Dette krever pilotene for at streiken avvikles

– Vi forventer jo at vi kan få løst det her og avslutte streiken. Det er derfor vi er her, sier leder i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset til et samlet pressekorps.

Samtidig påpeker Klokset at to ting må til for at pilotene skal gå med på en avtale med arbeidsgiver SAS:

– SAS må respektere tariffavtalene våre og gjeninntredelsesretten til våre oppsagte, og at de kommer med realistiske sparekrav på pilotene i SAS Forward.

SAS Forward er flyselskapets refinansieringsplan, hvor selskapet legger til rette for å redusere kostnadene sine med 7,5 milliarder svenske kroner.

Dette må til for å avvikle streiken

Ufravikelige prinsipper

På spørsmål om foreningen er villig til å slå SAS konkurs svarer Klokset at det aldri har vært intensjonen.

– Jeg har aldri vært villig til å slå SAS konkurs, det jeg har sagt er at vi står opp for prinsipper i arbeidslivet som er ufravikelig. Også får styret bestemme hvordan det skal gå med SAS.

Han forventer selv at partene blir sittende til det ligger en løsning på bordet, eller til de kan konstatere at ingen løsning er mulig.

Mindre optimistisk

Jan Levi Skogvang, leder for leder for Norsk Pilotforbund, fremstår som noe mindre optimistisk før møte med arbeidsgiver.

– Jeg har egentlig ingen formening om hva de kommer med, for de har ikke indikert noe. Vi får vente å se, sier han til pressekorpset.

– Pilotene er villige til å reise seg og gå igjen

Han mener SAS med komme et realistisk tilbud, og sier foreningene er beredt på å gå etter 10 minutter om det ikke er endring i SAS sitt tilbud.

– Vi har beveget oss ekstremt langt allerede, så nå er det opp til SAS. Det er helt klart, avslutter han før han entrer Næringslivets hus.

Også representantene for de danske pilotene sier de ikke har noen forventninger før møte.

– Etter hvordan forhandlingene endte sist uke har jeg ingen forventninger, sier Henrik Thyregod, formann for Dansk Pilotforening.