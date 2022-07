Avslører pikant Tour-feiring: – Jeg står og svinger den

Se Tour de France på TV 2 og Play onsdag fra klokken 12.00.

Magnus Cort kunne juble for seier på den 10. etappen i Tour de France etter at han vant spurten like foran Nick Schultz tirsdag.

I en spalte i danske BT avslører Cort hvordan han feiret seieren.

– Når jeg vinner som dette, har jeg et lite ritual... Jeg skal hjem i badekaret hvor jeg setter på Rammstein på full guffe. Så kommer Snapchat frem, mens jeg hinker rundt i rommet - naken, skriver den danske syklisten.

– Så gjør jeg helikopteret. Den (snapen) sendes ut til de nærmeste vennene mine, og da vet de at det går veldig bra. Men det skjer altså kun ved de store seirene. Touren, Vueltaen. Ellers filmer jeg altså ikke meg selv naken, mens jeg står og svinger den, skriver Cort videre.

– Har fått en kraftigere ereksjon

Også på Instagram bød Cort på seg selv tirsdag kveld. I et innlegg, hvor han henviser til et klesmerke, skriver han om hvor mye det har endret livet hans etter at han begynte å bruke klærne - da trolig noe spøkefullt.

– Jeg har fått finere hud, og på en eller annen rar måte blitt høyere. Ja, det høres fantastisk ut, men jeg har på et eller annet vis vokst seks centimeter, skriver Cort og fortsetter:

– Og så har jeg fått en kraftigere ereksjon også, det har mange menn og kvinner lagt merke til, skal jeg fortelle deg!

Nederst i teksten skriver EF Education-EasyPost-syklisten at innlegget har blitt publisert tidligere, men at han en gang måtte slette det. Nå er det altså publisert på nytt, til ære for EF-sjefen, Jonathan Vaughters, som ønsket at teksten skulle gå ut på ny.

Champagne-feiring

I BT-spalten setter Cort også ord på hvor mye tirsdagens etappeseier betyr for ham, særlig etter en tøff vår der han var plaget av sykdom og brakk kragebeinet.

– Nå har jeg fått min tour-seier. Det redder hele sesongen. Det er dette jeg er kjøpt inn til. Nå er det allerede en fantastisk sesong.

– Mest av alt har jeg lyst å dra på byen og bare gå amok. Men det går nok ikke. Så jeg skal hjem og spise, og selvfølgelig drikke litt champagne, forsikret Cort.