Bombegruppen tilkalt etter funn av gjenstand i Trondheim – en person pågrepet

Politiet skriver på Twitter at de har bedt bistand av bombegruppen i forbindelse med en ransaking som skal gjennomføres.

– Under en ransaking av et hus i Heimdalsområdet i Trondheim tirsdag ble det funnet en bombelignende gjenstand. Vi har vært i kontakt med bombegruppen, som har bedt oss om å trekke unna. De er nå på vei, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til NTB.

Operasjonslederen understreker at det ikke er noen dramatikk, og at det ikke vil bli gjennomført evakuering i forbindelse med ransakingen av huset, som ligger i et tettbygd område.

En person som bor i huset, er pågrepet, opplyser Johnsen. Ifølge VG er han siktet i en straffesak som dreier seg om skadeverk og vinningskriminalitet.