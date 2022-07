– Alle drømte om SAS, for det var en livslang arbeidsplass

,I overetasjen i eneboligen på Midtun har Karsten Midtun et rom dedikert til minner. Mange av dem fra tiden da han fløy verden rundt som kaptein for SAS.

MINNER: — For meg var SAS en trygg og god arbeidsplass med et godt sosialt miljø. Minnene er mange, sier Karsten Midtun som gikk av med pensjon i 2008. Foto: Erik Teige / TV 2

Adgangskort, uniformer, bilder, modellfly, pins og diverse suvenirer.

– Den her var favoritten, sier Midtun og peker på en av de mange kapteinsluene som henger på veggen.

– Om jakken fremdeles passer? Selvsagt, se her du: De kan bare ringe meg så kan jeg hente de som fremdeles sitter fast et sted, sier den nå 74 år gamle bergenseren.

Men latteren stilner når han adresserer situasjonen rundt dagens SAS.

– Da jeg begynte i SAS i 1987, var det som å komme til himmelen. Alle norske piloter drømte om å jobbe i SAS på den tiden, for da hadde du en livslang jobb. Du følte du var sikret livet ut. Det er ikke slik lenger.

FAVORITTEN: – Jeg har vært i 99 land, og mange av dem takket være SAS. Favoritten var Boing 767, et stort fly som var enkelt og manøvrere til tross for størrelsen, sier Karsten Midtun. Foto: Erik Teige / TV 2

– «Make SAS great again»

Også trangen til å forsvare selskapet, er svekket.

– Før tålte jeg overhode ikke at noen utenom arbeidstid sa noe negativt om SAS. Da reiste jeg bust momentant. Nå forstår jeg mer de som kritiserer, sier Midtun.

Det å være assosiert med SAS, var noe han anså med stolthet. Også etter han la pilotbrillene på hyllen i 2008.

– Jeg har alltid vært stolt av å være pilot i SAS. Det er ikke akkurat det første jeg sier når jeg treffer folk nå, men jeg håper det kan komme tilbake igjen.

For ryktet som pålitelig for kunder og en trygg arbeidsplass for ansatte har bristet, mener Midtun.

FORTVILET: — Man kan rive et «image» på timer, og bruke år på å bygge det opp igjen, sier en fortvilet Karsten Midtun. Foto: Erik Teige / TV 2

– Den tilliten og den stoltheten, både vi innenfor og utenfor det selskapet hadde til SAS, er veldig mye forsvunnet nå. Og hvis dette nå går bra: Hvor lang tid tar det før tilliten og stoltheten er tilbake? Det er jeg bekymret for. Man kan rive et «image» på timer, og bruke år på å bygge det opp igjen.

Helt uten håp er bergenseren dog ikke.

– Jeg håper inderlig at SAS blir en stolthet igjen. Det er fristende å anmode dem om å finne et nytt motto. Kanskje jeg må sitere en som ikke var så populær å si: Make SAS great again!

«Juleflyet»

Midtun har selv vært med på å bygge opp SAS sitt omdømme. Han er ildsjelden bak «Juleflyet» , som i 36 år har sendt nødhjelp til flere land i Øst-Europa.

– Består SAS, så går det et «SAS Julefly» . Så tillit har jeg hatt til selskapet i alle år. Flere i ledelsen har vært med og sett hvilken forskjell det gjør. Hva det betyr for folk, sier Midtun.

På veggen henger flere utmerkelser og takkekort for det humanitære arbeidet «Juleflyet» har bidratt til, fra barnehjem og ordførere. I safen ligger to medaljer: Kongens fortjenestemedalje og Røde Kors Estland sin æresmedalje.

BISMAK: Utmerkelser som Kongens fortjenestemedalje kommer med en bismak, sier en ydmyk Karsten Midtun. Foto: Erik Teige / TV 2

Men medaljene er ikke det Karsten Midtun er mest stolt av. Nei, de kom med en bismak, mener han og forklarer:

– Hvorfor har jeg fått disse medaljene? Jo, fordi det er nød i verden, og mye av det. Det er nok nød i verden til alle, og det er ikke noe jeg smiler av.

Ønsker en løsning på konflikten

SAS sier de ønsker å finne en løsning på konflikten.

– Vi må komme til enighet om å avslutte streiken så fort som mulig, sier SAS-sjef Anko Van der Werff i en børsmelding torsdag morgen.

Men han påpeker også at løsningen må være akseptabel for de som har uttrykt ønske om å støtte SAS, dersom selskapet lykkes med sin redningspakke SAS Forward.