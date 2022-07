Har du lagt merke til dette?

Dersom du har stått ved Kontraskjæret eller Akershus festning, har du kanskje sett ned på havnepromenaden ved Akershusstranda.

Da har du kanskje også lagt merke til dekoreringen i asfalten, med flere streker og prikker – noe som kan ligne på morsekoder.

Erlend Pehrson, prosjektleder for Oslo Havn KF, bekrefter til TV 2 at det faktisk er morsekoder.

Skjult beskjed

Oslo Havn har opplevd å få flere spørsmål om morsekodene ved Akershusstranda.

– Den eldre garde leser det som regel med en gang, mens flere unge er usikre på hva det er, forteller prosjektlederen.

Han sier at flere også har lurt på om det skjuler seg et hemmelig budskap blant morsekodene.

MORSEKODER: Langs denne gaten, Akershusstranda, er det flere bokstaver fra morsealfabetet som er malt på asfalten. Foto: Google Maps

Pehrson forteller at det for det meste er bokstaver fra morsealfabetet som er tilfeldig plassert rundt.

Likevel kan han avsløre at det et sted som skiller seg ut – der står det skrevet «SOS».

– SOS ble valgt fordi det er det mest ikoniske morsetegnet, forklarer Pehrson.

«SOS» er et internasjonalt nødsignal som kjennes igjen som tre korte, tre lange og tre korte støt i morsealfabetet.

Ville live opp området

Havnepromenaden i Oslo strekker seg fra Frognerkilen til Alnaelvens utløp, men det er bare i området ved restaurantene Skur 33 og Solsiden man kan se morsekodene.

– Det var landskapsarkitektene i Rambøll som kom på idéen om å utsmykke den store asfalten med morsemønsteret, forteller Pehrson og legger til:

– Det syntes vi var en god idé. Det ser veldig fint ut fra Akershus festning.

Rambøll er et globalt ingeniør-, arkitektur- og konsulentselskap.

Hele havnepromenaden ble oppgradert i 2016 med et ønske om at det skulle bli et byrom til nytte for allmennheten.

Det ble blant annet satt ut flere sittemøbler, gressplener og sykkelstier på strekningen under oppgraderingen.