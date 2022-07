Opplevde skrekkhendelse på båtferie: – Herregud, så heldige vi var

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da Ulrik Nygård skulle sjekke at alt var som det skulle med båten, fikk han gåsehud.

Influenserparet Ulrik og Julianne Nygård tilbringer for tiden sommeren på båtferie med sine to sønner, Sjur og Søren, langs den svenske vestkysten.

Til God kveld Norge forteller Ulrik Nygård at i år har det blåst mye over mange dager, noe som har resultert i at havnene er fulle av båter som ligger tett i tett.

– Båtfolk er ekstremt hjelpsomme mot hverandre, så man får alltids plass, men man ligger mye tettere i år enn hva vi har opplevd, forklarer han.

På tross av god stemning i båthavnen, var det ingen hyggelig morgen som ventet familien tirsdag.

Fikk gåsehud

Vind og gnikking mellom båter har gjort at tauet på en av båtens fendere hadde havnet over eksosuttaket på den ene varmeren.

– Jeg så det først på morgenen da jeg våknet. Da tar jeg alltid en liten runde for å se at alt er som det skal med båten.

– Jeg skjønte jo med en gang hva som hadde skjedd. Jeg fikk gåsehud.

Varmeren i båten hadde familien slått av før de la seg, men hadde den stått på en liten stund til, kunne det gått alvorlig galt. Hva som kunne skjedd da, tør ikke tobarnsfaren tenke på.

– Heldigvis så stod den ikke på om natten da vi sov, noe som sannsynligvis hadde fått et helt annet utfall. Jeg orker ikke tenke på det engang.

Fått høre lignende historier

Nygård la ut et innlegg på Instagram av hendelsen med bilde av skaden på båt og fender.

«Herregud, så heldig vi var», lyder bildeteksten.



Nygård skriver at det er trist med store skader på den nye båten, men at utfallet kunne vært mye verre.

Han forteller at i løpet av dagen har de fått besøk av andre havne-gjester med lignende opplevelser.

– Når slike ting skjer, så sprer det seg fort i havnene her, så det har vært en del båtfolk som har tittet i løpet av dagen og i går. Har fått høre mange historier om andre som har fått sprengt fendere på samme måte, opplyser Nygård.

– De fleste sier at de har hørt et smell når de har punktert. Disse store oppblåsbare fenderne som vi har gjør ikke det, de har bare smeltet og luften har sivd ut sakte og lydløst og lagt seg over eksosen.

Kommer med klar oppfordring

– Jeg oppfordrer båtfolket til å ta seg en ekstra kikk, noe jeg også gjorde, men som likevel resulterte i en utrivelig hendelse.

Nygård understreker at hendelsen ikke hadde noe med selve båten å gjøre.

– Det er viktig å få frem at dette ikke er båten, varmeren eller noen sin skyld, sier han og oppfordrer folk til å være oppmerksomme på at slike uhell kan skje.

Det er ikke første gangen familien har opplevd dette.

NY BÅT: Familien kjøpte båten i mai i år og det er en Princess V48. Foto: Privat

– Sist gang vi opplevde å få sprengt en fender slik var med vår første båt. De fleste nye båter har slike varme-utløp på siden, og jeg har blant annet merket av hvor fenderen ikke skal henges opp for å unngå at noe slikt skulle skje.



– Men fendere justeres forskjellig for hver båt og kai den ligger inntil. Denne gangen hadde den presset seg inntil på grunn av alle omstendighetene rundt, forklarer han og fortsetter:

– Problemet har vært at når båtene ligger side om side slik de gjør i mange havner, så har fenderen sannsynligvis vandret litt frem og tilbake på grunn av vinden og gnikking mellom båtene. Det er «nedoverbakke» på rekka på båten akkurat der, og tauet har da sklidd litt ned fenderen og endt opp med å dekke til utløpet for eksosen på den ene varmeren/brenneren om bord.

Nygård håper at deres erfaring kan bidra til at andre blir mer bevisste på at slike ting kan skje.

– En meget skummel sak. Forhåpentligvis så kan det være med på å gjøre folk enda mer oppmerksomme på slike hendelser.