Raser mot fotoforskrift: – Ødelegger den gode intensjonen

I en travel sommermåned er det én ting fotografene over hele landet i disse dager drøfter i lunsjpausen og kommenterer i sosiale medier.

– Intensjonen med loven er god, men forskriften rammer så bredt at den ødelegger den gode intensjonen, sier fotograf Truls Løtvedt.

I ryggen har han hundrevis av profesjonelle fotografer som raser over konsekvensene av en ny lov som skal motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge.

Lovbryter

– Jeg gjør meg selv til en kriminell lovbryter, fortviler fotograf Kristine Ristesund.

ULOVLIG: Her har fotograf Kristine Ristesund gjort korrigeringer av blant annet lys og farge på et bilde som markedsfører hennes fototjenester. Slik hun og mange andre fotografer tolker lover, er det forbudt å bruke dette uten å merke bildet. Foto: Arne Ristesund

Hun viser til et profilbilde hun selv har lagt ut for å reklamere for sine egne tjenester.

– En meningsløs fotokriminalisering, mener Ristesund.

Løtvedt og Ristesund er medlemmer av Bergen Fotograflaug.

Fotografene tolker loven slik at den pålegger merking av retusjerte bilder som brukes til markedsføring. Dette skal bevisstgjøre forbrukere i alle aldre om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten.

– En mister kraften i intensjon med loven om alt skal merkes, slik Forbrukertilsynet mener, sier Løtvedt som var leder av Norges Fotografforbund i perioden 2012 til 2020.

Fra 1. juli krever markedsføringsloven at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke.

SKAL MERKES: Dette er et eksempel på hvordan et retusjert bilde skal merkes. Foto: Forbrukertilsynet

Dette skal ifølge Forbrukertilsynet bevisstgjøre forbrukere om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten.

Inntektsgrunnlaget i fare

– Den aller største negative effekten av forskriften, etter min mening, er at våre firmakunder, altså advokatkontoret eller pizzabakeren, nå må merke sine bilder ved enhver publisering. Da er faren virkelig stor for at en betydelig del av mange fotografers inntektsgrunnlag faller bort, sier Løtvedt som er president i FEP, Federation of European Professional Photographers, som representerer om lag 50.000 fotografer i Europa.

Han påpeker at det vil være en mye verre konsekvens enn om fotografer ikke får vise frem bildene på Instagram.

ENGASJERT: Fotograf Truls Løtvedt fortviler over den nye forskriften. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Dette rammer markedsføringen av våre egne tjenester, men enda viktigere er det at produktene våre vil være uanvendelige, sier Løtvedt.

En kan eksempelvis se for seg såkalte «headshots» hvor alle bilder av ansatte i et advokatfirma skal merkes.

Slik loven nå tolkes, skal minst syv prosent av bildeflaten merkes med et standardmerke.

Kan ikke fjerne en kvise

– Dersom man eksempelvis har skåret seg under barbering eller man har et skjemmende sår i ansiktet, så vil dette bli rammet av loven. Og dersom man fjerner en skjemmende kvise på nesen til en ungdom, som man ønsker å bruke i reklameøyemed, så skal bildet merkes.

Fotografer gir uttrykk for at de ikke gjør den jobben de skal gjøre hvis man ikke sørger for at hudtoner, farger og impact blir justert til kundens beste.

MÅ MERKES: Fotografiet av buekorpsgutter fra Bergen skal i realiteten nå merkes ettersom det er bearbeidet og henger til utstilling i fotobutikken. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ifølge Løtvedt vil 95 prosent av medlemmene i Norges Fotografforbund bli rammet lovendringen.

– Det er betenkelig at Norges Fotografforbund ikke har blitt hørt i denne høringsprosessen, sier Løtvedt.

Koker i fotomiljøet

– Jeg er skeptisk til at saken eventuelt fremstilles som om vi fotografer ikke lenger får markedsføre våre produkter, altså bildene våre, uten å merke dem, som om det var den viktigste årsaken til vår protest. Det er ikke korrekt, presiserer Løtvedt.

– Det koker i fotomiljøet om dagen, mange er forvirret og det diskuteres veldig hva som gjelder og ikke, sier fotograf Kristine Ristesund.

RAMMES AV LOVEN: Dette bildet er blitt bearbeidet i ettertid og fargekorrigering har blant annet ført til endringer i hudfarge. Foto: Kristine Ristesund / Instagram

Hun mener det er meningsløst å bli pålagt å merke bilder som hun legger ut på bedriftens Instagram- og Facebook-konto, noe hun er avhengig av for å få nye kunder.

– Jeg støtter formålet med merket, og synes det er bra at vi har fått en ordning på plass der det gjør det lett å se om et bilde er retusjert. Det er viktig å skille det uoppnåelige perfekte fra det ekte, men slik loven er skrevet nå og forstått, så skjærer den alle over én kam, og da forsvinner hele formålet med merkingen, mener Ristesund.

– Må merkes

– Slik forskriften er utformet, vil ethvert bilde fra en profesjonell fotograf måtte merkes ved publisering i markedsføringssammenheng, presiserer Bente Øverli, fungerende direktør i Forbrukertilsynet.

Hun påpeker at bilder og videoer som brukes i markedsføring og reklame hvor personen(e) er retusjert eller manipulert, må merkes.

– Man kan bruke Photoshop, filtre og lignende retusjeringsverktøy på private innlegg uten å måtte merke det, så lenge det ikke er reklame.

Så lenge justeringen ikke medfører en endring på kroppens fasong, størrelse eller hud, trenger du ikke merke det. Justeringer i lyssetting i forkant av bildetaking eller filming, omfattes ikke av merkeplikten.

Fører tilsyn

– Forbrukertilsynet er tildelt rollen som tilsynsmyndighet. Vi håndhever loven slik den er vedtatt og har også utformet veiledningsmateriell, slik at de som retusjerer reklamen lettere skal kunne overholde loven, forklarer Øverli.

Spørsmål knyttet til høringsrunden må rettes til departementet, sier Øverli som påpeker at Norges Fotografforbund er invitert til et veiledningsmøte i slutten av juli.

EGENREKLAME: Kravet kan komme til anvendelse når et bilde er retusjert eller på annen måte manipulert og brukes i reklame og markedsføring, for eksempel ved publisering av et familieportrett på egen hjemmeside som egenreklame, opplyser Bente Øverli, fung. dir. i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

Øverli fremholder at fagmessig optimalisering av fotografiske opptak er en viktig del av leveransen enhver profesjonell fotograf utfører, og at det normalt ikke innebærer manipulering eller noen form for idealisering av personen som er avbildet.

Må merke private hjemmesider

– Det er alltid en konkret vurdering hva som regnes som lovbrudd, og vi må foreta en helhetsvurdering av bilde eller video og situasjon det brukes til, presiserer Øverli.

«Kravet kommer til anvendelse der hvor et bilde eller video inneholder en eller flere personer hvor deres kropps fasong, størrelse eller hud er retusjert eller på annen måte manipulert og brukes i reklame og markedsføring, for eksempel ved salg av et konkret pizzamerke eller publisering av et familieportrett på egen hjemmeside som egenreklame», skriver Øverli i epost til TV 2.

Om hudfargen endres ved retusjering eller annen manipulering og ikke lyssetting eller sminking i forkant av bilde eller videotakningen til solbrun/lysere hud, utløser det en merkeplikt.

– Siden merkekravet gjelder retusjering eller annen manipulering som blir gjort samtidig med at bildet tas eller etter at bildet er tatt, vil etterbehandling eller bruk av filter utløse merkekravet. Det vil si at dersom man etterbehandler med lys, farge, kontrast, skygger, og lignende, vil dette endre hudfargen til menneskene i et bilde eller videoen, og merkekravet vil som hovedregel inntre.

Forarbeidene fastslår at det er ikke noe krav om omfanget av endringer før merkeplikten inntrer.