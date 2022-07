Moren ble drept av bilbombe: – Jeg hørte eksplosjonen

BIDNIJA, MALTA (TV 2): Først hørte han smellet. Så løp han mot det brennende vraket. – Jeg skjønte at resten av livet kom jeg til å kjempe for rettferdighet, sier Matthew Caruana Galizia.

Han går rolig rundt og vanner planter i den fantastiske hagen til Daphne Caruana Galizia. Moren elsket blomster. På eiendommen utenfor hovedstaden Valletta på Malta hadde hun samlet planter og trær fra hele verden.

ELSKET BLOMSTER: Daphne hadde blomster og planter fra hele verden i hagen. Familien tar godt vare på dem på eiendommen utenfor hovedstaden Valletta.

– De to brødrene mine og jeg hadde virkelig en fantastisk barndom her, forteller Matthew.

Moren var bare 21 år gammel da han ble født. De tre brødrene kom til verden med bare ett års mellomrom.

– Vi vokste på en måte opp sammen med henne, fordi hun var så ung. Hun var ikke en typisk hjemmeværende mamma fra Malta, som smurte matpakker. Hun jobbet fulltid og var veldig aktiv.

UNG MOR: Tre brødre tette i alder og moren Daphne. På en måte vokste vi opp sammen med henne, fordi hun var så ung, forteller sønnen Matthew. Foto: Privat

Likevel kunne hun bruke hele natten til å forberede ulike tradisjoner for de tre guttene, som julestrømper.

Telefoner med skjellsord

Matthew fikk tidlig merke at morens jobb var spesiell.

– Da jeg var rundt ni, var det noen som tente på utgangsdøren vår. Telefonen ringte hele tiden, og folk ropte skjellsord om henne da jeg svarte. Senere var det en ny brann. Jeg trodde det var normalt, fordi jeg vokste opp med det.

Daphne var undersøkende journalist og blogger. Hun avslørte korrupsjon, tvilsomme forretningsavtaler og organisert kriminalitet, helt opp til toppsjiktet av både politikk og næringsliv.

JOURNALIST: Daphne Caruana Calizia jobbet videre med saker, der de fleste ville gitt opp, beskriver sønnen. Foto: Privat

– Hun hadde en fantastisk hukommelse. Det som gjorde henne annerledes var den «driven» hun hadde. Der hvor de fleste journalister ville stoppet ved punkt B eller C, gikk hun helt til Z.

– Det skaffet henne mange fiender?

– Jeg liker egentlig ikke det uttrykket. Det er ingen som ønsker seg fiender. Det var et bi-produkt av jobben hennes.

Utenfor den frodige og fargerike hagen sitter to bevæpnede politimenn i en liten hytte. Det er montert opp overvåkningskameraer på eiendommen.

Matthew er også journalist. Han og moren jobbet ofte sammen. I 2017 jobbet han med Panama Papers via ICIJ (Internasjonal Consortium of Investigative Journalists). Han var i flere år ansatt i journalistikk-nettverket.

I tillegg til journalist er han også dataingeniør. For arbeidet med Panama Papers ble han tildelt den prestisjetunge Pulitzer-prisen, sammen med kollegene i nettverket.

OKTOBERMORGEN: Både Matthew og moren jobbet hjemmefra. Daphne skulle bare en liten tur i banken, da hun tok bilen 16. oktober 2017. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Samtidig som han jobbet med Panama Papers gravde moren i avtaler som var inngått i forbindelse med privatiseringen av energimarkedet på Malta. Plutselig overlappet de to undersøkende prosjektene hverandre. Navn knyttet til byråkrati og regjering dukket opp.

– Det var som om vi gravde tunneler fra hver vår side og møttes i midten.

Bilbombe på vei til banken

Familiens hus ligger en halvtimes tid med bil utenfor hovedstaden Valletta. På vei til avtalen hjemme hos Matthew, passerte vi flere plakater og bilder av Daphne, plassert ute på en slette bare noen få minutter fra huset. Det er åstedet.

BILBOMBE: Bare få minutter unna familiens hus ble Daphnes bil sprengt i lufta. Åstedet er i dag et minnested. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi satt her ved dette bordet. Hun skulle ha et møte med banken sin. Det var en mandag, så jeg hadde en haug med e-poster å svare på.

Matthew forteller hva som skjedde formiddagen 16. oktober 2017. Moren satte seg i bilen og kjørte av gårde på den humpete gårdsveien, bort til den litt bredere hovedveien.

KONTRAST: Bare noen få meter fra den idylliske hagen ble bilen til Matthews mor, Daphne, sprengt i lufta. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Han orker ikke være med oss bort til åstedet. Det er fortsatt tøft å snakke om det som skjedde for nærmere fem år siden.

– Jeg hørte eksplosjonen og visste at noe forferdelig hadde skjedd. Jeg har veldig vage minner om en kvinne som hadde kjørt foran moren min og en bonde som kom til. Jeg ringte familien min, en etter en, og fortalte hva som hadde skjedd.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du løp bortover?

– Jeg visste at jeg kom til å bruke resten av livet på å kjempe. Jeg ba om at det ikke var henne. Jeg klamret meg til et halmstrå om at hun hadde klart å komme seg ut, men det var ingen slik mulighet.

Daphnes bil var sprengt i filler.

PROTESTER: Drapet på journalist Daphne Caruana Galizia førte til demonstrasjoner på Malta. Foto: REUTERS

Et sjokk for Malta

I lokalene til Times of Malta, landets største avis, står det fortsatt gamle minner igjen etter analog avisproduksjon. På vei til sjefredaktør Herman Grech passer vi rad på rad med mørke permer med gamle utgaver av avisa. Vi intervjuer ham foran portrettet av avisas kvinnelige grunnlegger, en annen sterk kvinne innen det journalistiske miljøet på Malta.

VENTER: Sjefredaktør i Times of Malta, Herman Grech, mener det langt i fra er kommet fram hvem som virkeiig stod bak drapet. Både han og Daphnes familie venter på sannheten, Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Enten så elsket du Daphne, eller så hatet du henne. Hun skrev strålende, forteller sjefredaktøren.

Daphne Caruana Galizia var 53 år gammel da hun ble drept. Mordet preget øylandet Malta i lang tid etter at det skjedde. Fortsatt er en statue i sentrum av hovedstaden Valletta gjort om til minnested for henne. Blomster, bilder og plakater med sitater som «Hun ble drept fordi hun betød noe» eller «Når politikere misbruker makt, blir journalister viktigere».

DREPT: Daphne Caruana Galizia ble bare 53 år. Drept av en bilbombe under arbeidet med en ny avsløring. Foto: Privat

– Vi ble rystet. Folk var i sjokk. Men det var også folk som feiret, for hun skrev kritiske saker om folk med makt.

– Hun ble drept på grunn av noe hun skrev?

– Ja, det er klart; i det minste er det det som har kommet fram i retten. Hun ble drept for det hun gravde i.

Sjefredaktøren ble selv på et tidspunkt rådet til å be om politibeskyttelse, fordi han og flere av avisas journalister jobbet med å få fram sannheten om drapet.

Flere personer sitter fengslet for drapet, også en forretningsmann, uten at han er dømt. Men etter fem år tror verken sjefredaktøren eller familien at man er kommet til bunns i hvem som egentlig stod bak. Bomben ble utløst fra en båt et stykke unna. I starten av juli sa en av de siktede at han vil komme med nye opplysninger om drapet.

– Jeg håper ikke etterforskningen trekker mer ut. Akkurat nå er den som et skuespill om urettferdighet. Etter nesten fem år vet vi fortsatt ikke hvem som virkelig stod bak, bortsett fra de som utløste bomben,

Matthew, familien og advokatene deres må møte opp på alle rettsmøter for å sørge for at alt går riktig for seg.

– Jeg visste at ting fungerte elendig på Malta, men jeg visste ikke at det var så ille, før vi ble kastet inn i den juridiske prosessen. Det eneste vi vil ha er sannheten. Dette koster oss mye, både følelsesmessig og økonomisk. Selv om vi har gjort alt som er menneskelig mulig, så er det alltid noen som forsøker å underminere saken. De har langt flere ressurser enn det vi har, sier Matthew.

Regjeringen tok ansvar for drapet

To år etter drapet måtte statsministeren gå av. En offentlig granskning fra i fjor konkluderte med at landet hadde en kultur som aksepterte korrupsjon.

MÅTTE GÅ: To år etter drapet måtte regjeringen på Malta gå av.

– Hvis dette var blitt tatt på alvor, hadde hun ikke blitt drept. Det var konklusjonen fra en gruppe dommere som gransket hva som skjedde da min mor ble drept.

– Hjalp det deg og familien?

– Vi mener det var et skritt framover. Regjeringen innrømmet det og unnskyldte det; i det minste på papiret.

Sjefredaktøren har skrevet et teaterstykke om saken, som er blitt satt opp både på Malta og i Brussel. Den eneste kulissen på scenen er det utbrente bilvraket til Daphne Caruana Galizia. Stykket heter «They blew her up» – de sprengte henne.

TEATER: Sjefredaktør Herman Grech har skrevet teaterstykket "They blew her up", de sprengte henne. Han mener saken ikke må glemmes. Foto: Privat

– Dette var et teaterstykke jeg følte vi trengte. Ikke bare drepte de henne, men de forsøkte å dekke over det også. Jeg ble sint. Journalister er opptatt av de store nyhetene i øyeblikket, som Ukraina. Vi glemmer fort de tidligere store nyhetene. Dette er en av de mest sjokkerende nyhetene vårt land har opplevd.

Herman forteller at Malta alltid har hatt et visst nivå av korrupsjon. Landets ledende parti, det sosialdemokratiske arbeiderpartiet, gjorde lite for å skjule det i mange år. Nå opplever sjefredaktøren at situasjonen har blitt bedre. Statsministeren som tok over i 2019 har forsøkt å stramme til, blant annet mot korrupsjon.

Familiehjemmet er også arbeidssted for flere medlemmer av familien. Etter drapet opprettet familien en stiftelse, «Daphne Caruana Galizia Foundation», som jobber både for rettferdighet for moren, men også for journalistikken hennes.

LITE IGJEN: Etter eksplosjonen stod bilvraket igjen på en slette mange meter utenfor veien. Daphne hadde ingen mulighet til å unnslippe døden. Foto: Faksimile

En av brødrene er innom og skifter hjul på en bil. Matthews kjæreste jobber i en lenestol. Søsteren til Daphne kommer også forbi, og forsvinner ned til sitt kontor i kjelleren. Husets to hunder svinser rundt. Fra to store malerier på veggen kikker Daphne ned på aktivitetene i huset.

– Jeg tror vi må starte på EU-nivå. EU-kommisjonen har latt Malta slippe altfor lett. Det må brukes mer penger på å etterforske forbrytelser som skjer over landegrenser. Brødrene mine og jeg støtter et europeisk «FBI», sier Matthew.

Han tror drap på journalister kan skje igjen; det skjer nesten hvert år i EU. Særlig journalister som jobber med korrupsjonssaker er utsatt. I 2021 ble seks journalister drept på grunn av jobben sin i Europa, blant annet i Hellas og Nederland. I tillegg satt 95 journalister fengslet, ifølge European Federation of Journalists (EFJ).

– Hvor mye savner du henne?

– Jeg savner henne hver eneste dag. Det er noe jeg trenger å spørre henne om hele tiden. Hun ble tatt vekk fra oss på et øyeblikk. På den aller verste måten. Det etterlot ikke bare et arr hos familien, men for hele landet. De som var ansvarlige må betale prisen for det, også de som la til rette for det.