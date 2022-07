Vitner: væpnet mann truet og skjøt i luften

– Vitner fortalte at det ble skutt i lufta, forteller operasjonsleder John Ask til TV 2.



Hendelsen inntraff ved Hundvågkrossen i Stavanger litt etter klokken 23 tirsdag kveld. Operasjonslederen beskriver stedet som en vanlig bydel med tett bebyggelse. Hendelsen skal ha inntruffet utendørs uten noen spesiell foranledning som politiet var kjent med. Personen skal ha oppført seg truende og skutt i luften.

Det var flere personer på stedet, og noen av dem kjente igjen mannen som skjøt. De oppga navnet hans til politiet, og det var et navn politiet kjente fra før. Meldingene kom inn klokken 23.17, og politiet var raskt på stedet med flere patruljer og søkte etter mannen.

– Vi var på ingen måte redde for at dette var en PLIVO-hendelse. Personen var kjent for politiet fra før, sier Ask til TV 2.

Etter kort tid ble mannen pågrepet.

– Pågripelsen var helt udramatisk, føyer Ask til. Han kan foreløpig ikke gi opplysninger om våpenet som skal ha blitt brukt.