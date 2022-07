Frykter for USAs fremtid hvis Trump vinner

Han var talsmann for en militsgruppe i USA. Nå har han brutt med fortiden og advarer det amerikanske folk om fremtiden.

Jason van Tatenhove var talsmann for Oath Keepers og en god venn av militsgruppens grunnlegger, Stewart Rhodes.

Sammen med Stephen Ayres, som stormet Kongressen 6. januar 2021, vitnet van Tatenhove for 6. januarkomiteen i Kongressen natt til onsdag.

Kongresskomiteen gransker angrepet og hvilken rolle tidligere president Donald Trump spilte. Ifølge komiteens ledere kom angrepet som et resultat av at Trump hisset opp sine egne tilhengere med løgner om at Joe Bidens valgseier skyldtes valgfusk.

Væpnet revolusjon

Rhodes ba daværende president Trump om å iverksette den såkalte opprørsloven – «The Insurrection Act» – og be militser om hjelp til å slå ned på et opprør.

– Jeg tror vi bør slutte å snakke så forsiktig og heller snakke om sannheter og si at det skulle være en væpnet revolusjon. Mennesker døde den dagen. Politibetjenter døde den dagen. Det ble satt opp en galge for Mike Pence utenfor Kongressen. Dette kunne ha vært gnisten som startet en ny borgerkrig. Ingen ville ha vunnet den, sa van Tatenhove i sitt vitnemål.

Fem personer døde i forbindelse med angrepet på Kongressen.

Jason van Tatenhove mener at blodsutgytelsene kunne ha vært verre, når militsgrupper som Oath Keepers får legitimitet fra landets president.

– Jeg frykter for neste presidentvalg, for hvem vet hva det vil bringe? Hvis en president er villig til å starte en borgerkrig med løgner og bedrageri, uavhengig av den menneskelige kostnaden, hva mer er han villig til å gjøre hvis han blir gjenvalgt? spør van Tatenhove.

Bookmakerne har Trump som favoritt til å vinne presidentvalget i 2024.

– Alt kan skje da, og det er en skremmende tanke. Jeg har tre døtre, og jeg har et barnebarn. Jeg frykter for hvilken verden de vil arve hvis vi ikke holder disse menneskene ansvarlige, mener van Tatenhove.

Han forlot Oath Keepers etter at han hørte medlemmer snakke om at Holocaust ikke skjedde. Han deltok derfor ikke i angrepet på Kongressen.

Mistet både jobb og hjem

Det gjorde Stephen Ayres, som i sitt vitnemål forteller at han forlot Kongressen etter at Trump i en tweet klokken 16.17 den dagen ba sine tilhengere om å reise derfra.

– Vi dro med en gang da den kom, sier Ayres.

Denne uttalelsen styrker 6. januarkomiteens teori om at kongress-angriperne adlød Trump, noe som har vist seg vanskelig å bevise.

Ayres beskriver seg selv som en vanlig familiemann, som fulgte Trump i alle sosiale medier og dro til Washington etter at Trump oppfordret folk til å komme dit 6. januar 2021.

Han trodde på Trumps løgn om at valgfusk.

– Jeg var veldig sint, i likhet med de fleste av hans tilhengere. Det var derfor jeg dro dit (6. januar, red.anm.), sier Ayres.

Halvannet år senere tror han ikke lenger på at valget var fikset.

– Jeg kuttet ut alle sosiale medier etter 6. januar. Slettet alt. Jeg begynte å sjekke selv. At noe sånt faktisk skal ha skjedd, det er for stort. Det er ikke mulig å holde noe sånt skjult. Når alle søksmålene ble avfeid, på rekke og rad, ble jeg overbevist.

På spørsmål om hva denne hendelsen har kostet ham, svarer Ayres at han har mistet jobben og måtte selge huset.

– Det forandret livet mitt, og ikke til det bedre, konstaterer han.