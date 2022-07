Dette er Haalands sommerplan: USA-turné og brå start

Med to mål i seieren over Sverige på Ullevaal stadion søndag 12. juni tok jærbuen sommerferie.

Etter å ha feiret en vellykket landslagssamling sammen med lagkameratene på Aker Brygge samme kveld, ble han offisielt presentert i en omfattende kampanje på Manchester Citys sosiale medier dagen etter.

Bildene og videoene til City-presentasjonen var samlet inn allerede før landslagssamlingen, så Haaland kunne sette kurs mot sin vante feriedestinasjon Marbella, der han har tilbragt store deler av sin fire uker lange ferie.

Der har han de siste ukene nytt ferien med barndomsvenner fra Bryne, fotballvenner som Erik Botheim og landslagskamerater som Stefan Strandberg og Martin Ødegaard, som har vært til stede blant annet for å forberede seg til sesongen med personlige trenere på Marbella Football Center.

Lørdag markerte pappa Alfie slutten på ferien med et bilde sammen med sønnen og teksten: «Siste sommerbilde. Nå tilbake på jobb.»

Skyss og storhandel

Sammen reiste de i helgen til Manchester, der Haaland søndag ble presentert for City-fansen foran stadion, etterfulgt av en pressekonferanse foran engelske og norske journalister.

– Jeg skal nyte hvert minutt, hvert øyeblikk, og ikke tenke for mye, sa Haaland.

Han poserte også med sitt nye draktnummer ni, som han overtok etter at Gabriel Jesus ble solgt til Arsenal, og delte øyeblikket med nøkkelpersonene i støtteapparatet hans: Pappa Alfie, familievenn og støttespiller Ivar Eggja, og agent Rafaela Pimenta, som har overtatt hovedansvaret etter at Mino Raiola gikk bort i slutten av april.

Mandag morgen fikk Haaland skyss av Alfie og Eggja til treningsanlegget Etihad Campus, der han hilste på de ansatte og møtte flesteparten av sine nye lagkamerater for første gang.

Haaland var ikke det eneste nye fjeset da de regjerende mesterne møttes for første gang etter ferien: Spisstalentet Julián Álvarez, den engelske landslagsspilleren Kalvin Phillips og målvakten Stefan Ortega har også sluttet seg til de lyseblå i sommer.

Denne uken deltar Haaland på sine første treninger som City-spiller, etter å ha gjennomført de rutinemessige fysiske undersøkelsene og testene etter ferien.

Storhandelen som hører med når man flytter til en ny by, var intet unntak for jærbuen, som også har blitt fotografert sammen med sin far og Ivar Eggja på supermarkedet Sainsbury's i Manchester med en full handlevogn.

Debuterer på natten norsk tid

Snart spisser riktignok oppkjøringen seg til for Manchester City og Haaland: Lørdag reiser laget til USA for en drøy ukes turné.

Der skal City spille to treningskamper og forsøke å skaffe seg nye fans. Klubbens nye nummer ni kommer til å bli en av frontfiguere i den amerikanske PR-offensiven.

Første stopp er Houston i Texas. Etter noen dagers akklimatisering og trening får Haaland etter alt å dømme sin uoffisielle debut i en treningskamp mot meksikanske Club América onsdag 20. juli lokal tid.

Kampen starter klokken 02.30 natt til torsdag 21. juli norsk tid.

Oppgjøret spilles på NRG Stadium i Houston, som har en kapasitet på 72.000. Storstuen har tidligere gjestet begivenheter som SuperBowl og WrestleMania, og er til daglig hjemmet til NFL-klubben Houston Texans.

Dagen før kampen skal Manchester City ha åpen trening og pressekonferanse, der Pep Guardiola og trolig noen spillere blant annet vil kunne dele sine første inntrykk av Haaland i City.

TV 2 vil være til stede både i Houston og i Green Bay, der andre etappe av Citys sommerturné finner sted.

I Wisconsin-byen spiller Guardiolas menn sommerens andre treningskamp, denne gangen med en langt mer prestisjefull motstander: Bayern München.

Haaland får dermed et gjensyn med klubben han de siste sesongene har kjempet om seriegull mot, og som han har scoret fem mål mot tidligere.

Bayern-møtet har avspark natt til søndag 24. april ved midnatt. Også i Green Bay vil Manchester City organisere en pressekonferanse og åpen trening dagen før kamp.

Spesiell sesong

Og dét er faktisk alt City rekker av treningskamper før 2022/23-sesongen starter.



Til sammenligning har byrival Manchester United for eksempel planlagt hele seks treningskamper før sesongen starter.

Allerede søndag 31. juli får nemlig Haaland sin offisielle debut i Community Shield-oppgjøret mot Liverpool på Wembley.

Det blir siste test for «The Citizens» før Premier League sparkes i gang. Søndag 7. august får Haaland etter planen sin debut i den engelske ligaen borte mot West Ham.

Premier League-avsparket i år kommer én uke tidligere enn i fjor. Den brå starten skyldes at det blir en ekstraordinær sesong som tar en lang pause i november og desember på grunn av VM i Qatar.

Mens de fleste spillerne i Premier Leagues topplag må håndtere belastningen av å kombinere klubbsesongen med et mesterskap, gir det Haaland muligheten til å lade batteriene og stille i toppform til sin første Boxing Day-kamp.

Det første oppgjøret etter VM blir ekstra spesielt for Haaland: Borte mot Leeds, farens gamleklubb og byen der han selv ble født i 2000.