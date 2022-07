Tok i bruk psykolog etter marerittkvelden: – Viktig å få blåst ut

Se Norge - Østerrike på TV 2 og Play fra klokken 19.00 fredag.

Tirsdag ble en tøff dag for det norske landslaget da 0-8-tapet og marerittkvelden mot England skulle bearbeides.

– Det er jo ikke sånn at man bare trykker på en knapp og så er man ferdig med det, sier landslagssjef Martin Sjögren til TV 2.

Han har fått sterk kritikk for både taktikken før oppgjøret og kampledelsen underveis. Svensken sier han brukte store deler av gårsdagen på å analysere kampen og hvordan han selv håndterte det som skjedde.

– Det var en slitsom dag, men i dag er jeg klar for å se videre. Vi har en fantastisk mulighet til å snu dette inn mot kampen mot Østerrike, sier Sjögren.

Martin Sjögren og Maren Mjelde. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Også flere av spillerne var nødt til å bearbeide det som skjedde på AMEX Stadium mandag. Da var blant idrettsspsykolog Britt Tajet-Foxell god å ha.

– Britt er god til å se ting på en litt annen måte. Hun er kanskje ikke så fotball-orientert, men mer tenker hvordan man skal tenke og litt perspektiv, forteller Vilde Bøe Risa.

Tajet-Foxell bor i London, men er tilknyttet den norske Olympiatoppen. Hun jobber også som psykolog for The Royal Ballet i London.

Under pressetreffet dagen etter England-kampen fortalte Maren Mjelde at Tajet-Foxell stilte opp for de norske over telefon etter kampslutt mandag.

– Det er veldig viktig å få blåst ut hos Britt. Få sagt hva man tenker og få det ut av hodet, forteller Frida Maanum.

En som kjenner Tajet-Foxell godt, er Marit Breivik. De to jobbet sammen rundt kvinnelandslaget i håndball i ni år fra 2000 til 2009.

– Hun er en veldig god sparringspartner for å både lytte og gi gode arbeidsoppgaver. Det er flere av jentene her som har brukt henne over lang tid, forteller Breivik til TV 2.

Marit Breivik. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Breivik er sommeridrettssjef og assisterende toppidretssjef ved Olympiatoppen.

Dermed er fotballandslaget under hennes fagområde og 67-åringen har vært med den norske torppen siden precampen startet 20. juni.

Gjennom mange år som spiller og trener for det norske landslaget i håndball, vet Breivik en ting eller to om tøffe opplevelser i mesterskap.

– Det er jo viktig at man jobber litt etter kampen for å få kampen ut av hodet og kroppen, forklarer Breivik.

– Det er veldig lurt å bruke litt tid på det, men samtidig ikke dvele for lenge ved det. Men for å bli klar til ny kamp, så må du rydde litt i det som en ikke er fornøyd med og få fokus på det en kan gjøre noe med.

Som landslagstrener i håndball, tilknyttet Breivik seg psykolog allerede tidlig på 90-tallet. Men 67-åringen ser at det har blitt enda mer fokus på området de senere årene.

– Jeg tror det er blitt mer akseptabelt og en større forståelse av at hjernetrening er en viktig del av treningen. Det er ikke noe diffust, det er noe veldig konkret, sier Breivik.

Landslagssjef Martin Sjögren forteller at de også har Andreas Ivarson tilgjengelig som idrettspsykolog i laget.

– På en dag som i går, så er det veldig takknemlig å allerede ha dem innarbeidet i gruppen. For det handler mye om relasjoner og tillit å kunne sette ord på det man synes er tøft, sier Sjögren.

