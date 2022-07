Beskjeden på radioen fikk Leknessund til å roe farten: – Det er ganske sykt

– Det er ganske sykt.

Det er slik Andreas Leknessund beskriver prestasjonen til DSM-lagkamerat Romain Bardet på den ellevte etappen i Tour de France.

Med kollapsen til Tadej Pogacar kom franskmannen seg helt opp på andreplass i sammendraget, 2.16 bak Jonas Vingegaard i gul trøye.

For Leknessund kan det bety at han må på med arbeidshanskene for å hjelpe Bardet i sammendraget. Allerede torsdag venter en ny knalltøff etappe når det er målgang på ikoniske L'Alpe d'Huez.

ANDREMANN: DSM-rytter Romain Bardet har kun Jonas Vingegaard foran seg i kampen om sammendraget i Tour de France når elleve etapper er syklet. Foto: Daniel Cole / AFP

– Hva det betyr, aner jeg ikke. Jeg har ikke vært i lignende situasjon før, men det betyr vel fort det (at han må jobbe for Bardet), sier Leknessund til TV 2 etter målgang på onsdagens etappe i Alpene.

Leknessund, som imponerte med en åttendeplass på tiende etappe, fikk beskjed på radioen på vei opp Col du Granon at Bardet lå an til å ta over andreplassen i sammendraget.

– Da jeg skjønte at han kjørte såpass bra, var det bare å ta det helt med ro opp bakken fordi de beina her må spares når de kan, sier han.

Romain Bardet er overrasket over hvor hard onsdagens etappe ble.

– Jeg forventet ikke at det skulle være så hardt opp Col de Telegraphé, men Chris (Hamilton) satt fortsatt med meg og gjorde en god jobb med å få meg tilbake i favorittgruppen. Så handlet alt om hvem som hadde beina, og jeg er ganske fornøyd med dagen. I morgen (torsdag) venter en ny batalje, sier Bardet til lagets nettsider.

Tadej Pogacar er kun seks sekunder bak Bardet i sammendraget.

Se den tolvte Tour de France-etappen fra Briancon til L'Alpe d’Huez på TV 2 og TV 2 Play torsdag fra klokken 12.30.