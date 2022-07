Leknessund mener Tour de France-etappen avslørte svakhet: – Et eller annet oppi hodet

– Det er en gjenganger.

Det sier Tour de France-debutant Andreas Leknessund til TV 2 etter åttendeplass på den tiende etappen til Megève.

Den 23 år gamle tromsøværingen satt i gruppen som gjorde opp om etappeseieren, men han stivnet «noe så jævlig» på oppløpet.

– Jeg er litt for dårlig på akselerasjonene på slutten, sier Leknessund.

– Også i Sveits rundt røk det sekunder her og der fordi jeg ikke klarte å mobilisere på slutten. Det irriterer meg selvfølgelig litt, fortsetter han.

Leknessund: – Faen, nå spurter vi om å vinne etappen

Det er en svakhet han ønsker å forbedre.

– Det er et eller annet oppi hodet idet jeg kjenner at jeg ikke kommer til å vinne, så får jeg syre ut av ørene og det står bom stille. Det er noe jeg må jobbe med, sier Leknessund.

Øyner flere forsøk

I TV 2-intervju like etter målgang lovet Team DSMs sportsdirektør Pim Ligthart at Leknessund kom til å få nye muligheter i årets Tour.

– Det kommer vel flere etapper, og nå har jeg fått smakt litt på det å kjøre finale. Det var uansett en kul opplevelse, sier Leknessund selv.

DSM-rytteren lærer fort, for tirsdag brukte han lærdom han tok med seg fra flere mislykkede bruddforsøk på tiende etappe.

– Jeg gjorde egentlig mye riktig. I forhold til forrige etappe prøvde jeg å være litt mer defensiv i angrepene tidlig, og kanskje gjorde det at jeg kom med i det avgjørende bruddet, sier Leknessund.

– Når jeg først havner i bruddet, må jeg ha tankesettet om at jeg ikke bryr meg om bruddet går inn eller ikke, så jeg kan tillate meg å ta det med ro, fortsetter han.

Søkte råd hos Edvald

Da klimaaktivister satt seg i veibanen og nøytraliserte etappen med om lag 35 kilometer igjen, søkte Leknessund råd hos landsmann Edvald Boasson-Hagen, som også satt i bruddet på etappen.

Her sitter demonstrantene midt i veien i Tour de France

– Vi snakket litt sammen. Jeg sa at det bare var å være i front og være obs om noen skulle støte på flatene og sette opp tempo, forteller Boasson-Hagen til TV 2.

– Så har han vunnet før og vet hva som skal til, så det er bare å kjøre på intuisjon. Han vet hva som er best, fortsetter 35-åringen.

Boasson-Hagen er imponert over Leknessund. Det samme er ekspertene i TV 2s Tour de France-studio.

BRUDDKAMERAT: Edvald Basson-Hagen kom med i bruddet, men den siste stigningen til mål ble for tøff for 35-åringen fra Rudsbygd. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– I sykkelritt lærer du noe hver gang. Han kommer til å være mer komfortabel neste gang han havner i en situasjon som her. Han løste det kjempegodt teknisk og taktisk, men han hadde bare ikke beina til å vinne, sier tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen.

– Jeg er veldig imponert, og han var offensiv i den siste bakken. Han var ikke for hissig på grøten. Jeg fryktet at han skulle være det. Det var mest logisk å følge Lennard Kämna, for han hadde lavest odds for å vinne, hadde gul trøye som gulrot og var så sterk opp Planche des Belles Filles. Kämna var ikke like sterk her, men Leknessund gjør egentlig alt riktig. Han hadde bare ikke akselerasjonen og utholdenheten til å kjempe helt i toppen, sier Magnus Drivenes.

