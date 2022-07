Tidligere CIA-ansatt dømt for tyveri av hemmeligstemplet informasjon

Joshua Shulte valgte å forsvare seg selv i den føderale rettssaken i New York. Han fortalte juryen under sluttprosedyren at CIA og FBI gjorde ham til syndebukk for den pinlige offentliggjøringen av en rekke CIA-hemmeligheter gjennom WikiLeaks i 2017.

Onsdag lese dommer Jesse M. Furman opp juryens avgjørelse der 33 år gamle Schulte kjennes skyldig på ni punkter. Opprinnelig gikk saken for retten i 2020, men juryen klarte ikke å bli enig om de mest alvorlige tiltalepunktene. Dermed ble det ny rettssak. Schulte ble pågrepet i 2018 og har siden sittet varetektsfengslet.

En dato for straffutmåling er ennå ikke satt, ettersom Schulte skal stilles for retten i en annen sak der han er tiltalt for blant annet besittelse av overgrepsbilder av barn. Han erkjenner ikke straffskyld i denne saken.