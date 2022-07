Flere positive covid-tilfeller i EM – dette gjør Norge for å forhindre smitte

Se Norge - Østerrike på TV 2 og Play fra klokken 19.00 fredag.

En uke ut i mesterskapet er det ni kjente tilfeller av positive koronatester blant EM-spillerne.

Nederlands superstjerne Vivianne Miedema mistet møtet med Portugal onsdag som følge av en positiv koronaprøve. Det samme gjelder lagvenninne Jackie Groenen.

Vivianne Miedema er Nederlands største stjerne, men får ikke spille mot Portugal som følge av en positiv koronatest. Her i første gruppespillskamp mot Sverige. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

England (Lotte Wubben-Moy), Tyskland (Lea Schüller), Italia (Valentina Cernoia) og Finland (Tuija Hyyrunen) har alle hatt ett tilfelle hver i sine tropper.

Hos Norges gruppemotstander Østerrike har trioen Laura Wienroither, Lisa Kolb og Kati Naschenweng alle blitt smittet. Sistnevnte mister også møtet med Norge fredag kveld.

– Nei, vi kan i hvert fall ikke glemme det riktig ennå. Konsekvensene er ganske store om man skulle få det inn i laget, sier Julie Blakstad til TV 2.

– Man gjør det man kan, man prøver å holde litt ekstra avstand. Men det er vanskelig å si hvem som blir smittet og hvor man er blitt smittet fra. Vi gjør alt vi kan for å prøve ikke å få det inn i gruppen vår i hvert fall, sier Guro Reiten.

Under europamesterskapet i England er det fremdeles noen tiltak for å hindre koronasmitte blant de som jobber med mesterskapet. Det står fremdeles dispensere med antibakterielle midler på de ulike arenaene.

I tillegg må journalister og andre pressefolk ha på seg munnbind innendørs når de er i kontakt med EM-lagene og det er krav om 1,5 meters avstand. Utendørs er det ikke krav om avstand eller munnbind.

– Vi prøver nå å holde litt avstand til dere også. Det er på en måte en del av gamet å prate med dere også, så det må vi bare få til, sier Blakstad og smiler.

Sunniva Skoglund, Anna Jøsendal og Julie Blakstad (nede) under onsdagens trening. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

I en rekke store mesterskap de siste to årene, har det vært strenge testregimer for spillere, trenere, mediefolk og andre deltakere. Under EM i England er det ikke krav om testing av noen, men spillerne forteller at de blir testet dersom de har symptomer på korona.

– Hvis du har symptomer, så merker jo folk det, da. Da kommer legen kjapt med test, forteller Tuva Hansen.

– Jeg har for eksempel tatt en test, fordi jeg hadde litt problemer med bihulene. Det var ingen problem.

– Var du litt nervøs da, for at det er mer enn bare en trening som kan ryke?

– Du er jo det, men covid er jo bare en forkjølelse nå. Det er bare det at du blir tatt ut av trening og kamper, kanskje. Men det er jo bare sånn det er, sier Brann-spilleren.

Tuva Hansen i intervju med TV 2. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men de norske spillerne forteller at de egentlig ikke er særlig bekymret for å bli smittet av korona. De tar vanlige forholdsregler som hyppig håndvask og å holde avstand til de som er utenfor «landslagsboblen».

Under EM bor Norge-troppen også ganske isolert på et golfresort utenfor den lille byen Uckfield, som ligger rundt 40 minutter unna Brighton.

– Vi er jo på et hotell som er ganske øde, så vi treffer omtrent ikke folk, sier Tuva Hansen.

Tirsdag ettermiddag var dog hele Norge-troppen inne i sentrum av Brighton på en dagstur. Der fikk de treffe familie, venner og andre kjente i tillegg til å se seg om i byen.

– Vi hadde jo avstand og skulle ha skikkelig regime på det, så det er jo en del restriksjoner, forteller Hansen.

– Men ellers er det jo bare oss i en boble. Så det er jo på en måte «normalt» sånn som det har vært de siste to årene. Vi følger de reglene vi har.