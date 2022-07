Artisten har båret på en hemmelighet – åpner opp om kontroversielt valg

Fjorårets The Voice-vinner, Erlend Gunstveit (26), har brutt kontrakten med verdens største plateselskap. Lenge følte han at seieren var ufortjent og at han ikke hadde noe i musikkbransjen å gjøre. For kort tid siden kom vendepunktet.

Selv om det siste året har vært preget av vonde tanker, lav selvtillit og tøffe valg, syns ikke Gunstveit synd på seg selv.

Han har lært mye av sitt første år i rampelyset, men erkjenner at han ikke var forberedt på de store endringene som kom etter The Voice-seieren.

Tøff periode

Det har ikke vært mange som har visst hva han har gått gjennom det siste året, men nå ønsker han å åpne opp om hvordan de vonde tankene nesten satte en stopper for karrieren.

– Det var en brå overgang fra livet jeg hadde før. Da handlet alt om å dra ut for å jobbe om morgenen, også kom man hjem på kvelden. Jeg er jo den samme Erlend, men etter The Voice møter jeg stadig folk som har en eller annen formening om hvordan jeg er, uten at de kjenner meg. Jeg ble introdusert for et nytt liv uten arbeidstid.

Han følte at han ble mindre tilgjengelig for venner og familie, fordi han jobbet når de hadde fri – og omvendt. At jobben hans plutselig var å være «Erlend fra The Voice», ble en stor utfordring.

– Så kom jeg et stykke ut på høsten og kjente på følelser som kommer når livet blir snudd på hodet. Da kom en periode som var ganske tøff. I høst kjente jeg veldig på at jeg ikke var god nok og at det jeg holdt på med ikke var bra. Når jeg ga de følelsene fritt spillerom, begynte jeg å tro på dem selv. Jeg begynte å tenke: «Det er gøy å spille konserter og sånn, men er dette noe for meg?»

FAMILIEKJÆR: Mange musikere flytter til Oslo når de ønsker å slå gjennom i musikkbransjen. Gunstveit trives derimot i Grimstad, hvor han bor i huset han arvet av besteforeldrene. Det siste året har han og besteforeldrene bodd der sammen, før de flyttet til en mindre leilighet. Foto: Line Haus/TV 2

Musikk som terapi

TV 2 møter Gunstveit ved huset hans, som ligger idyllisk til ved en innsjø i Grimstad. Her har Gunstveit, som fortsatt jobber deltid som anleggsgartner, utallige planter, en gravemaskin, et drivhus og utsikt over jorder. Det er tydelig at alle kjenner alle på denne landlige delen av sørlandsbyen.

Bare den korte tiden TV 2 er på besøk, hilser han på to personer som kjører forbi eiendommen hans. Den første personen er en mann i en traktor, som pleier å komme på konsertene hans. Neste person er ei kvinne som «bor litt lengre borti åsen, og har noen trær som måtte felles for litt tid siden».

Han er full av lovord om dem begge, og er for øvrig full av lovord om alle vi snakker om. Hans The Voice-mentor Matoma er intet unntak.

– Det er kanskje det spørsmålet jeg får oftest: «Er Matoma like snill som han virker på TV?» Svaret er ja. Jeg har lært så mye av ham. Han har følelsene på utsiden av kroppen, og det har vært fint og viktig for meg å se. Jeg har lært at det å være mer åpen om følelsene sine og skrive om disse følelsene i sanger, det er veldig terapeutisk.

Det er nettopp det han har gjort. Låten «Something Tells Me», som han har skrevet sammen med Kjetil Mørland, handler om at man i de mørkeste studene må huske på at det snart kommer en opptur. Og oppturen har nylig kommet for Gunstveit, og representert seg i form av ei kvinne.

Se intervjuet med Gunstveit og hør et utdrag av låten i videovinduet øverst i saken. I denne videoen viser han også TV 2 rundt på tomten, og snakker om hvorfor han har beholdt jobben som anleggsgartner.

YRKESSTOLTHET: Hagen til Gunstveit bærer preg av at han er utdannet anleggsgartner. Det er forskjellige blomster og busker over hele tomten, og han viser stolt frem til forskjellige blomsterartene han har plantet. Rett etter at han vant The Voice, reiste han hjem og bygget denne muren. Foto: Line Haus/TV 2

Vendepunktet

At den svært postive og sprudlende sørlendingen har hatt et tøft år etter The Voice-seieren, er nesten vanskelig å forestille seg. Det handler nok om at han er på et helt annet sted i livet nå, enn han var for noen måneder siden, sier han.

Det kan han takke kjæresten, Malene Hovland, for. 26-åringen møtte henne en stund etter at han ble kåret til Norges største sangtalent i 2021. Hun fikk Gunstveit til å få tilbake selvtilliten på syngingen.

– Så møter jeg ei jente som forteller en annen versjon av historien. Hun spør om hvordan det har gått på en spillejobb, så forklarer jeg alt. Jeg kan fortelle alt til henne. Jeg sier at jeg var skikkelig dårlig og bommet på toner. På et magisk vis klarer hun å vri rundt på det, og få meg til å sitte igjen med en god følelse om meg selv. Det har vært et vendepunkt, ikke bare musikalsk, men i livet. Hun har lært meg å se lysere på ting. Hun har også lært meg at den stemmen i hodet som sier at alt er dårlig, den har ikke alltid rett.

LYKKELIGE: Paret har det veldig fint sammen. Foto: Privat

Valgte bort bransjefolk

Kjæresten har fått ham til å gjenvinne troen på en musikkarriere, og denne sommeren har han fullt av spillejobber. Men før han kom hit, gjorde han et tøft valg.

– Det å bryte med Universal var kjempetøft. Når du vinner The Voice, så vinner du også en platekontrakt. På veldig mange punkter er det en stor, stor fordel. På en annen side, for min del, var det nok to ulike visjoner for musikkarrieren min. For min del var det viktig å stå på egne ben.

Universal er verdens største plateselskap. Gunstveit sier han jobbet med fine folk i plateselskapet, men at han personlig hadde et behov for at han kunne gi ut musikk i et raskere tempo enn plateselskapet ønsket. Han forteller også at han ønsker å lage musikk i en sjanger han føler seg hjemme i, og understreker at han lager musikk for de som stemte han frem i The Voice. Ikke for å imponere bransjefolk eller for å bli en kommersiell tungvekter.

– Det er jo litt spesielt når du har kommet i en bransje du er helt ny i, og så påstå at du kan gjøre det bedre selv. Det er ikke veldig sørlandsk, sier Gunstveit lattermildt, og fortsetter:

– Det er en følelse som melder seg når noe kanskje ikke er helt riktig. Det var et veldig tøft valg, men det betyr ikke at det ikke er riktig. Jeg ønsker frihet til å kunne samarbeide med de musikerne jeg ønsker å jobbe med, samt å ha mye tid til fansen. Det er viktigere for meg enn å ha sikkerhetsnettet til et stort selskap i ryggen.

Universal har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.