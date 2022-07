Ferien til Marna Haugen tok en brå vending – besvimte da hun så sønnens arm

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under lek på trampolinen gikk det alvorlig galt.

Sommerferien til influenser Marna Haugen (41) tok en brå vending da trampoline-lek endte i ambulanse og operasjon.

Til God kveld Norge forteller influenseren at dramatikken oppstod da hennes yngste sønn, Dexter, brakk armen.

Stygt brudd

Haugen og barna var på besøk hos noen venner på Tjøme da det gikk galt.

– Dexter brakk armen under lek på trampolinen, og det ble dramatisk siden det var et stygt brudd, forteller Haugen.

Ambulanse ble tilkalt og Haugens eksmann, Ørjan Burøe (48), kastet seg i bilen og og kom kjørende til sykehuset i Tønsberg.

Besvimte

Selv om det ble handlet rakst og hjelp var på vei, ble synet som møtte tobarnsmoren for mye å takle.

– Heldigvis var vi sammen med «brudd-kyndige» som sørget for kontakt med både legevakt og ambulanse, mens jeg som mor svimte av og måtte ned på gulvet en tur og legge beina høyt, forteller Haugen.

Hun la ut et innlegg på Instagram hvor hun fortalte følgerne sine om hendelsen og advarer om sterke bilder.

– «Årets» mor besvimte av synet, skriver influenseren i bildeteksten.

NB! Advarer mot sterke inntrykk i innlegget under.

– Kjempepinlig for min del, men Dexter tok det som en superhelt, sier hun til God kveld Norge.

Må opereres

I Instagram-innlegget ser man flere bilder av sønnens arm bøyd i en vond vinkel, og deretter med en kraftig gips.

– Nå er vi på A-hus og venter på operasjon, det går veldig bra med han.

Instagram-bildene viser også Burøe som sitter med sønnen ved sykesengen. Han har selv også lagt ut et innlegg om hendelsen.

– Det verste bruddet vi har opplevd, sier komikeren til God kveld Norge.

Skilt etter 18 år

Burøe og Haugen var sammen i 18 år før de i desember i fjor valgte å gå hver til sitt. I et lenger intervju med God kveld Norge i mai i år åpnet Haugen opp om skilsmissen.

– Vi skal jo være foreldre sammen resten av livet. Vi innså begge to at det var kjørt for oss. Vi har forskjellige behov i livet, og da må vi bare gjøre det beste ut av det, fortalte influenseren.

Under intervjuet kunne Haugen også vise frem sitt nye drømmehus som hun kjøpte etter bruddet.