Video viser politifolk som står på gangen under skoleskytingen i Uvalde

En video som ble offentliggjort tirsdag, viser hvordan politiet ventet på gangen i mer enn en time mens skoleskytteren i Uvalde i Texas drepte 21 personer.

19 skolebarn og to lærere ble drept i masseskytingen ved Robb Elementary 24. mai, den verste skoleskytingen i USA siden angrepet mot Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012.

Overvåkingsvideo som avisa Austin American-Statesman har fått tilgang til, viser hvordan den 18 år gamle gjerningsmannen krasjer bilen sin utenfor Robb Elementary før han går inn på skolen med et gevær klokka 11.33.

Idet han går ned en tom gang, ser en ung gutt på ham fra rundt et hjørne, før han løper vekk da 18-åringen begynner å skyte inn i et klasserom.

Videoen viser hvordan han skyter flere titalls skudd inn døra før han går inn i klasserommet. Så går han i et øyeblikk ut av klasserommet og blir synlig for kameraet, før han igjen går inn i klasserommet, der han blir værende.

Gjorde retrett og ble stående

Innen tre minutter etter at de første skuddene ble løsnet, ser man på videoen at det ankommet politibetjenter som er væpnet med pistoler. De går nedover gangen mot klasserommet der det skytes, men gjør retrett når de blir beskutt fra klasserommet.

Deretter blir politiet stående i enden av gangen i en time. I løpet av timen kommer det forsterkninger, flere av dem med halvautomatiske våpen og skjold. Klokka 12.21, 45 minutter etter at de første politibetjentene ankom skolen, høres det igjen skudd fra klasserommet.

Innbyggerne i Uvalde snakket om videoen ved et byrådsmøte tirsdag. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Det var ikke før klokka 12.50, 74 minutter etter at politibetjentene først var på stedet, at de tok seg inn i klasserommet og drepte gjerningsmannen. Videoen viser ingen barn som blir skutt, og Austin American-Statesman skriver at de har fjernet barnas skrik fra lydsporet.

Massiv kritikk

Politiets håndtering har blitt gjenstand for massiv kritikk, og flere ble enda sintere etter at videoen ble publisert.

På et byrådsmøte i Uvalde sa flere at de ikke hadde orket å se på videoen, og flere var opprørt over at den er blitt publisert.

Andre sa at det må bli konsekvenser for politiet, og ba om mer informasjon.

– Gi disse familiene en slags ende på dette, sa pastor Daniel Myers, som er familievenn med et av ofrene.

Uvalde-ordfører Don McLaughlin sa under byrådsmøtet at politiets opptreden er «en av de feigeste tingene jeg har sett».

Han sa at videoen ikke skulle ha blitt offentliggjort før de etterlatte hadde fått en sjanse til å se på den, og at den burde ha blitt ytterligere redigert.

– De trengte ikke å se på gjerningsmannen som går inn og så høre skuddene. De trenger ikke å gjenoppleve det, de har gått gjennom nok som det er, sa McLaughlin.

– Flere titalls betjenter – lokale, fra delstaten og føderale betjenter – er tungt bevæpnet, har på seg beskyttelsesutstyr og hjelmer, har skjold. De går rundt omkring, sikter mot klasserommet, tar telefoner, sender meldinger, ser på etasjeplaner – men PRØVER ALDRI Å GÅ INN I KLASSEROMMET, tvitret grunnlegger Shannon Watts av gruppa Moms Demand Action, som jobber for strengere våpenlovgivning.

– En ynkelig fiasko

Texas' sikkerhetssjef Steve McCraw har beskrevet politiet håndtering av skoleskytingen som en «ynkelig fiasko».

I en høring i delstatssenatet i juni sa han at det var nok politibetjenter på stedet til å stanse skytteren tre minutter etter at han tok seg inn på skolen.

Han ga skylda Pete Arredondo, er sjef for skoledistriktets politi, som han mente «satte livene til politibetjentene før barnas liv».

– Betjentene hadde våpen, det hadde ikke barna. Betjentene hadde beskyttelsesutstyr, det hadde ikke barna. Betjentene hadde trening, det hadde ikke gjerningsmannen, sa McCraw.

Arredondo hadde sagt at døra til klasserommet var låst, og at dette forsinket politiet. McCraw har sagt at dette ikke synes å stemme.

– Han ventet på en nøkkel de aldri trengte, sa McCraw.

Arredondo, som fastholder at han ikke var innsatsleder da skoleskytingen fant sted, gikk av tidligere i juli.

Til Texas Tribune har han fortalt at han antok at noen andre hadde tatt styring over innsatsen, og han hadde ikke politiradio under skytingen.