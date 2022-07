Ferdig etter over to tiår: – Blir rart

– Når man først får en sånn sjanse, så får man veldig lyst å ta den.

Og akkurat det gjør Ivan Näsberg. 1. august setter 26-åringen seg på flyet til Hellas.

Nærmere bestemt landets nest største by, Thessaloniki, hvor hans nye klubb, PAOK, holder til.

– Jeg kommer til en klubb som er stor, har bra tradisjoner, kom på andreplass i serien og spilte cupfinale i fjor, sier en spent Näsberg til TV 2.

HANS NYE SUPPORTERE: Slik så det ut da PAOK tok imot Marseille til kvartfinale i Europa Conference League i april. Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS

– Blir rart

Etter over 150 kamper i kongeblått, er det ikke bare-bare å skulle starte «på nytt» i ny klubb:

– Jeg har pustet og levd dette livet her i Vålerenga i over 20 år nå. Det blir rart å begynne en helt annen plass, men samtidig blir det godt med en ny utfordring.

– Hva kommer du til å savne mest?

– Klanen, kompiser i klubben og alt rundt egentlig. Det er totalpakken av å være Vålerenga-spiller jeg kommer til å savne mest.

VIL SAVNE KLANEN: Ivan Näsberg foran Østblokka hvor Klanen har heiet han frem i ti år på førstelaget. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Før Hellas-eventyret starter venter riktignok to kamper for klubben i hans hjerte. Helgens oppgjør mot Viking blir hans siste foran egne fans.

Näsbergs avgang kommer ikke på det mest gunstige tidspunktet, ettersom osloklubben befinner seg i nedrykkssumpen.

– Sånn sett er det kjipt å forlate når ting ikke går vår vei. Men det er et bra lag her, de er en fin gruppe og de får inn noen forsterkninger nå, så jeg er ikke redd for at det skal gå helt i dass.



Dette plager ham mest



Selv om Näsberg har fått massevis av kamper for moderklubben, og også ved et par anledninger har båret kapteinsbindet, har han mer han gjerne skulle oppnådd:

– Føler du at du har oppnådd det du ville her?, spør TV 2.

– Nei, jeg kan ikke si det ettersom vi ikke har vunnet verken serien eller cupen.

– Hva plager deg mest at du ikke fikk oppnå?

– Liga- eller cupgull, samt Europa Conference League-kvaliken i fjor, er noe vi gjerne skulle gjort bedre. Å oppleve gull eller europacupspill med VIF hadde vært veldig moro.

SKUFFENDE SESONG: Ivan Näsberg og Vålerenga har ikke fått sesongen de ønsket seg. Foto: Beate Oma Dahle

At han forlater klubben med fortsatt mye å oppnå, gjør at han fort kan bli å se tilbake i VIF-drakten på Intility Arena en dag:

– Selvsagt. Hvis Vålerenga vil ha meg og det passer, så er det ingen annen klubb i Norge jeg vil dra til. Det er det ingen tvil om.