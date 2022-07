Reagerer med raseri på ny video: – Det feigeste jeg har sett

En ny video viser at politiet stod på gangen i over en time under masseskytingen i Uvalde. 19 skolebarn og to lærere ble drept av Salvador Ramos (18). Vi advarer mot sterke inntrykk.

Tirsdag offentliggjorde avisen Austin American-Statsman en oppsiktvekkende video av den fryktelige timen etter Salvador Ramos gikk tungt bevæpnet inn på Robb Elementary i Uvalde og drepte 21 personer.

Politiet ventet med skjold i korridoren

Videoen gir en tidslinje av hendelser. Vi hører en lærers desperate nødanrop til politiet, vi får se Ramos slentre inn gangen med en halvautomatisk rifle. En ung gutt er bare meter fra å gå på gjerningsmannen. Han løper vekk da 18-åringen begynner å skyte inn i et klasserom.

Ikke minst viser videoen hvordan en mengde bevæpnet politi blir stående i korridoren i over en time, mens man hører massiv skyting inne i klasserommene.

Man ser ingen barn bli drept på videopptaket, og Austin American-Statesman skriver at de har fjernet barnas skrik fra videoen.

Du kan se et sammendrag av videoen øverst i saken. Vær obs på sterke inntrykk!

19 skolebarn og to lærere ble drept i masseskytingen. Dette er den verste skoleskytingen i USA siden angrepet mot Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012.

– Det feigeste jeg har sett

Politiet i Uvalde har blitt møtt med massiv kritikk for håndteringen av saken. Videoen som er offentliggjort nå, forsterker inntrykket av en passiv politioperasjon på barneskolen.

Kravet om reaksjoner mot politiet har blitt forsterket.

KRITIKK: Politiet møter massiv kritikk for at de ikke grep inn mens en gjerningsmann drepte skolebarna. Foto: AUSTIN AMERICAN-STATESMAN

– Gi disse familiene en slags ende på dette, sa pastor Daniel Myers, som er familievenn med et av ofrene.

Uvalde-ordfører Don McLaughlin sa under et byrådsmøt at politiets opptreden er «en av de feigeste tingene jeg har sett».

RASER: Ordfører i Uvalde Don McLaughlin, Jr. sparer ikke på skjellsordene i sin kritikk mot politiet. (AP Photo) Foto: Eric Gay

Texas' sikkerhetssjef Steve McCraw har beskrevet politiets håndtering av skoleskytingen som en «ynkelig fiasko».

Kunne blitt stanset etter tre minutter

Det var ikke før klokka 12.50, 74 minutter etter at politibetjentene først var på stedet, at de tok seg inn i klasserommet og drepte gjerningsmannen.

I en høring i delstatssenatet i juni sa sikkerhetssjefen at det var nok politibetjenter på stedet til å stanse skytteren tre minutter etter at han tok seg inn på skolen.

Han la skylden på Pete Arredondo, som er sjef for skoledistriktets politi. Han mente han «satte livene til politibetjentene før barnas liv».

Gjerningsmannen, Salvador Ramos, ble drept under politiaksjonen. Foto: Police Handout

– Betjentene hadde våpen, det hadde ikke barna. Betjentene hadde beskyttelsesutstyr, det hadde ikke barna. Betjentene hadde trening, det hadde ikke gjerningsmannen, sa McCraw.

Arredondo, som fastholder at han ikke var innsatsleder da skoleskytingen fant sted, gikk av tidligere i juli. Til Texas Tribune har han fortalt at han antok at noen andre hadde tatt styring over innsatsen, og han hadde ikke politiradio under skytingen.