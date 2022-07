Glimt slapp med skrekken – videre i Champions League-kvaliken

Klaksvík - Bodø/Glimt 3-1

Mye skulle til for at Klaksvík kunne hindre videre ferd for Bodø/Glimt i Champions League-kvaliken etter bodøværingenes 3-0 seier i første oppgjør forrige uke.

Returoppgjøret, som skulle vært spilt tirsdag, ble utsatt til onsdag som følge av dårlig vær og flytrøbbel for Glimt. Da laget omsider kom seg til Færøyene ble det langt fra en jubelkveld, men resultatet holdt likevel til avansement.

Etter å ha havnet tidlig under 0-2 kjempet den regjerende seriemesteren seg til en redusering. Klaksvík gjorde det virkelig spennende med scoring nummer tre på tampen, men selv med 1-3 tap sikret Glimt 4-3 seier sammenlagt og er videre til neste runde.

Skrekkomgang

Klaksvík satte et umiddelbart press og elleve minutter ut fikk de en drømmestart. Mads Boe Mikkelsen klinket til på helvolley etter et innlegg utenfor Nikita Haikins rekkevidde.

Speakeren jublet så det runget over høyttaleranlegget og jazzet opp hjemmefansen. Det så ut til å hjelpe, for snaut ti minutter senere smalt det igjen. Nok et innlegg og nok en volley, denne gangen fra Jákup Andreasen gjorde at det stod 2-0.

Nerver i helspenn

I andreomgang fikk Glimt det de trengte for å roe nervene. Gultrøyene ropte på straffe etter en uoversiktlig situasjon i Klaksvíks boks, og fikk gehør fra dommer som hadde sett en hands.

Tremålsscoreren fra første kamp, Victor Boniface, steppet frem og reduserte til 1-2.

Så skulle nervene settes i helspenn med fem minutter igjen. På dødball styrte Jákup Andreasen på første stolpe inn sin andre scoring for kvelden, og dramatiske sluttminutter ventet Glimt.

Et fryktelig press fra hjemmelaget så ut til å resultere nok et baklengsmål og 1-4, men Kjetil Knutsens menn holdt unna det Klaksvík hadde å by på.

Kampen endte i 1-3 tap, men med det resultatet er det fremdeles liv i Champions League-drømmen.

Nå skal Bodø/Glimt møte vinneren av The New Saints fra Wales og Linfield fra Nord-Irland i andre kvalifiseringsrunde allerede om en uke.