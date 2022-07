– En av de beste trenerne jeg har hatt

– Martin er en fantastisk fotballtrener, sier Magdalena Eriksson til Fotbollskanalen.

28-åringen er en viktig brikke på det svenske landslaget og klubblaget Chelsea.

Mellom 2013 og 2016 hadde forsvarsspilleren Sjögren som trener i svenske Linköping.

STJERNESPILLER: Magdalena Eriksson er en av de store profilene på Sveriges landslag. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Hun tar treneren, som har fått ramsalt kritikk for sin kampledelse under Norges 0-8-fadese mot England, i forsvar.

– Jeg synes fortsatt at han er en av de beste fotballtrenerne jeg har hatt, sier hun.

– Han er også et fantastisk menneske og en bra person, så jeg lider med ham på samme måte som jeg lider med mine lagkamerater, fortsetter Eriksson.

Hun spiller med Guro Reiten og Maren Mjelde, som begge var med på nederlaget, i Chelsea.

Fotballpresident Lise Klaveness beklager dagen etter ydmykelsen.

– Det skal ikke skje. Og det er vi lei oss for, sier hun til TV 2.

Det siste døgnet flere eksperter i forskjellige medier tatt til orde for at Sjögren bør forlate sin stilling etter EM.

I høst fikk den svenske 45-åringen ny kontrakt. Den strekker seg til etter VM i 2023.

– Kan du si noe om Martin Sjögrens posisjon i dag?

– Det stilles masse spørsmål når vi taper 0-8 i en fotballkamp, men min jobb nå er å være veldig tydelig på at vi deler dette ansvaret alle sammen. Vi taper og vinner sammen. Og utad beklage at det skjedde – til publikum og alle som er her – at vi leverte en sånn prestasjon, svarer Klaveness.

SJEFEN: Her snakker fotballpresident Lise Klaveness med Martin Sjögren noen dager før mesterskapet i England startet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Fredag venter Østerrike for fotballjentene. Der er bare seier godt nok for avansement.

– I dag er kampen mot Østerrike for langt fram. I dag må man gå gjennom og forstå hva som skjedde og være i det. Ikke vike. Ikke ha berøringsangst. Bare stå i det. Det er pyton. Det sitter i magen på alle spillerne og det gjør det på meg og på oss også. Og så i morgen blir det fokus på kamp. I dag er det å avveksle litt og så stå i det, sier Klaveness.