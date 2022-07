Red Bull-sponset storstjerne kan skyte Norge ut av EM

Se Norge mot Østerrike fredag fra 19.00 på TV 2!

Fredag er det skjebnekamp for Norge med avansement i potten når Østerrike står i veien for avansement fra EM-gruppe A.

0-8-tapet mot England mandag betyr at østerrikerne ligger foran Norge på målforskjell, og dermed er ingenting annet enn seier godt nok for det norske laget på AMEX Stadium i Brighton.

I spissen for det østerrikske laget står stjernespilleren fra Bayern München Sarah Zadrazil, som er tydelig på at sjokkresultatet fra tidligere i uken er historie når kampen går i gang fredag kveld.

– Når et lag som England får det til å flyte, så kan det der v skje. Men jeg vet også at vanligvis så skjer det ikke to ganger, så jeg er sikker på at de vil vise seg fra en annen side og bevise noe. Vi må være forberedt på å gi alt og være på vårt beste for å være i stand til å konkurrere mot dem, sier Bayern München-stjernen til TV 2.

29-åringen er Østerrikes soleklart største fotballstjerne på kvinnesiden, og var den første kvinnelige fotballspilleren i landet som signerte en reklameavtale med gigantkonsernet Red Bull. Nå er hun klokkeklar på hva som må til for å stanse det norske laget.

– Vi må stoppe deres offensiv. Vi må være kompakte, og ikke la dem ha ballen for mye på siste tredjedelen. De har så mange gode offensive spillere. Det er bare å tenke på Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, som er to av de beste offensive spillerne i Europa i mine øyne. Vi må være kompakte, spille som et lag og benytte sjansene vi får foran mål.

– De er et såret dyr. Hvordan passer det dere?

– Vi prøver ikke å fokusere på deres innstilling. Vi fokuserer på oss selv. Vi er bare spent på å spille på denne scenen igjen, på et stadion som dette og at vi får konkurrere mot et lag som Norge. Vi vil spille mot de beste. Nå har vi en ny mulighet, sier midtbanespilleren.

Tok selv medalje sist - mener presset er på Norge

Zadrazil var også del av et Østerrike-lag som sjokkerte i EM for fem år siden, da de som debutanter tok seg hele veien til medaljeplass (semifinale gir medalje i EM, siden bronsefinale ikke spilles). Den gang spilte de uavgjort mot Frankrike, slo Spania på straffekonkurranse og tapte på samme vis mot Danmark i semifinalen.

– Vi var overraskelseslaget forrige EM, og jeg mener vi har spilt to gode kamper i dette EMet. Jeg tror det handler om at vi ikke føler noe press. Vi vil bare nyte kampen og spille fotball. Vi har et så kult samhold i laget, det er bare morsomt, jeg er spent og forhåpentligvis kan vi gå videre til kvartfinale igjen.

SJOKKERTE SIST: Østerrike tok seg hele veien til EM-semifinale mot Danmark for fem år siden. Foto: REUTERS, Toussaint Kluiters

– Så presset er på Norge?

– Jeg vil si det. Vi i Østerrike har ikke noe å tape. Vi er en liten nasjon når det gjelder fotball på kvinnesiden. Så jeg vil si at presset er på dem. Men vi vil åpenbart vinne. Vi er ikke her bare for å ha det gøy. Vi vil videre til kvartfinalen, vi har mye kvalitet og en sterk tropp, men de er definitivt favoritter. Men det er OK for oss, for vi er vant til å være underdog, sier stjernespilleren.

Treneren mener Norge er klare favoritter

En som er enig i det stempelet er landslagssjef Irene Fuhrmann, som på TV 2s spørsmål om hvem som har favorittstemplet er meget tydelig i sitt svar.

– Det er helt klart Norge. Det vet vi, men det er også en rolle som vi trives i. Vi har vist at vi kan være gode mot sterke lag, og vi må ta ut alt vi har vår for å slå Norge, sier hun.

Fuhrmann vet at Zadrazil er en av nøkkelspillerne om de skal klare nettopp det, og er full av lovord om sin største profil.

– Hun er en veldig viktig spiller for oss, som er god til å lese spillet på midtbanen. Hun er veldig god én mot én og en intelligent spiller som er flink til å fordele baller, er beskrivelsen.

Fuhrmann innrømmer at hun var overrasket over måten Norge fremstod på mot England, men sier som sin stjernespiller at akkurat det ikke har noe å si når gruppen skal avgjøres fredag kveld.

– Vi er klar over at Norge kommer til å gi alt og at de kommer til å vise et annet ansikt. Vi må innstille oss på noen intense første minutter.

– Norge kommer til å være hevngjerrig. Det er kanskje ingen fordel for dere?

– Norge er uansett et sterkt lag. De er fysisk sterke og har mange spillere i engelsk proffliga. De har glimrende individuelle angrepsspillere, og det er viktig for oss å jobbe tett i forsvar slik som vi pleier og holde dem lengst mulig vekk fra vårt mål. Vi må holde nullen så lenge som mulig, sier Østerrike-sjefen.

SPRUDLET: Trener Irene Fuhrmann og spillerne Sarah Zadrazil og Laura Wienroither fotografert forut for torsdagens trening på AMEX Stadium i Brighton. Foto: Terje Pedersen, NTB/Scanpix

Og som hos de fleste andre er det den offensive trioen til Norge som trekkes fram når treneren så får spørsmålet om hva de største styrkene i det norske laget er.

– Det er selvfølgelig Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten, som er individuelt sterke og dynamiske med ballen. De leser spillet godt og er gode foran mål. Det kommer til å være krevende for oss å kontrollere spillet, sier Fuhrmann.

Om Østerrike og Fuhrmann klarer å demme opp for Norge får man svar på fredag kveld. Østerrikerne tar seg til kvartfinale med uavgjort, mens Norge må vinne oppgjøret i Brighton.

