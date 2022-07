Engelsk legende totalslakter landslagssjefen

Ian Wright mener at Norge på langt nær får det beste ut av de offensive stjernene – og at laget vil bli mye bedre så snart treneren går.

Fredag fra kl. 20.00: Se Norges skjebnekamp på TV 2 eller TV 2 Play.

– Jeg kunne ikke tro det jeg så, sier Arsenal-legenden, som under fotball-EM er ekspert for BBC.

Han snakker om de taktiske disponeringene til Martin Sjögren under 0-8-tapet for England.

Wright mener at de engelske jentenes svakhet ble avslørt før mesterskapet, i en oppkjøringskamp mot Nederland:

At forsvarsspillerne fikk trøbbel da de ble presset med ballen i beina – noe han refser Norge for ikke å ha utnyttet.

RYSTET: Ian Wright er mildt sagt ikke imponert av TV 2s landslagssjef. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Wright ramser opp en rekke endringer han mener at Sjögren burde gjort:

Å bytte til en 4-3-3-formasjon.

Å bruke Ingrid Syrstad Engen som midtbaneanker for å gi støtte til midtstopper Maria Thorisdottir.

Å bruke Frida Maanum fra start som indreløper sammen med Vilde Bøe Risa.

Å bruke spillerne i de beste posisjonene. For eksempel Caroline Graham Hansen på høyrekanten.

BBC-eksperten henger seg særlig opp i det siste punktet.

– Galskap!

Han reagerer kraftig på hvordan de offensive stjernespillerne blir brukt, noe han engasjert gjentar flere ganger gjennom møtet med TV 2.

– Graham Hansen er en av de beste høyrevingene i verden, men spiller som tier. Guro Reiten, en annen verdensklassespiller, spiller i en dypere rolle på midtbanen. Ada (Hegerberg) blir isolert, analyserer han.

I tillegg har han mye å utsette på bruken av Julie Blakstad som venstreback.

– Hun er midtbanespiller. Hvor mange flere spillere skal denne mannen bruke ute av posisjon? Det er galskap, tordner Wright.

Fyrer løs

Han går så langt som å si at han ville rangert Norge blant de beste lagene i turneringen – hadde det ikke vært for treneren.

I forkant av mesterskapet hadde Wright sett for seg at Norge ville ta seg til en semifinale.

– Problemet er at treneren taktisk og analytisk ikke er god nok, mener han.

– På en «power ranking», hvem er topp fem og hvor plasserer du Norge slik det ser ut nå?

– Nå kan jeg ikke sette Norge i topp fem bare på grunn av treneren, svarer Wright.

SKEPTISK: Ian Wright mener at Caroline Graham Hansen ikke kommer til sin rett i formasjonen Martin Sjögren bruker. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han tror for eksempel at Sarina Wiegman, Englands landslagssjef, kunne fått langt mer ut av spillerne.

– Norges angrepstrio er lett blant de to-tre beste i turneringen. Jeg garanterer deg at med en gang treneren går, og de får inn noen som taktisk vet hva de gjør, så vil det gå fra veldig bleikt til profitabelt og positivt veldig raskt. For spillerne er veldig gode.

– Spillerne vil bli fryktet, men ikke for øyeblikket, for de blir ikke brukt i sine beste posisjoner, mener Wright.

PRESSET: Martin Sjögren (45) har fått gjennomgå av en rekke eksperter etter det ydmykende nederlaget mot England. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Skjebnekamp

Fredag må Norge vinne mot Østerrike for å ta seg til kvartfinalen.

Wright er klokkeklar på at Sjögren må ta grep.

– Etter min mening må han endre formasjon.

– Fem (bak) funker ikke, og 4-1-4-1 funker ikke. Man bruker ikke spillere som Guro Reiten og Graham Hansen i sine beste posisjoner. Bruk dem i deres beste posisjoner, bruk Blakstad i sin beste posisjon. Gi Ada (Hegerberg) litt støtte.

– Når Guro Reiten og Graham Hansen får ballen, kan de spille inn til Ada, som kan holde på den. Da støtter man henne og legger press på et Østerrike-lag som er veldig bra, fortsetter han, og poengterer at det er defensivt at Østerrike har sin styrke.

Fredag fra kl. 20.00: Se skjebnekampen på TV 2 eller TV 2 Play.