Utrolig tabbe i Spania-smell: – Et fryktelig valg

Tyskland-Spania 2-0

Akkurat som i åpningskampen mot Finland fikk spanjolene en fæl start.

De rødkledde forsøkte i sedvanlig stil å spille seg ut bakfra. Målvakt Sandra Paños slo ballen rett i Klara Bühl, som sendte Tyskland i ledelsen etter bare tre minutter.

TV 2s ekspertkommentator kritiserte den spanske keeperen.

– Rett og slett et fryktelig valg, sa Solveig Gulbrandsen.

Se tabben i vinduet øverst.

I motsetning til i åpningskampen hadde ikke Spania et comeback i seg.

I stedet la tyskerne på til 2-0 mot slutten av første omgang etter et hodestøt fra spissveteranen Alexandra Popp.

Tapet betyr at Spania må ha poeng mot Danmark på lørdag for å ta seg videre fra gruppen. Lagene har like mange poeng, men Spania har best målforskjell.

Den avgjørende kampen kunne ha blitt spilt uten midtstopperen Irene Paredes.

Etter en knapp time spilt rev hun ned Popp, som var på vei gjennom.

Til den tyske leirens forbauselse ble det ikke engang frispark.

– Hun er veldig heldig som er på banen etter den situasjonen, sa Gulbrandsen fra kommentatorboksen.

Om Norge skulle slå Østerrike på fredag og ta andreplassen, venter Tyskland i kvartfinalen.

PS! Spania fikk et hardt slag like før fotball-EM da Ballon d'Or-vinner Alexia Putellas måtte melde forfall.