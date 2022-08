Sjokkerende avsløringer om rockehistorien: – De synger om å ha sex med små jenter

Dokumentaren Look Away er bygget på omfattende intervjuer med de som var Hollywoods såkalte «baby-groupies» på 70- og 80- tallet.

Oppsiktsvekkende påstander om seksuelle overgrep av mindreårige i musikkbransjen under rockens storhetstid på 70- og 80-tallet kommer frem i den avslørende dokumentaren Look Away, som er tilgjengelig på TV 2 Play.

– De synger om å ha sex med små jenter. Det er uendelig mange sanger, men alle ser bare bort imens det pågår, konstaterer låtskriver Kari Krome.

Jeg ser at du er 15 år gammel. Jeg vil ikke se din legitimasjon. Jeg ser at du er langt hjemmefra. Det er ingen stor greie. Det er ingen alvorlig forbrytelse. The Rolling Stones, i låten Stray Cat Blues.

Jeg blåser i at du bare er 13 år gammel. Du er bare for deilig. Jeg vet at du trolig er ren. Ted Nugent, i låten Jailbait.

Jeg lå med Sable da hun var 13 år gammel. Iggy Pop, i låten Look Away.

De tre kvinnene Kari Krome (62), Jackie Fuchs (62) og Julia Holcomb (45) forteller i dokumentaren at de er vitner til og ofre av grufulle hendelser fra rockens storhetstid i Hollywood, og de mener dette ennå pågår i dag.

AVSLØRER: Kari Krome, Jackie Fuchs og Julia Holcomb forteller personlige historier fra rockens storhetstid. Foto: Sky Documentaries

For første gang forteller disse kvinnene sine historier, blant annet om manageren for bandet The Runaways, Kim Fowley, og frontmannen i Aerosmith, Steven Tyler.

Målet deres er at dokumentaren vil være begynnelsen på et eget Meetoo-oppgjør innad i musikkindustrien.

Det hele foregår på 70- og 80- tallet, rockens storhetstid. Vi er i Hollywood på Sunset Boulevard, Sunset Strip i Los Angeles. Der fantes det særlig ett utested hvor rockestjerner og mindreårige møttes.

Rodney Bingenheimers English Disco

– Det er så mange historier fra Rodneys, det er helt sinnsykt. Unge jenter gikk toppløse, og menn klådde på brystene deres. Det fantes tenåringer med ganske hårreisende historier. Jeg er ikke den eneste, forteller Kari Krome i dokumentaren Look Away.

Rodney Bingenheimers English Disco ble drevet av Rodney Bingenheimer og var et populært sted blant rockestjerner, inkludert Led Zeppelin, David Bowie, The New York Dolls og Iggy Pop.

– Det var et bra sted på den tiden som lokket mange ungdommer da det ikke var noen aldersgrense. Jeg tror mange ville flykte fra noe, akkurat som meg.

TOPPLØSE: Kari Krome beskriver unge jenter som gikk toppløse på klubben. På bilde ser man Rodney Bingenheimer. Foto: skjermdump fra Look Away

Krome er låtskriver og medgründer av bandet The Runaways. Hun var en av mange som drømte om å dra til Los Angeles og forklarer at hun bare var 12 år gammel da hun for første gang dro til Rodney Bingenheimers English Disco.

Nå forteller hun sin historie.

SIN HISTORIE: Låtskriver og medgründer av The Runaways, Kari Krome (62), forteller sin historie fra da hun var ungdom i Hollywood på 70- tallet. Foto: Sky documentaries

– Det som skjedde er at jeg ville starte et jente-band og skrive sanger, men jeg var bare 14 år gammel.

Videre beskriver hun en hendelse fra nattklubben hun husker godt.

– Jeg gikk inn i Bingenheimers like før den åpnet en sen ettermiddag. Mannen som sto i baren grep plutselig fatt i meg. Han tok meg med inn og voldtok meg. Etterpå tørket han støvet av meg, satte meg på en barstol og ga meg en Cola. Jeg prøvde å bearbeide hva som nettopp hadde skjedd.

Foto: Scanpix / illustasjonsbilde

Hun forklarer at «mannen hadde oppført seg som om det ikke var en stor greie», og at dette førte til at hun satt igjen med samme oppfattelse.

Mange av disse mennene syntes ikke at de hadde gjort noe galt. Rocken hyller dårlig oppførsel. Når du ser alle rundt deg gjøre det samme så blir det normalisert. Kari Krome

Hun beskriver videre:

– Man tør ikke å gråte fordi man er redd for at man ikke skal klare å slutte.

Ønsket å starte et eget rockeband

Krome ønsket å starte et eget band, bestående av jenter. På 1970-tallet ble hun introdusert for produsenten Kim Fowly. Da var hun fjorten år gammel. Dette ble starten på bandet The Runaways.

The Runaways besto av Kari Krome (låtskriver), Sandy West (trommer), Joan Jett (gitar), Micki Steele (vokal), Lita Ford (gitar), Cherie Currie (vokal) og Jackie Fuchs (bass). Bandet ble administrert av Kim Fowley.

– Kvinner på 70-tallet hadde ingen forbilder i musikken. Det nærmeste var groupies. Du måtte ha en mann som pekte på deg for å bli lagt merke til. Jeg vet at jeg ikke var den beste musikeren, men jeg ville bare spille, sier bassisten Jackie Fuchs (62) i dokumentaren.

ÅPNER OPP: Jackie Fuchs håper historiene hennes vil bidra til et oppgjør innad i musikkbransjen. Foto: Sky Documentaries

Fuchs forteller at hun også dro til Sunset Strip som tenåring.

– Jeg var en nerdete tenåring, men jeg elsket rock. Man kunne dra til klubbene i Hollywood for å se de beste rockebandene. Det var mye uskyldighet og moro, men det var definitivt mørkere understrømmer.

BASSIST: Jackie Fuchs ble med som bassist for The Runaways under artist-navnet «Jackie Fox». Foto: Getty Images / Michael Ochs Archives

Hun var 15 år gammel da hun adopterte artist-navnet «Jackie Fox» og ble bassist for The Runaways.

– Jeg hadde så lyst til å være med i et band, men sannheten var at det var et helvete. Det som skjedde med meg, var overhodet ikke rock ´n roll. Det var ikke greit, sier Fuchs.

Både Fuchs og Krome forteller om ubehagelige opplevelser med sin manager Fowley.

– Hadde sansen for tenåringsjenter

ROCKEBAND: The Runaways med manageren Kim Fowley. Foto: Getty images / Michael Ochs Archives Det vi ikke visste, var at manageren vår var et rovdyr som hadde sansen for tenåringsjenter Jackie Fuchs

I dokumentaren forteller Krome om en overnatting hvor Fowley inviterte bandmedlemmene til leiligheten sin.

Krome, som da var 15 år, beskriver at hun lå i en sovepose.

– Kim tok tak i meg og dopet meg ned. Så dro han meg langs gulvet. Han sa at jeg skulle sove hos han. Jeg sa nei. Han fortsatte å snakke med meg, han ville at jeg skulle sitte på sengen hans, forteller hun og fortsetter:

– Han kom ut av badet, han var naken, og han tilfredsstilte seg selv. Han gjorde det ... over hele meg. Det var definitivt pedofili.

Sammenlignet med hendelsen på Bingenheimers, sier Krome at hun ikke forsto hva som skjedde.

– Når man er så ung, vet man vet ikke hva pedofili er. Man tenker bare at det ikke føltes særlig bra. Når en mishandler ber om at du ikke skal si noe til noen, tenker man at man ikke har noen å snakke med, og at det bare har skjedd med meg.

Krome forklarer videre at hun gikk med en følelse om at dette bare hadde skjedd henne, men Jackie Fuchs avkrefter dette. Hun har også historier om produsenten og det er særlig én hendelse hun trekker frem.

«Fuck you»

Noen dager etter Fuchs sin 16-årsdag, spilte hun sin første konsert med The Runaways.

KONSERT: The Runaways. Foto: STELLA / Jeffrey Mayer

Hun forteller at det var nyttårsaften 1975. Etter konserten dro de sammen med Fowly til et hotell for å feste. Da gikk det galt.

På festen beskriver hun at Fowley serverte henne en drink.

Foto: Scanpix / illustrasjonsbilde

– Jeg ble svimmel, så jeg gikk for å legge meg ned på sengen. Det neste jeg husker er at manageren vår voldtok meg, og en haug med mennesker sto å så på, beskriver hun.

Krome husker også denne kvelden. Hun plasserer seg selv i et annet rom enn Fuchs da hun hørte rykter om at noen hadde samleie.

– Jeg visste ikke at Jackie var blitt dopet, eller at han voldtok henne. Det tok meg en stund å innse at hun var så rusa, sier Krome.

De hadde ikke sex. Kim hadde sex med henne. Hun var helt slått ut. Hvis du hadde løftet armen hennes så ville den falt rett ned igjen. Kari Krome

Fuchs forteller videre at de som bevitnet overgrepet, primært var tenåringer.

Låtskriveren beskriver en følelse av å være fanget og holdt som gissel. Fuchs mener det ikke kunne forventes at noen skulle gjøre noe. Dette bekrefter Krome.

– Alle var klar over hva som foregikk. Ingen gikk derfra uten å vite hva som skjedde. Men ingen gjorde noe med det, sier Krome.

Jackie Fuchs opplevde tiden etterpå som vanskelig.

– Du later som om det aldri skjedde ved å la den personen som voldtok deg, holde rundt deg på et bilde, og du smiler. Jeg skjemtes så forferdelig. Jeg ville ikke at noen skulle vite om hva som hadde skjedd så jeg måtte gå med på det, beskriver Fuchs.

SKJEMTES: Jackie Fuchs forteller at hun måtte posere på et bilde sammen med Kim Fowly, bare dager etter overgrepet. Foto: Look Away

Nå vil jeg ikke snakke mer om det. Jeg tror det finnes mennesker der ute som liker å se kvinner gråte over at de har blitt misbrukt seksuelt. Hvis du er en av dem, så "fuck you" Jackie Fuchs

Hun fortsatte å spille bass i The Runaways frem til hun forlot bandet i 1977.

– Det som holdt meg gående var at jeg tok alt det grusomme og låste det bak en mental sperre i hjernen.

Etter at hun forlot bandet tok hun en utdannelse, og hun er i dag en anerkjent advokat.

Ifølge Rodney Bingenheimer var det ingen aldersgrensen på Bingenheimer fordi de serverte mat. Han sier han ikke kjenner til noen forbrytelser som er gjort av ansatte, og at dette ikke ville vært tolerert.

Kim Foweley døde uten at anklagene for overgrep var etterforsket av politiet. Også lederen og roadien, som var tilstede under overgrepet av Jackie Fuchs, er døde.

Mørk fortid

I dokumentaren forteller også Julia Holcomb (45) historien om det hun omtaler som sin «mørke fortid».

Aerosmith-frontmannen Steven Tyler adopterte tenåringsjenta Julia Holcomb, og senere ble hun gravid.

Historien hun har holdt skjult i mange år, er likevel godt dokumentert. Det var Steven Tyler selv som først brakte forholdet deres frem i lyset, da han skrev oppga Holcombs navn i selvbiografien han ga ut i 2011.

Jeg tenkte ofte at livet mitt var fantastisk og at jeg var heldig som var i et forhold med Steven Tyler. Sannheten er at jeg var bortkommen. Jeg befant meg i en farlig verden, og jeg unnslapp så vidt med livet i behold. Julia Holcomb

I dag er hun 45 år gammel, utdannet kunstner, gift og har syv barn. Hun beskriver seg selv som «en omsorgsfull mor og en hengiven katolikk», men lenge har hun skjult det som sjokkerer en hel verden.

ET HEMMELIG LIV: Julia Holcomb har holdt relasjonen hennes til Steven Tyler skjult. Nå åpner hun opp om hva som skjedde. Foto: Sky Documentaries

Begynnelsen på en berg-og-dalbane

Jeg ønsket å holde den delen av livet mitt privat slik at det ikke skulle påvirke familien min, men da det kom ut ville jeg at de skulle vite at jeg angrer på det. Julia Holcomb

Holcomb forklarer at hun møtte Aerosmith-frontmannen på en konsert i Portland, Oregon i 1973. Hun var akkurat gammel nok til å være en groupie, noe hun ønsket for å få tilgang til konserter.

Etter konserten møtte hun Steven Tyler, Holcomb beskriver en kjemi som oppsto mellom dem. Samme kveld endte de opp på en restaurant og senere ble hun med han til et hotell hvor de tilbragte natten sammen.

ROCK: Steven Tyler, frontmann i rockebandet Aerosmith. Foto: Scanpix

Steven Tyler var 26 år gammel, Holcomb var akkurat fylt 16.

Etter å ha tilbrakte hele sommeren sammen, forteller hun at han ville ta henne med på turné. Da ble alderen hennes et problem.

– Det var begynnelsen på en berg-og-dalbane med Steven, sier hun.

Juridisk verge og elsker

For å ikke havne i juridiske problemer hevder hun at Tyler overtalte moren hennes til å overta omsorgsretten slik at de kunne krysse landets stater uten problemer.

Den 26 år gamle rockestjernen var nå både elskeren og vergen til 16-åringen.

FORHOLD: Steven Tyler og Julia Holcomb. Foto: Skjermdump Look Away

Hun droppet ut av skolen for å dra på turné med han.

Jeg forsto ikke helt hva som skjedde. Jeg visste bare at jeg ville være med han. Julia Holcomb

– Jeg forsto at jeg ikke var gift med Steven. Han var mer som en farsfigur og vi hadde et intimt forhold, beskriver hun.

Gravid som 17-åring

Da Holcomb ble 17 år gammel, forteller hun at Tyler ønsket barn. Senere samme år ble hun gravid, og hun så for seg en lykkelig fremtid som gift med rockestjernen. Men ekteskapet ble ikke gjennomført, og da han igjen skulle på turné, dro han med en annen jente.

Hun hevder at Tyler tvang henne til å gjennomføre en abort.

Han hadde en plan om at jeg måtte ta abort. Jeg tryglet han om å få beholde barnet, men han hadde ordnet alt. Han sa at det måtte skje med en gang fordi jeg hadde kommet så langt. Jeg gjorde motstand, men jeg var maktesløs, så ga jeg opp. Julia Holcomb

Like etter aborten tok forholdet slutt. Hun forklarer at Tyler sine advokater informerte henne om at hun måtte reise hjem.

REISTE HJEM: Julia Holcomb forteller at hun aldri fikk sagt hade til Steven Tyler. Foto: Scanpix

– Jeg fikk en flybillett, og jeg fikk aldri sagt ha det til han. Jeg ser tilbake på det som en veldig tragisk tid i mitt liv, jeg kom hjem som et ødelagt og såret mennesket.

Tyler innrømmer i sin andre bok at sangen, Sweet Emotion, ble skrevet om Julia. Hun bekrefter dette og sier:

– Hvis man leser ordene handlet det om ting som skjedde med oss. «Kaninen som dør», er jeg som ble gravid.

Steven Tyler svarte ikke på forespørsel om å la seg intervjue for dokumentaren Look Away.

Krever et oppgjør

– I musikkbransjen virker det som om man kan gjøre hva faen man vil. Meetoo-bevegelsen har visst ikke hatt noen påvirkning på dette, sier Krome.

I dokumentaren forteller de to tidligere rockemusikerne fra The Runaways at de ønsker å ta et oppgjør med musikkbransjen.

OPPGJØR: Nå håper Jackie Fuchs og Kari Krome at historiene deres vil bidra til et oppgjør i musikkindustrien. Foto: Sky Documentaries

Det er som om musikkindustrien ikke kan renske seg selv, for det ville ikke vært noen igjen. Folk tenker sikkert at jeg overdriver, og at det ikke er så ille, men det er så ille. Regnskapets dag har ennå ikke kommet for musikkbransjen, men det er kanskje på tide. Jackie Fuchs

Fuchs avslutter:

– Jeg føler at alt som er å si om dette er sagt, nå må vi begynne å lytte.

