Usikker på om du bør ta ett stikk til? Dette sier FHI

En ny koronabølge til høsten kan føre til at flere aldersgrupper må ta et nytt stikk med koronavaksine. Men hva med de som har hatt korona?

Bølgen med den nye koronavirusvarianten, BA.5, ser ut til å flate ut. Likevel har flere forskere spådd en ny bølge til høsten, muligens med en helt ny variant.

Denne gangen mener Folkehelseinstituttet at Norge er godt forberedt.

– Vi overvåker situasjonen nøye, og helseinstitusjoner, kommuner og helsemyndigheter har beredskap for flere utbrudd, innleggelser og sykefravær hvis det kommer en ny bølge, sier avdelingsdirektør i FHI, Hilde Kløvstad, til TV 2.

Boosterdose for disse målgruppene

I en rapport gjort på oppdrag for regjeringen, skriver FHI at de vil anbefale kommunene å gi oppfriskningsdoser til alle over 75 år fra 1. juli. 65-åringene må vente til 1. september.

Tirsdag anbefalte Verdens Helseorganisasjon (WHO) at alle sårbare grupper, og de over 60 år, bør få en boosterdose. Det er ikke aktuelt i Norge helt enda.

VAKSINERING: Vaksinesenteret på Stovner i Oslo var det første i landet som fikk tilbud om drop-in-vaksiner. Bildet er fra januar i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vaksineanbefalinger vurderes fortløpende. FHI vil komme med en oppdatert vurdering på sensommeren, sier Kløvstad.

Det er kommunene som har ansvaret for vaksineringen av boosterdosene, og at informasjon om dette når de riktige målgruppene.

– Hvor får de over 75 år tak i vaksiner?

– Siden det nå først dreier seg om de aller eldste, vil nok mange få vaksinetilbudet gjennom sykehjem eller hjemmesykepleien. Men måten det gjøres på, hvilke løsninger som brukes for timeavtaler og eventuelt innkalling kan variere noe fra kommune til kommune. Det vil kommunene informere om lokalt, blant annet via sine nettsider, sier avdelingsdirektøren.

Hva med de som skal ut og reise?

Denne sommerferien opplever flere at man, nok en gang, må sjekke når man sist fikk en vaksinedose for å ha gyldig koronasertifikat i utlandet. I Norge gjelder koronainfeksjon som en vaksinedose, rent medisinsk sett, men dette varierer fra land til land.

KORONAPASS: Hvis det er lenge siden du fikk siste dose, kan det være lurt å sjekke koronapasset ditt på helsenorge.no. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

FHI anbefaler å sjekke reglene for det landet man reiser til, men har en strengere oppfordring til besteforeldre på tur.

– For de eldste og mest sårbare som nå anbefales en ekstra oppfriskningsdose, anbefales vaksine uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon, sier Kløvstad.

Når man sist fikk sin vaksinedose kan man sjekke ved å logge inn på sin side på helsenorge.no. Her vil både det nasjonale koronasertifikatet og det EU-godkjente vaksinepasset dukke opp.

Etter EUs anbefalinger bør det gå maks 270 dager (ca. 9 måneder) siden du tok forrige dose for at koronapasset skal være gyldig.

Ble du sist vaksinert i høst og ikke har fått påvist korona siden det, bør du derfor sjekke sertifikatet ditt før du legger ut på reise.

Smittebølgen på vei ned

Heldigvis ser det ut til at BA.5-varianten skapte en bølge som snart er i ferd med å dale.

Foreløpige data for uke 27 viser en nedgang i antall nye innleggelser, men det er forsinkelser i rapporteringen, og FHI forventer at tallene oppjusteres.

– Det er forventet at sommerbølgen for innleggelser når toppen i midten/slutten av juli, ifølge Kløvstad.

Om forskerne har rett, kan det likevel komme en større bølge til høsten.