Dette er «hemmeligheten» bak rutenumrene

Når bussen eller trikken har kjørt forbi, eller du har steget inn på en buss eller trikk, har kanskje tanken slått deg: Hvorfor heter 21-bussen akkurat det?

Vi har spurt Ruter om nettopp det, og svaret er nok ikke så mystisk som mange ville håpet.

Men det er et interessant system bak, som strekker seg helt tilbake til trikkens første linje.

– Jeg er usikker på når de første linjenumrene oppsto, men trikkens første linje fikk etter hvert nummer 1 og den andre linjen fikk nummer 2. Da T-banen kom, erstattet de to første banene (Lambertseter og Østensjø) gamle trikkelinjer og overtok det nummeret, forteller pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Selv Ruter er litt usikre på hvordan resten av systemet var.

FORKLARER: Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen. Foto: Ruter

– Hvordan systemet ellers var er jeg usikker på. Det er ikke usannsynlig at de fikk nummer etter hvert som de oppsto.

Ryddet i nummerbruken

En gang på 1990-tallet ble det ryddet i nummerbruken i Oslo, og systemet ble i all hovedsak slik vi har det i dag.

T-banene som går i Oslo, har fått æren av å få numrene fra 1 til 9, mens trikken har de påfølgende numrene 10-19. Disse er ganske uavhengige av lokasjon og endestasjoner.

Når det kommer til bussene i hovedstaden, har disse nummer etter hvilke områder de kjører i. 20-29 symboliserer at bussene går i «halvmåner» rundt sentrum. Busser som pendler gjennom sentrum har numrene fra 30-39.

Etter dette er tallene stort sett stedsavhengige, og du kan kjenne deg igjen på bussene hvor du er, om du er litt usikker.

Lokale busslinjer i Oslo vest har numrene 40-49. Busslinjer i Oslo nord har 50-59. I Groruddalen har bussene nummer fra 60-69, mens linjene for buss i Oslo sør symboliseres av tallene 70-79.

Hvis du skal bevege deg litt sør-øst ut av Oslo, så kommer du kanskje til å se tallene 80-89 på bussen. De er nemlig for busslinjer mellom Nordre Follo og Oslo.

Finnes unntak

Er det satt opp ekstra busser for noe spesielt som skal skje, eller at det er satt inn buss for T-banen eller trikken, har de fått æren av å få de siste tallene før det slår hundre. De får tallene 90-99.

Men det er ikke alltid slik, kan Dahl Johansen i Ruter røpe.

– Det finnes diverse unntak. Linje 54 kan ikke sies å være en lokal linje i Oslo nord når den pendler gjennom sentrum til Tjuvholmen, og 80E er ikke en linje som kjører over bygrensen til Nordre Follo, kan Ruters pressevakt avsløre.

Over 100 betyr ut av byen

De siste 10 årene har det blitt «ryddet» i linjenummer også i Akershus, kan Ruter fortelle.

Det Ruter kaller 100-serien er regionbusser som oppfører seg på samme måte som bybusser i Oslo. Så lenge det ikke er en «E» etter nummeret, kan de brukes som en rød bybuss.

200- og 300-serien er lokale busslinjer som kjøres i henholdsvis Asker og Bærum, og på Nedre Romerike vest for Glomma og i Nittedal.

400-serien er lokale busslinjer på Nedre Romerike øst for Glomma og alle lokale busslinjer på Øvre Romerike. 500-serien er lokale busslinjer i Follo.

– Noen av de såkalte lokale linjene fra de forskjellige regionene rundt hovedstaden fungerer også som pendlerbusser til og fra Oslo, avslutter Dahl Johansen.

Så nå kan du gruble litt mindre over hvorfor tallene er som de er i Oslo.