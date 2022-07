Fra øyparadis til øyhelvete – derfor koker det på Sri Lanka

Illsinte demonstranter har satt fyr på Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Presidenten har flyktet landet, og militæret er satt inn for å få kontroll på demonstrantene.

Senest mandag ble det innført en ny unntakstilstand i landet.

Etter årevis med politisk vanstyre, er Sri Lanka nå i fritt fall.

– Dette er den mest menneskeskapte og frivillige økonomiske krisen jeg kjenner til, sier professor Mick Moore til BBC.

Moore er samfunnsøkonom, med spesialisering på blant annet Sri Lanka.

ILDSINTE DEMONSTRANTER: Voldsomme opptøyer i Sri Lankas hovedstad. Foto: Amitha Thennakoon

«Go, Gota, go!»

Sri Lanka står i den verste økonomiske krisen siden landet ble uavhengig i 1948, med en uhåndterlig gjeld på over 500 milliarder kroner.

Eksperter mener den økonomiske kollapsen skyldes flere tiår med politiske feiltrinn og omfattende korrupsjon, skriver BBC.

Fingrene pekes mot Rajapaksa-familien.

FAMILIEDYNASTIET RAJAPAKSA: Mahinda Rajapaksa (t.v.) og Gotabaya Rajapaksa (t.h.) har sammen styrt landet i nesten 20 år. Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

For nettopp dette etternavnet, Rajapaksa, får mange srilankere til å se rødt. Familien har styrt landet i nesten 20 år, og anklages for nepotisme og korrupsjon.

Storebror Mahinda Rajapaksa var president fra 2005 til 2015, med lillebror Gotabaya Rajapaksa som forsvarsminister.

Så ble lillebror Gotabaya, som går ved kallenavnet Gota, president i 2019. Storebror Mahinda ble statsminister, og andre familiemedlemmer fikk tildelt nøkkelposisjoner i regjeringen.

I gatene i Colombo har demonstrantene skreket «Go, Gota, go!»

OPPTØYER: I månedsvis har demonstranter krevd at presidenten tar ansvar for den økonomiske krisen i landet og går av. Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

Øyparadiset angripes

I 2019 kåres Sri Lanka til årets turistdestinasjon av Lonely Planet. Bare ti år tidligere var landet herjet av en 26 år lang borgerkrig. Turistene strømmer til det fredfulle ferieparadiset.

Inntektene fra turismen er en motor i Sri Lankas økonomi, skriver nyhetsbyrået AP.

ØYPARADIS: Sri Lanka var et populært reisemål for tursiter Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

Så kommer terrorangrepet.

21. april 2019 går militante islamister til angrep mot kirker og luksushoteller på Sri Lanka. Til sammen blir nesten 270 mennesker drept.

TERROR: Militante islamister angrep tre kirker og tre luksushoteller på Sri Lanka første påskedag 2019. Foto: Lakruwan Wanniarachchi & Ishara S. Kodikara/AFP

Flere land, inkludert Norge, fraråder nå reiser til Sri Lanka. Flybilletter kanselleres, hotellopphold avbookes og ferieturer avlyses.

Turismen gjør en bråstans, og faller med 70 prosent, skriver CNN.

Over kanten av stupet

Kun måneder etter terrorangrepet, kommer lillebror Gotabaya Rajapaksa til makten med løfter om store skattekutt.

Og skattekutt ble det.

Rajapaksa gjennomfører de største skattekuttene i srilankisk historie.

ØKONOMISK INKOMPETANSE: Rajapaksa-familien anklages for å ha kjørt landet i grøften. Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

I tillegg til det plutselige tapet av turistinntekter, mister nå staten store skatteinntekter.

Investorene flykter i flokk. Sri Lanka blokkeres fra å låne mer penger, og faller ut av det internasjonale markedet.

Så kommer pandemien, og turismen tørker ut – igjen.

Katastrofe-forbudet

Med en økonomi på vei mot stupet, gjennomfører president Rajapaksa drastiske tiltak.

I april 2021, nærmest over natten, forbyr Rajapaksa kunstgjødsel. Regjeringen ønsker at Sri Lanka skal være verdens første land med 100 prosent økologisk jordbruk. Kritikere mener forbudet er et forsøk på å spare penger.

Til sammenligning er 20 prosent av Sveriges jordbruk økologisk.

Etter store demonstrasjoner snur regjeringen og løfter delvis på det totale forbudet i november samme året.

RISMARKER: En srilankisk bonde forbereder planting av ris. Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

Likevel er forbudet katastrofalt for srilankiske bønder.

Størrelsen på innhøstingene faller dramatisk, og matvareprisene skyter i været, skriver Time Magazine. For første gang på flere tiår må Sri Lanka importere ris — den viktigste næringskilden til befolkningen.

Foto: DINUKA LIYANAWATTE – Skyt for å drepe – politisk kollaps

Mange srilankere har fått nok, og fra 1. april i år går det fort.

1. april: Etter en bølge av demonstrasjoner, erklærer president Rajapaksa unntakstilstand. Landets sikkerhetsstyrker får omfattende fullmakter til å pågripe demonstranter.

3. april: Hele regjeringen, bortsett fra lillebror og storebror Rajapaksa, går av.

5. april: Presidenten mister flertallet i parlamentet.

10. april: Sri Lanka er nesten tomme for livreddende medisiner.

12. april: For første gang kunngjør regjeringen at de ikke vil klare å betale rentene på utenlandsgjelden på over 500 milliarder kroner.

19. april: Politiet dreper en demonstrant.

STORMING: Demonstranter tar seg inn i presidentpalasset. Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

9. mai: En stor gruppe regjeringslojalister blir busset inn fra landsbygda og går til angrep på fredelige demonstranter utenfor presidentpalasset. I kjølevannet av dette blir ni mennesker drept og hundrevis skadet i voldelige konfrontasjoner. Statsminister Mahinda Rajapaksa går av, og erstattes av Ranil Wickremesinghe.

10. mai: Sikkerstyrker beordres til å skyte alle som plyndrer eller som skader liv.

10. juni: FN advarer om humanitær nødsituasjon på Sri Lanka.

27. juni: Sri Lanka er tomme for drivstoff, og stanser drivstoffsalget.

1. juli: Sri Lanka setter inflasjonsrekord på 54,6 prosent i juni. Den rekorden blir etter alt å dømme kortlevd. Sentralbanken forventer inflasjon opp mot 70 prosent, skriver Reuters.

9. juli: President Rajapaksa og statsminister Wickremesinghe varsler at de trekker seg.

12. juli: Presidenten flykter fra Sri Lanka.