Ny mutasjon spres i Europa: – Ikke lenge til den er her

Akkurat nå er det mutanten BA.5 som dominerer her til lands, og den nye omikronvarianten BA.2.75 er ennå ikke oppdaget i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet til TV 2. Men ifølge vaksineforsker Gunnveig Grødeland er det bare snakk om tid.

– Det testes jo ikke så intensivt for typer nå, så det kan være at den er her allerede, eller så er det ikke lenge til den er her.

Varianten ble først oppdaget i India, og har vakt oppsikt fordi den har evnen til å spre seg raskt. Siden midten av juni har varianten gått fra å stå for to prosent av smittetilfellene i landet, til over 23 prosent i juli, ifølge Deutsche Welle.

Les også: – Har spredt seg mye under radaren

EKSPERT: Forsker innen vaksineutvikling og immunologi, Gunnveig Grødeland. Foto: Rune Blekken / TV 2

WHO overvåker mutasjonen

I tillegg til India er det så langt meldt om funn av varianten i Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, New Zealand og Australia.

Seniorrådgiver i FHI, Torstein Aune, sier til TV 2 at de venter å se det første tilfellet i Norge snart.

– Vi forventer at vi kan komme til å se enkelttilfeller i løpet av de neste ukene. Vi sekvenserer koronaprøver fortløpende, og vi regner med å plukke opp eventuelle BA.2.75-tilfeller gjennom denne overvåkingen.

Videre utelukker ikke Aune at det kan bli økt smitte med den nye varianten.

– De enkelttilfellene av BA.2.75 vi forventer å se i Norge i ukene fremover kan komme til å begynne å smitte i befolkningen, med potensial for økt koronasmitte og innleggelser også i Norge.

Fordi mutasjonen sprer seg raskt er den satt på Verdens helseorganisasjons (WHO) liste over varianter som overvåkes. Likevel mener de fleste forskere og eksperter at det er for tidlig å bekymre seg for den.

Vaksineforsker Grødeland er helt tydelig på at hun ikke mener den nye varianten er noe å bekymre seg for.

– Nei, det er den ikke. Det er som forventet, virus utvikler seg hele tiden. Det kommer også nye varianter, vi har også BA.2.74 og BA.2.76, så dette skjer hele tiden, sier hun.

De to variantene hun nevner er derimot så lite utbredt, og kun sett i India, at de ikke får særlig mye oppmerksomhet. Disse er også veldig like BA.2.75, ifølge Grødeland.

Les også: Flere får merkbare symptomer: – Trolig mer problematisk

SPRER SEG RASKT: Her forbereder en sykepleier ved vaksinesenteret i Gauhati i India en vaksinedose. Siden april har den nye omikronvarianten BA.2.75 spredd seg hurtig i India. Foto: Anupam Nath

– Omtrent samme risiko

Vaksineforskeren sier at forskjellen mellom den opprinnelige omikronvarianten (BA.2) og den nye (BA.2.75) er at sistnevnte har egenskaper som gjør at det er vanskeligere for antistoffene i kroppen vår å hindre smitte.

– Men det er ingen grunn til å tro at denne varianten gir mer alvorlig sykdom. Antistoffene skal fortsatt ha god effekt mot det.

Videre sier Grødeland at nordmenn flest må belage seg på å bli smittet på nytt, selv om de har vært smittet av andre varianter tidligere.

– Men det er med omtrent samme risiko for sykdom som ved andre omikronvarianter. Men for eldre og de med underliggende sykdommer, så er det viktig med en oppdatert vaksinedose.

– Hvis du blir smittet igjen, har det noe å si hvilken variant du var smittet med sist?

– Lite. Uansett er det dannet antistoffer som er relevante, men i mange tilfeller forhindrer de ikke smitte, bare alvorlig sykdom.

Les også: Mener koronasmitten kan ha kommet med ballonger

Her er det mest registrert smitte: Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i samme periode. Brunei: 3.647 smittede (ingen døde)

New Zealand: 2.591 smittede (4,4 døde)

Frankrike: 2.524 smittede (1,2 døde)

Italia: 2.223 smittede (1,9 døde)

Kypros: 2.136 smittede (0,6 døde)

Australia: 2.040 smittede (2,4 døde)

Singapore: 2.033 smittede (0,5 døde)

Hellas: 1.850 smittede (2,5 døde)

Luxembourg: 1.796 smittede (1,3 døde)

Østerrike: 1.642 smittede (1,2 døde)

Israel: 1.556 smittede (1,7 døde)

Tyskland: 1.514 smittede (1,3 døde) I Norge er det registrert 106 nye smittetilfeller og 2,5 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 74 smittede og mindre enn ett dødsfall i Sverige, 506 smittede og 1,3 døde i Danmark, 450 smittede og 2 døde i Finland og 1.292 smittede og 7,1 døde på Island. Så langt har 557.802.782 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 6.355.921 mennesker er døde hittil i pandemien. Kilde: Johns Hopkins-universitetet/NTB

– Svært lite trolig

Flere forskere har uttalt at de ser med bekymring på BA.2.75, og at de frykter at den kan omgå immuniteten til vaksinene. Dette mener Grødeland er feil.

– Jeg har sett at de prater om at nå kan immuniteten svikte. Men jeg har sett nøyaktig de samme argumentene siden vi fikk alfa-varianten. Det er ingenting drastisk nytt med BA.2.75 som skulle tilsi at vi skulle stå overfor en ny situasjon i det hele tatt.

Selv om nye mutasjoner forventes i tiden som kommer, tror ikke Grødeland at disse vil bli mye farligere, slik at de gir mer alvorlig sykdom.

– Det er svært lite trolig. Da er det heller et nytt virus som ikke er SARS-CoV-2, men noe annet. Det kan skje, men da får vi håndtere det da.