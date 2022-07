Tyrkia: Ny russisk-ukrainsk avtale skal sikre korneksport

–– Samtaler mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og FN-delegater om å gjenoppta korneksporten fra Ukraina over Svartehavet har kommet frem til en løsning. Vi skal få på plass et koordineringssenter som skal sikre trygger skipsleier, meldte det tyrkiske forsvarsdepartementet onsdag.

Tyrkias forsvarsminister HUlusi Akar har forhandlet frem en enighet mellom Ukraina og Russland sammen med FN: De ser ut til å ha funnet en måte å løse korneksporten på. Foto: TURKISH DEFENCE MINISTRY

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar sa at avtalen de nå er enige om vil signeres neste uke. Partene har også kommet til enighet om felles sjekkpunkter i havnene kornet skal eksporteres fra.

Samtalene kom i stand med mål om å få i gang eksport fra Odesa. Den globale matkrisen øker, og blant annet FN har slått alarm.

Og i hvert fall på dette avgrensede området, klarte Russlands delegasjon og Ukrainas delegasjon å komme frem til en avtale.

Tyrkias rolle som fredsmekler

Tyrkia har tidligere i krigsforløpet ledet fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina.

– Hvis håpet om fred i Ukraina skal bestå, se til Tyrkia, skriver Fredsinstituttet i USA.

ARKIVFOTO: Det russiske marinefartøyet Dmitriy Rogachev 375 på vei gjennom det tyrkisk-kontrollerte Bosporosstredet ved Istanbul. I bakgrunnnen ser vi den berømte Suleymaniye-moskéen i Instanbul. Bosporosstredet har vært et strategisk punkt å kontrollere gjennom hele den Europeiske historien, og hvis ikke Russland kommer igjennom her, har de et problem. Foto: OZAN KOSE

Instituttet fremhever at Europa og USA må opprettholde en kommunikasjonskanal til Russland. Tyrkias rolle som tilrettelegger for samtaler og Tyrkias mulighet til å være en mer aktiv fredsmekler må forstås og opprettholdes, skriver instituttet.

Denne gangen var altså FN representert i forhandlingene i Tyrkia, mens verken USA eller NATO var invitert. Det var like fullt en forhandling mellom Russland og Ukraina der de kom til enighet om et samarbeid som skal sikre korneksporten over Svartehavet.

Russisk offensiv i hvilemodus

Samtidig som forhandlingene har pågått, har de russiske styrkene i Ukraina ikke fortsatt med offensiven, ifølge ISW (Institute for The Study Of War). Onsdag 12. juli rapporterer ISW at de russiske styrkene omgrupperer, hviler og får på plass nytt utstyr. Samtidig bomber de russiske styrkene områder som kan berede grunnen for ytterligere offensiver. Det utføres også begrensede angrep, ifølge ISW for å innhente informasjon.

ISW understreker at angrepet ikke har stoppet opp, men at de russiske styrkenes aktivitet nå ikke er primært offensiv.