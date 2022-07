Pogacar smadret av Vingegaard: – Dette har vi aldri sett før

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Tadej Pogacar hadde stått imot angrep etter angrep fra Jumbo-Visma på ellevte etappe i Tour de France, og han var tilsynelatende stinn av selvtillit da han smilte inn i kamera på vei inn i Gol du Granon.

Men da erkerival Jonas Vingegaard gikk til med snaut fem kilometer igjen til toppen av målfjellet, var Pogacar ute av stand til å svare.

– Tadej Pogacar er menneskelig likevel, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Vingegaard stormet oppover Col du Granon til etappeseier og gul sammenlagttrøye for første gang i Tour de France. Vingegaard var tydelig rørt da han kom i mål.

– Det er helt utrolig. Det er vanskelig å finne ord. Jeg har drømt hele livet om å vinne en etappe i Touren. Det er utrolig å ta trøyen, sier Vingegaard i seiersintervjuet, før han takket lagkameratene.

Dansken kom i mål 2.51 før Pogacar, som nå er nummer tre i sammendraget med 2.22 opp til Vingegaard. Romain Bardet er nærmest Vingegaard med 2.16 opp til sammenlagtlederen.

– Dette har vi aldri sett fra Pogacar før, sa TV 2-kommentator Christian Paasche på bildene av en fullstendig utslitt Pogacar.

– Det er første gang Pogacar går på en skikkelig smell når han sitter i ledertrøyen. Det er hans største nederlag så langt i karrieren, men det er faktisk ikke over, sier Kaggestad.

Wout van Aert og Mathieu van der Poel stakk av gårde i brudd tidlig på etappen, og førstnevnte tok den innlagte spurten. Så kom en større gruppe med ryttere opp til den belgisk-nederlandske superduoen og dannet et nytt, stort brudd på 20 ryttere, men opp van der Poel måtte slippe bruddet opp andrekategoristigningen Lacets de Montvernier.

Senere på etappen kom beskjeden om at van der Poel hadde brutt.

I bruddet satt Jumbo-Visma med to ryttere i form av Wout van Aert og Christophe Laporte, som dermed satte UAE Team Emirates og sammenlagtleder Tadej Pogacar under press. UAE-rytter Mikkel Bjerg måtte slippe opp førstekategoristigningen Col du Télégraphe.

Også i bruddet ble det tøft for mange opp Col du Télégraphe, for den opprinnelige 20-mannsgruppen var halvert over toppen.

Offensiv fra Jumbo-Visma

Med 700 meter igjen til toppen av Col du Télégraphe og 70 kilometer igjen til mål angrep Jumbo-Vismas Tiesj Benoot med lagkamerat Primoz Roglic på hjul. Jumbo-Visma-duoen fikk noen meter, men Tadej Pogacar og UAE Team Emirates klarte å tette luken.

– Dette er mer en advarsel slik det har utviklet seg, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Med 60 kilometer igjen til mål hadde Jumbo-Visma lyktes med å isolere Pogacar, som satt uten hjelperyttere og alene inn i en gruppe med Jumbo-Visma-trioen Primoz Roglic, Jonas Vingegaard og Christophe Laporte og Geraint Thomas fra Ineos Grenadiers.

– Jeg kan nesten ikke huske et slikt kjør i sammenlagtkampen så langt fra mål på ellevte etappe, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche, før Kaggestad la til at det kunne bli en legendarisk etappe.

Ellevill støtecup

Allerede med drøyt 13 kilometer igjen til toppen av utenforkategoristigningen til Col du Galibier angrep Jonas Vingegaard, men Pogacar holdt hjulet til dansken.

Så svarte Pogacar, men uten at Jumbo-Visma-duoen falt av. Geraint Thomas slet med å holde følge, men da det roet seg, kom waliseren tilbake til favorittene.

Med ni kilometer igjen til toppen av Col du Galibier var restene av hovedfeltet oppe hos favorittgruppen. Det betød tre nye Jumbo-Visma-hjelpere for Vingegaard.

Snaut fem kilometer før toppen kom det nye angrep i favorittgruppen. Et støt fra Primoz Roglic gjorde at Pogacar satt i gruppen uten hjelperyttere og mot fire konkurrenter fra Jumbo-Visma.

Pogacar-sprekk

Pogacar svarte med et angrep som gjorde at Roglic og to andre Jumbo-Visma-ryttere måtte slippe. Det samme gjorde Thomas og Romain Bardet, så plutselig satt Pogacar og Vingegaard alene.

På vei ned fra Col du Galibier kom blant andre Bardet og Thomas tilbake, og det dannet seg en større favorittgruppe igjen. Wout van Aert slapp seg ned til gruppen til Primoz Roglic og sørget for at sloveneren kom tilbake til favorittene med 20 kilometer igjen til mål.

Jumbo-Visma satte et heftig tempo inn i begynnelsen av målfjellet Col du Granon, men Tadej Pogacar så upåvirket ut mens Wout van Aert, Sepp Kuss og Primoz Roglic måtte slippe tidlig. Dermed hadde Vingegaard kun med seg Steven Kruijswijk på de siste kilometerne.

Med snaut fem kilometer igjen til mål gikk Vingegaad til, og Pogacar klarte ikke å svare. Dansken kjørte inn til etappeseier og gul trøye for første gang i Tour de France. En utslitt Pogacar måtte også se flere andre sammenlagtkandidater tråkke forbi ham opp målfjellet.

Alle de norske rytterne kom i mål innen tidsfristen.

