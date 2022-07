Den vanskelige veien til VM

På hotell Vier Jahreszeiten i München leker noen barn i bassenget sammen med sine foreldre. De hyler og skriker. Koser seg i vannet.

Men det er noe som bryter med det vanlige bildet av et hotellspa.

På den ene enden av bassenget driver en svært godt trent mann aquajogg med et målbevisst blikk.

Han skulle helst ha vært et helt annet sted, men han er skadet. Dessuten har han har dårlig tid. I hodet svirrer det mange tanker. Det er usikkerhet og skuffelse, i en uforenelig miks med håp og tro.

– Jeg vet at dette ikke er en viktig sak i den store sammenhengen. Men for meg og min karriere føles dette som en liten krise, sier han.

På kalenderen står det 8. juni. Om 39 dager skal han forsvare et VM-gull i friidrett.

Dette er historien om Karsten Warholms tøffeste kamp som idrettsutøver.

Rabat, Marokko, 5.juni

De bildene du snart skal få se, er festet til film av Leif Olav Alnes. I snart seks år har han filmet hvert eneste løp Karsten Warholm har gjort.

Men denne gangen får opptaket en brå slutt.

– Det er litt begrenset hva jeg får med meg når jeg filmer. Men jeg så det var en urytme på den første hekken. Og så ser jeg bare at han tar seg bak på låret etter hekken.

Det er dette han alltid frykter. At noe skal gå galt.

– Det er alltid en risiko når man gir full gass, så jeg er alltid litt redd.

På TV-bildene ser man en stresset og bekymret Alnes løpe ned til Warholm på banen.

– Jeg er nesten lettet når jeg ser at han kommer gående tilbake. For når du får disse store karriere truende skadene så går du i bakken og bare skriker.

Men Warholm selv var ikke lettet. De fysiske smertene var ikke så ille. Mest av alt gjorde det vondt psykisk.

– Jeg følte meg bare helt tom. Det var en skikkelig merkelig følelse. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre så mange konkurranser før VM, og hadde lagt opp alt rundt at de skulle funke. Det er som om man føler at man har lagt alle eggene oppi én kurv, så mister du den, sier Warholm.

Mens det er kaos i hans hode, går det lynraskt rundt i skallen til Alnes.

Gjennom førti år som trener har han sett denne typen skader før. Og lært at jo mer riktig man gjør helt fra starten. Jo større er sjansen for å komme raskt tilbake.

– Hvor fort begynte du å tenke rasjonelt, og legge en ny plan?

– Nesten alt for fort, smiler han.

– Og så snakket jeg mye med Karsten. Spurte om hva han følte og hvordan han kjente det i låret. Jeg ville skaffe meg en oversikt over situasjonen før vi gikk inn på det rommet der alt kom til å bli kaos, sier Alnes.

For i legerommet på stadion er det et sammensurium av lokale leger, førstehjelpsfolk, fysioterapeuter fra nær og fjern, og mange mennesker som gjerne vil hjelpe til. Alnes var redd for å miste kontrollen. Og startet selv med å legge kompress på skadestedet.

– Da kom det en beskjeden kar bort og foreslo ydmykt at vi bare burde legge kompress på deler av muskelen – for å sikre blodgjennomstrømningen. Det syntes jeg hørtes ut som en strålende idé, så jeg lot han gjøre det.

Etter den første kritiske førstehjelpen, bar det rett tilbake på hotellet for å legge planen videre for de neste dagene.

– Jeg tenker at når noe har skjedd, så må vi snarest mulig over på hva vi skal gjøre med det. Hvordan vi skal løse det? Hvordan snur vi bordet? Og jeg har full forståelse for at det oppleves som at jeg var litt raskt på, sier Alnes.

For Warholm var overhodet ikke klar for de store planene og motiverende samtalene.

– Vi hadde vel knapt kommet oss i bilen tilbake til hotellet før Leif begynte å komme med masse motiverende greier. På det tidspunktet følte jeg at han i hvert fall måtte gi meg et par timer til å deppe litt.

Foto: Daniel Sannum Lauten Han sa klart i fra om at han trengte litt alenetid. Og Alnes tok hintet.

– Jeg fikk noen timer å deppe på. Men etterhvert så begynte jeg også å tenke mer rasjonelt.

I dagene som kommer skal de to få testet forholdet seg i mellom på en helt ny måte. Warholm må presse grensene, Alnes skal holde igjen.

Aldri før har god kommunikasjon vært viktigere enn nå. Og det er mange viktige valg som skal tas.

For å rekke VM har man ikke råd til å ta et eneste feil valg.

Oslo, 6 og 7. juni

På vei tilbake til Norge hadde Warholm allerede vært i kontakt med Pumas norske sjef, Bjørn Gulden.

Gjennom mange år har Gulden samarbeidet med den tyske stjernelegen Hans-Wilhelm Müller-Wolfahrt. Usain Bolt var stamgjest hos tyskeren mot slutten av karrieren, og har i ettertid uttalt at han aldri hadde vunnet sine siste tre OL-gull uten hjelp fra Müller-Wolfahrt.

TOPPSJEF: Bjørn Gulden og Usain Bolt under OL i Rio 2016.

Bjørn Gulden tilbød seg å ta regninga for behandlingen, og ville fly Warholm rett fra Marokko til Tyskland. Men både Warholm og Alnes ønsket å diskutere opplegget med legene på Olympiatoppen først.

– Vi hadde fokus på å komme oss raskt hjem til Norge. Og vi fikk legen (Thomas Torgalsen) til å komme inn på en helligdag for å kikke på Karsten, sier Alnes.

Dagen etter tok de MR-bilder av skaden. Og hadde et nytt møte med . Denne gangen var også fysioterapeuten Håvard Moksnes med.

– Vi diskuterte litt fram og tilbake, og så bestemte vi oss til slutt for å dra til Tyskland og Müller-Wolfahrt, sier Warholm.

Moksnes beskriver det som en konstruktiv samtale. Men ønsker samtidig å presisere at de aldri anbefalte Warholm å reise til Tyskland.

– Vi hadde en åpen dialog om det. Det er nok ikke et opplegg vi ville sendt han på. Fordi det er en form for behandling vi vanligvis ikke gjør, sier Moksnes, og utdyper.

– Vi tror ikke effekten av behandlingen er veldig stor. Men i en marginal idrett der hundredelene teller var de veldig opptatt av å se om det kunne gi en liten fordel. Og så lenge Karsten uansett gjorde det vi mente var viktigst, nemlig det å trene, så vi ikke noen problemer med at han dro dit.

München, 7. og 8. juni

Foto: Daniel Sannum Lauten Sammen med Team manager i Friidrettsforbundet, Ståle Jan Frøynes, reiser Warholm til Tyskland på ettermiddagen den 7. juni.

De blir kjørt rett fra flyplassen til den eksklusive klinikken midt i sentrum av München.

For når verdens høyest rangerte friidrettsutøver banker på døra, så rydder selvsagt Müller-Wolfahrt timeplanen.

GOD KJEMI: Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wolfahrt og Karsten Warholm. Foto: Per Tho Angell

Det første møtet gjorde inntrykk på Warholm.

– For en karismatisk mann. Han er snart åtti år, men ser ut som han er i sekstiårene. Han har virkelig gjort inntrykk, forteller Warholm om det første møtet.

Det første de gjør er å gå gjennom MR-bildene som ble tatt i Norge. Så tar de nye bilder. Før behandlingen starter.

For Müller-Wolfahrt handler alt om diagnostisering. Ved hjelp av bilder, og en teknikk der han bruker fingertuppene for å finne kjernen i skaden, legger han grunnlaget for behandlingen.

Behandlingen består av massasje, manuell terapi og injeksjoner.

Dagen etter møter Warholm TV 2 i München. Han sitter på senga på hotellet like ved klinikken, og meldingene strømmer inn på mobilen.

MYE ALENETID: Mellom trening og behandling består hverdagen i München mest av hvile for Warholm.

ELDRETRIM: Karsten og en hotellgjest tråkker seg gjennom en økt på hotellets treningsrom.

– Jeg lurer på om jeg bare skal svare «nei» til alle som lurer på om det går bra, sier han.

Han klarer ikke svare på om han tror han vil rekke VM. Det er for langt unna. Nå handler alt om å ta små steg. Hver eneste dag.

For meg personlig føles dette som en liten krise. Karsten Warholm

– I dag våknet jeg helt bekymringsfri, så kommer jeg plutselig på at «oh shit, jeg er skadet». Jeg får ikke gjort det hele livet mitt sentrerer seg om. Og da føler jeg meg mislykket for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen.

Mytene rundt den tyske stjernelegen Müller-Wolfahrt er mange. I Norge har det vært litt mystikk rundt at han bruker injeksjoner i behandlingen av muskelskader.

Men når Warholm spør om det er greit at han tar med en journalist fra Norge for å dokumentere behandlingen, så får han et kontant positivt svar.

– Er det noe du ikke vil han skal filme? spør Warholm.

– Nei, nei, nei, ikke i det hele tatt. Dere kan filme hva dere vil. Jeg trenger vitner. På den måten vil folk slutte å prate tull om meg, sier Müller-Wolfahrt.

Han snakker åpent om sin filosofi som idrettslege.

– Vi bruker ingen kjemiske medisiner, bare biologiske og homeopatiske. Vi bruker ikke kortison, og ikke smertestillende. Fordi det virker ikke, sier han.

– Min erfaring er at hvis du finner ut på millimeteren hvor problemet ligger, så kan du hjelpe.

Warholm ønsker å være åpen om alt han har fått av injeksjoner i Tyskland.

– Åpenhet er viktig for meg. Og jeg kan forstå at noen er skeptiske. Det kan være sunt å være det. Men man må ikke tegne seg et bilde og en fasit før man vet hva ting går ut på, sier han, og utdyper.

– Injeksjoner i utgangspunktet bør ikke være noe problem. Folk tar jo injeksjoner i Norge hele tiden. Det er hva du injiserer som bør være det kontroversielle. Dette er like mye en slags form for triggerpunktbehandling, eller akupunktur.

Warholm og folkene han hadde med seg tok bilder av alt han fikk i sprøytene.

– Alt var lovlig, og ikke i nærheten av gråsonen en gang. Det er mitt ansvar til syvende og sist. Og jeg står for det vi har gjort, sier Warholm.

– Hva var det du fikk injisert?

– Jeg fikk en form for bedøvelse i muskelen som fikk den til å slappe av. Og et stoff som Müller-Wolfahrt bruker mye som heter Actovegin. Det er en form for PRP, som er sentrifugert blod. Den sender inn flere blodceller som hjelper til å lege skaden, sier Warholm.

Denne behandlingsmetoden er også vanlig i både norsk og internasjonal fotball. Og den står ikke på dopinglista.

München 13.juni

Etter flere dager med trening i basseng, sykkel, og behandling, har Müller-Wolfahrt og Leif Olav Alnes sammen bestemt at Warholm endelig skal få ta sin første løpetur. Åtte dager har gått siden skaden oppsto.

– Eller det er vel så vidt jogging, spøker Warholm på vei inn til klinikken.

Alnes passer nøye på.

– Det er første gangen vi skal belaste med full vekt etter uhellet. Nå blir det først 15 minutter på sykkel for å varme opp, så blir det å prøve seg litt forsiktig på mølla, sier Alnes.

Det ligger en spenning i lufta. Warholm får beskjed om varme opp å gå rolig med lange steg.

Foto: Daniel Sannum Lauten Den siste uka har han trent 2-3 økter daglig i basseng.

Der har han gjort flere øvelser der den skadde muskelen har fått mer strekk på seg enn den gjør under løping.

– Fordelen er at man er vektløs i vann. På den måten er muskelen forberedt på bevegelsen når man skal starte å løpe, forklarer Alnes.

Men nå er det alvor. Oppvarmingen er over. Den første store testen skal gjøres.

TETT PÅ: Trener Alnes følger hvert steg på den første løpeøkta. Foto: Per Tho Angell

– Da kan du prøve å løpe litt. Ultraforsiktig nå, sier Alnes.

Mølla står på 6 km/t. Vanligvis løper Warholm i hastigheter over 30 km/t. Men det er likevel en andektig stemning i det lille rommet.

Gradvis øker han tempoet. 0,1 km/t av gangen. Når den kommer til 8 km/t er økta over.

Warholm går rolig av. Og smiler.

– Det føles bra. Jeg er litt lettet nå. Jeg skal innrømme det. Selv om det høres rart ut å være glad for å ha løpt 8 km/t, ler han.

Så bærer det inn på kontoret til doktoren. Müller-Wolfahrt er spent på hvordan økta gikk.

– Vi fikk løpt, og det gikk bra, sier Warholm.

– Bra. Men husk. Det er fortsatt terapi. Ikke trening. I dag blir det bare denne ene gangen. Men fra i morgen øker vi til to ganger. Og etterhvert mer fart, sier legen bestemt.

Han undersøker hamstringen til Warholm.

– Jeg kan kjenne at du har løpt. Men muskelen har reagert normalt, sier han.

BEHANDLING: Warholm blir sendt rett til behandling etter løpeturen. Foto: Per Tho Angell

Mens han ligger på behandlingsbenken går praten rundt den store utfordringen han har i hverdagen nå.

Warholm vil hele tiden gi mer gass enn han får lov til av både legen og treneren. Mens de gjør alt de kan for å holde han igjen. Selv om de vet at de må skynde seg sakte for å kunne rekke VM.

– Sånn som når vi løp her i stad, så ville Leif at vi skulle øke farta med 0,1 km/t av gangen. Mens jeg helst ville økt med 1,0 km/t. Det er vel forskjellen på ungdommelig mot, og gammel klokskap, sier Warholm.

For han er ingen tålmodig person.

– Man er egentlig treningsnarkoman når man er i min situasjon. Treningen er den daglige endorfinrusen man får. Så den er vanskelig å slippe fra seg. Nå er det digg å få gjort litt småting igjen. Det er nok til å holde det i sjakk.

Alnes begynner å kjenne sin elev godt etter seks år. Han vet at kommunikasjonen mellom dem aldri har vært viktigere. Spesielt for den psykiske rehabiliteringen.

– Å kommunisere godt er ufattelig viktig i alle relasjoner. Det er Karsten som kjenner og føler hvor grensa går. Men han er flink til å flink til å uttrykke seg. Og jeg stoler virkelig på han.

München 16. juni

Warholm har sin siste dag i Tyskland. Allerede kvelden før hadde han sin siste visitt hos Müller-Wolfahrt.

Foto: Daniel Sannum Lauten På kalenderen står det Bislett Games. Men der kan ikke Warholm være med. For første gang på åtte år.

– I dag våknet jeg med en kjip følelse, en ørliten sorg. Fordi jeg vet hvor mange gode følelser Bislett Games kan gi. Når man ikke får vært der, så blir følelsene ditto dårlige.

LETT ØKT: Warholm gjennomfører en lett økt før han reiser hjem.

Han følger sendingen på mobilen mens han venter på flyet hjem.

– Den siste uka har vært en cocktail av ulike følelser. Men de siste par dagene har vært veldig oppløftende. Ting har løsnet litt, og jeg har fått gjort ting jeg ikke trodde jeg kunne gjøre så tidlig.

HJEMREISE: Karsten Warholm på vei til flyplassen i Munchen.

Han vet at det som skjer i den neste fasen blir ekstremt viktig.

– Det vanskeligste nå blir når man kommer til det punktet der man kjenner at man kan løpe 80-90 prosent av maksfarten. Men hva med den siste biten der de virkelige topp-prestasjonene ligger? Klarer vi å komme oss dit, og klarer muskelen å håndtere det?

Tålmodighet blir nøkkelen.

– Akkurat nå er jeg glad jeg er på lag med Leif Olav. Han er nok hakket kaldere enn meg. Jeg er ikke så tålmodig, så det blir viktig å være på lag med en som har litt mer brems enn meg.

Oslo, 20. juni

I det dempede lyset på styrkerommet i kjelleren på Tjalve-huset er Warholms treningsgruppe samlet igjen.

GODT HUMØR: Leif Olav Alnes, Karsten Warholm og Amalie Iuel.

Stemningen er god. Amalie Iuel og Elisabeth Slettum løp godt på Bislett Games.

Og hadde man ikke visst bedre, hadde alt sett normalt ut.

For første gang gjør Warholm et par av oppvarmingsøvelsene, og deler av løpedrillen som han har holdt seg unna de siste ukene.

– Små seiere hele veien, sier han.

– Det liker jeg. Små seiere, svarer Alnes.

I dag skal Warholm teste seg på den manuelle Curv-tredemølla – et løpebånd uten maskin, der man lager all framdriften selv.

Foto: Daniel Sannum Lauten De siste årene har Warholm trent mye på denne typen tredemølle.



Fordelen er at man løper mens man holder seg i håndtakene på siden. Slik at man reduserer belastingen i landingen på stegene.

Mye av treningen Warholm gjør til vanlig er basert på prinsippet om at man skal ha høyest mulig treningseffekt/intensitet, med minst mulig skadeutsatt belastning.

Bare 15 dager etter skaden i Marokko, trener dermed Warholm tilnærmet som vanlig. Øvelsene er de samme. Men belastningen er redusert.

Leif Olav Alnes våker som en hauk over alt Warholm gjør.

– Når man trener så bygger man opp i millimeter, og river ned i meter. Derfor er det ekstra viktig å være forsiktig nå, smiler han.

Alnes sender noen misunnelige blikk bort på Amalie Iuel som gir full gass på mølla.

MISUNNELIG: Amalie Iuel venter på tur til å løpe på mølla.

– Jeg er faktisk veldig misunnelig på de som kan gå all in. De aner ikke hvor heldige dere er, humrer han.

Senere på dagen møter han Håvard Moksnes fra Olympiatoppen i Vallhall. Der går de gjennom treningsplanen, og diskuterer veien videre.

– Dilemmaet nå er at hvis vi nå gjør for mye, eller at han løper for fort for tidlig og slår opp skaden. Da har vi ikke sjans til å rekke VM, sier Moksnes.

Han liker det han ser av framgangen til Warholm. Og nikker anerkjennende til opplegget de har sydd sammen.

Rundt klokka 18 stikker Warholm og Alnes hvert til sitt.

Det de ikke vet er at det skal gå uventet lang tid før de skal få se hverandre igjen.

Oslo 21. juni

Karsten Warholm sitter inne på et knøttlite rom på Toppidrettssenteret på Sognsvann.

Han er svett etter å ha gjennomført en god økt på Alter G-mølla. Men humøret er på bånn.

– Hva har skjedd?

– Siden sist vi møttes i går har Leif Olav rukket å bli smittet med covid-19. Det er en liten bombe. For hvis det var én mann i verden jeg tenkte kunne slippe unna det, så var det han. Han har gjort alt han kan for å unngå det.

Alnes er kjent for å sprite hendene i tide og utide. Og han desinfiserer stadig vekk alt de har av treningsfasiliteter.

– Det er selvfølgelig ikke optimalt at det skjer nå når vi står oppi denne situasjonen. Nå synes jeg vi blir straffet hardt.

– Nok nå?

– Ja, jeg vil ha VAR på denne. Det er ufortjent, humrer han.

Foto: Daniel Sannum Lauten Men Alnes selv er som vanlig løsningsorientert.

Hjemme i hagen sitter han og lager sammenleggbare hekker i med isopor og plastrør.

– Her er det uteverksted, ler han når TV 2 kommer på besøk.

Alnes er skrudd sammen slik at han ikke ser poenget med å bruke energi på ting han ikke får gjort noe med.

– Hvordan blir det å holde styr på Karsten når du ikke kan være til stede?

– Det er ikke optimalt. Men vi har telefon, og vi har snakket godt sammen om hvordan vi skal løse dette. Vi får spille med de kortene vi har.

Oslo, 24. juni

I Vallhall driver et 30-talls mennesker å gjøre arenaen klar til Funkygine Challenge.

Amalie Iuel og Elisabeth Slettum er bortreist på NM. Alnes er fortsatt i isolasjon. Så Warholm har løpebanen på toppen av den ene tribunen for seg selv.

Og han er både spent, og oppglødd.

– I dag har jeg fått lov av Leif til å løpe fort for første gang, og ta et par drag, smiler Warholm.

Han har varmet godt opp. Og planen er å ta to drag med vanlige joggesko.

– Så skulle jeg ringe Leif, og ta en vurdering på om jeg skulle teste piggskoene.

De to første dragene gikk bra. Og Warholm tar opp telefonen. Etter en kjapp diskusjon, gir Alnes tillatelse til to drag med piggsko.

DISKUTERER: Warholm ringer Alnes for å få tillatelse til å løpe en runde i piggsko.

Warholm er strålende fornøyd.

– Han har gitt meg klar beskjed om at selv om jeg har på meg piggsko, så skal jeg ikke løpe som jeg har på piggsko. Det er bare for å venne seg til piggskoene. Men jeg tenker at det han ikke vet har han ikke vondt av, sier han og ler.

– Eventuelt. Det han ikke vet, har jeg vondt av.

Han kjenner ingenting i låret etter det første draget. Og ber om at vi filmer han på det siste.

– Det føltes bra. Det ser ikke så verst ut heller, ler Warholm når han får se videoen.

Men mest av alt er han lettet.

– Jeg kjenner ingenting i låret. Det gir litt endorfiner. Men jeg skal fortsatt ikke gjøre noe dumt.

Oslo, 27. juni

Stemningen i Vallhall er bedre enn på lenge. Etter en uke i selvpålagt isolasjon er Leif Olav Alnes tilbake på trening.

– Endelig, smiler Warholm.

Selv er Alnes mest opptatt av å desinfisere alt han kommer over av potensielle smittekilder. Sprayflaska går i ett. Tjukkasen i enden av løpebanen får gjennomgå. Det samme gjør tredemøllene.

– Jeg tror de merker at jeg er tilbake, ler han.

På programmet står trappeløp og sprint på curvemølla.

Og Alnes er imponert over det han ser av Warholm.

– Enorm progresjon. Veldig bra. Veldig bra.

Men etter hvert eneste drag holder han seg bak på hamstringen og det punktet han fikk en rift i muskelen.

– Jeg kjenner ingenting. Men jeg har på en måte alle sensorene i kroppen på det ene stedet.

Oslo, 29.juni

Det er stille i Vallhall. Bare vaktmesteren rusler rundt og gjør sine daglige gjøremål.

Fram til nå har Warholm bare brukt hekkene til oppvarming, og enkel hekkedrill. Men nå skal han løpe over dem for første gang siden bråstoppen i Rabat.

Han føler seg mentalt klar.

Han kommer seg enkelt over hekkene. Og fortsatt kjenner han ingen tegn til smerter i hamstringen.

Men selv om han har vunnet mange små slag de siste ukene, er det fortsatt en liten usikkerhet som rir ham.

– Det henger fortsatt litt i lufta. Alle de små seierene jeg har hatt i det siste er på en måte ikke i seg selv godt nok til å hevde seg i toppen av VM. Det er den treninga jeg gjorde før skaden som kan gjøre meg i stand til å vinne VM, sier han.

Han mener de siste ukene har lært han en lekse.

– Leif hadde en fin metafor som traff meg. Han mente jeg de siste årene bare hadde gått rundt og samlet opp basketballer, holdt for øynene, kastet dem bakover og truffet kurven hver gang.

– Sånn er det ikke nå?

– Nei. Nå er det motsatt. Og jeg merker at jeg har tatt alt som har rullet og gått som en selvfølge.

Gardermoen, 6.juli

Warholm har bestemt seg for å reise til USA. Selv om han ennå ikke har forsøkt å gå 100 prosent på trening.

På grunn av streiken i SAS blir også reisen utsatt i én dag. Nok en gang må planer endres. Det har vært omkvedet i denne VM-oppladningen.

Warholm virker klar for å komme seg over Atlanteren.

– Hadde du satt deg på dette flyet om du ikke trodde du kunne vinne VM?

– Nei, hvis låret holder så er jeg god nok til å vinne. Men samtidig er det tre runder man skal gjennom. Og jeg må tåle den belastningen også.

Den siste testen må han uansett vente med å ta rett i forkant av VM.

Han har ti dager på seg.

Berkeley, USA, 11.juli

På en av USAs eldste friidrettsbaner skal Warholm ha den siste og avgjørende testen for å avgjøre om han skal starte i VM.

I USA; Karsten Warholm og Amalie Iuel forberedte seg til VM i California. Her trener han på University of California i Berkeley.

Det er sol. Forholdene er fine. Med seg har han trener Alnes og lege Ove Talsnes.

Etter en god oppvarming gjør de klar fem hekker. Han skal løpe i underkant av 200 meter.

Syretesten på om kroppen er klar for VM er om han tåler inngangen til den første hekken. Det er i starten farten og akselerasjonen er høyest.

Warholm går ned i startblokka. Overkroppen er bar. Solbrillene er på. Det er nå eller aldri. Legen står klar med kameraet på den femte og siste hekken.

– Først og fremst var det en veldig nervepirrende økt. Fordi hvis det skjer noe så er det ingen vei tilbake, sier Warholm.

Men han kjente ingenting til skaden.

– Det løste seg akkurat slik jeg kunne håpe på. Og det gikk fort unna.

Nå avslører Warholm at han har hatt flere kvalitetsøkter de siste ukene der han har gitt bra gass.

– Men det var først på denne ene økta der jeg gikk i startblokka og ga hundre prosent inn mot første hekken.

– Det var nervepirrende minutter?

– Nervepirrende sekunder, jeg bruker ikke minutter, he, he. Nei, du må nesten bare bestemme deg for at nå kobler du ut alt og bare springer.

Den mentale barrieren, frykten for å slå opp skaden, har han brukt god tid på å bearbeide.

– Fra nå må jeg bare løpe som ingenting har skjedd, så får vi heller ta konsekvensene etterpå.

Så i natt står altså Warholm på startstreken. 41 dager etter at han skadet hamstringen i Marokko.

PÅ PLASS I VM-BYEN: Karsten Warholm,

– Jeg trodde at Tokyo-OL for alltid skulle stå igjen som den vanskeligste tingen å dra i land. Men jeg tror dette VM-et blir enda mer utfordrende for meg å ta. Det har blitt den største utfordringen i min karriere.