de vil være med i en siste valgrunde. Senest torsdag neste uke skal det være to kandidater igjen.

Og i denne siste uravstemningen mellom de to kandidatene, kan alle medlemmene i Det konservative partiet delta. Da blir det spennende å se om Mordaunt danker ut Sunak – hvis hun greier å henge med så langt.

Hvem er Rishi Sunak?

Han ble født 12. mai 1980 og er en britisk politiker. Han ble valgt inn i parlamentet i 2015 for Richmond (Yorks). Sunaks foreldre er indere som emigrerte fra Øst-Afrika. Sunak er utdannet ved Winchester College, og har siden studert filosofi, politikk og økonomi ved Lincoln i Oxford. Hans kone, Akshata Murti, er datter av den berømte, indiske milliardæren Narayana Murthy,

Etter at han fullførte studiene jobbet han for finansgiganten Goldman Sachs.

Han satt i tidligere statsminister Theresa Maus andre regjering, og han skal ha stemt på Mays avtale om å trekke seg fra Brexit hele tre ganger.

Sunak støttet Boris Johnsons lederkandidatur, og Johnson utnevnte ham også til finansminister. I den stillingen har han blitt kjent for å håndtere Covid19-pandemien.

Han trakk seg fra stillingen som finansminister bare øyenblikk etter at helseminister Sajid Javid trakk seg.