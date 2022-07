Advokaten til Britney Spears' eksmann erklærer ham ikke skyldig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Eksmannen filmet og livestreamet selv at han krasjet sangstjernens bryllup. Nå nekter han straffeskyld.

Det vanvittige bryllupsdramaet fortsetter.

Britney Spears (40) sin første ektemann, Jason Alexander (40), tok seg ulovlig inn på stjernens eiendom under bryllupet hennes.

Alexander skal ha filmet og livestreamet hele opptrinnet på Instagram. Han ble arrestert på stedet.

Nekter for alt

En dommer i California fant mandag at det er nok bevis mot Alexander for å gå til rettssak, det skriver nyhetsbyrået AP.

Etter en to timer lang høring avgjorde dommer David Worley i Ventura fylke at Alexander skulle holdes tilbake for å svare på siktelsen om ferdsel på anders eiendom, hærverk og kroppsskade.

Alexanders advokat, Sandra Bisignani, erklærte han ikke skyldig i alle anklager og han forblir fengslet.

Ifølge AP skal Richard Eubler, en av Spears tidligere sikkerhetsvakter, ha vitnet om at Alexander kom inn i popstjernens hus og opp til den låste soveromsdøren hennes.

Bisignani hevdet at det ikke var bevis for at han hadde noen intensjon om å skade Spears.

BRYLLUP: Spears delte flere bilder fra bryllupet med følgerene sin på sosiale medier.

Besøksforbud

NYGIFT: Britney Spears giftet seg med Sam Ashgari. Paret ble forlovet i september i fjor. Foto: Skjermdump/Instagram

Alexander og Spears var gift i 55 timer tilbake i 2004, og han er hennes første ektemann. Spears giftet seg deretter med Kevin Federline samme år, før de skilte seg i 2007.

Nå er sangstjernen gift med Sam Asghari. Dagen etter bryllupet fikk Spears innvilget besøksforbud mot Alexander.

Vergemålet som Britney Spears levde under siden 2008, ble opphevet i november.