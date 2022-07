Amerikansk tiåring måtte reise til annen delstat for å ta abort etter voldtekt

Politiet i Ohio har ifølge lokale medier bekreftet at en ti år gammel jente som ble voldtatt, måtte reise til nabodelstaten Indiana for å ta abort.

En lov som forbyr alle aborter etter seks uker av svangerskapet, trådte i kraft i Ohio i slutten av juni, da USAs høyesterett skrotet den føderale retten til abort etter nesten 50 år.

Siden høyesterettskjennelsen har 13 delstater vedtatt abortforbud, i enkelte av dem også etter voldtekt og incest, blant dem Ohio.

Vitnet onsdag

Avisa Columbus Dispatch skriver at politietterforsker Jeffrey Huhn forklarte i en rettssak tidlig onsdag at en ikke identifisert jente gjennomgikk en abort i Indianapolis 30. juni.

Huhn var vitne i en sak mot en mann pågrepet tirsdag som politiet sier har tilstått voldtekten av barnet. Huhn sa i retten at det gjøres DNA-testing av prøver hentet inn fra klinikken i Indiana opp mot den 27 år gamle mannen.

Rettsdokumenter bekrefter at en 27 år gammel mann ble stilt for retten onsdag, anklaget for å ha voldtatt en person under 13 år.

OHIO: Også i delstaten der jenta har blitt nektet abort, ble det demonstrert. Foto fra 24. juni, Columbus, Ohio Foto: MEGAN JELINGER / AP / NTB

Omtalt av Biden

Saken, som først ble omtalt av Indianapolis Star , har skapt oppstyr i USA, som er inne i en polarisert debatt om abortrettigheter i landet etter høyesterettskjennelsen, og det har blitt sådd tvil om hvorvidt den er sann eller ei.

President Joe Biden omtalte saken 8. juli, da han undertegnet en presidentordre som skal beskytte kvinner som søker abort i delstater der dette er tillatt, og oppfordret Kongressen til å vedta føderal lovgivning som sikrer retten til abort.

– Så sent som i forrige uke ble det meldt at en 10 år gammel jente ble utsatt for voldtekt i Ohio – ti år gammel – og hun ble tvunget til å reise ut av delstaten, til Indiana, for å kunne avslutte svangerskapet, sa Biden, og la til at jenta var seks uker på vei.

– Bare se for dere å være den lille jenta, la han til.

Ohios republikanske riksadvokat Dave Yost nekter for å ha hørt om saken, men sier at jenta ville vært omfattet av unntak for medisinske nødstilfeller. (ARKIVFOTO) Foto: Julie Carr Smyth / AP / NTB

Skeptiske republikanere

Ohios republikanske riksadvokat Dave Yost sa mandag til Fox News at han ikke hadde hørt «et lite hvisk» fra politimyndighetene i Ohio om noen pågripelser i forbindelse med en slik sak.

– Nok en løgn. Er noen overrasket, tvitret den republikanske kongressrepresentanten Jim Jordan, som representerer et distrikt i Ohio.

Onsdag tvitret Jordan at den pågrepne mannen må straffeforfølges. Yost antydet i intervjuet med Fox at jenta ville ha vært omfattet av abortforbudets unntak for medisinske nødtilfeller.

– Denne jenta, om hun eksisterer og denne forferdelige tingen skjedde henne, hadde ikke trengt å forlate Ohio for å få behandling, sa han.

Abortdebatten har blusset opp i USA etter at høyesterett i juni skrotet den føderale retten til fri abort. En sak om en ti år gammel jente som ble gravid etter en voldtekt og reiste til nabodelstaten Indianapolis for å ta abort, har skapt blest. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Loven gir unntak for livstruende tilfeller, eller der det innebærer en «alvorlige risiko for betydelig og irreversible» skader.

I tråd med den definisjonen ville ikke tiåringens tilstand blitt definert som et nødtilfelle, mener Kellie Copeland, leder av gruppa Pro-Choice Ohio, som jobber for abortrettigheter.