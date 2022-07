Disse boligene vil folk ha nå

Eget rom til hjemmekontor, god plass og hageflekk er høyere opp på ønskelista til boligkjøperne i Oslo enn før pandemien.

Det viser en undersøkelse gjort av analyseinstituttet YouGov for Aktiv Eiendomsmegling.

HJEM: All hjemmesittingen under pandemien har tydelig påvirket hva folk ønsker av boligene sine, forteller administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

– Folk har hatt et behov for å få litt mer armslag, forteller administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.

Les også: Kommer med bønn til nordmenn: – Vær så snill å stopp opp

Behov for ro og fred

Undersøkelsen er gjennomført i april, med svar fra over 500 osloborgere over 18 år.

Så mye som 51 prosent av respondentene under 55 år forteller at pandemien har endret hva de ønsker i en bolig.

Det har særlig blitt viktig med muligheten til å jobbe hjemmefra i ro og fred, gjerne i et eget rom.

– Mange har sittet og sett hverandre i øynene over spisebordet og sett at det kanskje ikke har vært helt ideelt, forteller Onsrud.

HJEMMEKONTOR: Mange åpnet opp øynene for muligheten til å jobbe hjemmefra under pandemien. Nå ønsker flere boligkjøpere et eget rom til å jobbe i. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det gjelder både voksne par med småbarn, og studenter som bor i kollektiv, opplyser han.

Spesielt menn er opptatt av å ha et eget rom til å jobbe i. Undersøkelsen viser at 20 prosent av de mannlige oslobeboerne sier at det har blitt viktigere, mot 14 prosent av kvinnene.

Kvinner vil ha hage

Pandemien har også gjort at flere ønsker å ha muligheten til å være ute i hagen eller sette seg på balkongen.

– Folk vil ha muligheten til å gå ut og strekke på beina uten å møte på folk, forteller Onsrud.

Under pandemien var det flere perioder hvor man måtte holde seg hjemme, og flere perioder med strenge restriksjoner på hvor mange man fikk ha besøk av.

Onsrud tror dette kan ha gjort at flere ser på det som viktig at boligen de kjøper har et uteområde.

POPULÆRT: Det har alltid vært populært med hage, ifølge Onsrud, men den nye undersøkelsen viser at enda flere ønsker hage nå. Foto: Pandora Film / TV 2

Det er flest kvinner som kjenner på behovet for hage. Undersøkelsen viser at 21 prosent av kvinnene har blitt mer opptatt av å ha tilgang til en hage eller et grøntområde, mot 13 prosent av de mannlige respondentene.

Klaustrofobisk

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, forteller at det var flere som opplevde det som nærmest klaustrofobisk hjemme under pandemien.

– Det ble rett og slett for tett, forteller hun.

Det ble derfor en økende trend å pusse opp for å få bedre plass med barna.

I tillegg var det mange i Oslo som ønsket å kjøpe litt større, gjerne ut av byen.

– Vi opplever at denne etterspørselen har avtatt litt. Vi glemmer fort, forteller hun.

BEGRENSET: Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, forteller at det er et begrenset tilbud på familieboliger med hage i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Må gi avkall på plass

Selv om mange drømmer om å kjøpe et romslig hus med hage, er det få som har råd til dette, sier Meier.

– De fleste sliter bare med å komme seg inn på boligmarkedet, forteller hun.

Selv om det er mange som nå ønsker å kjøpe hus med hjemmekontor og hageflekk, tror ikke Meier at det nødvendigvis er en trend som kommer til å vare.

– Det er en grunn til at vi valgte å bo slik vi gjorde før pandemien. Mange ønsker å bo i storbyen, og da må man gi avkall på plass, forteller hun.

DYRT: På grunn av blant annet høye boligpriser i Oslo, var det mange som flyttet ut av byen under pandemien for å få større plass, forteller Grethe Meier i Privatmegleren. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Energieffektive boliger

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud, tror at pandemien har satt for dype spor til at vi kommer til å glemme erfaringene med det første.

– Endringene i boligpreferansene er nok kommet for å bli, forteller han.

I tillegg til større plass, hjemmekontor og hage, opplever Onsrud også at flere boligkjøpere har blitt mer opptatt av hvor mye strøm boligen bruker.

– I det siste har vi sett at folk spør mer om hvor energieffektive boligene er, forteller Onsrud.

Han tror at alle som er på boligjakt kommer til å spørre mer om dette i tiden fremover.

De høye strømprisene kan være en god forklaring på dette, tror Onsrud.