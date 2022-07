Joshua King enig med Fenerbahce

Fenerbahce opplyser i sine kanaler at de i prinsippet har inngått en avtale med Joshua King.

Han kommer til Istanbul tirsdag for å sluttføre avtalen og gjennomføre legesjekken, skriver klubben.

30-åringen er klubbløs etter at kontrakten med Watford gikk ut for et par uker siden.

King har tidligere hatt et uttalt mål om å spille i Champions League.

Den drømmen kan han få oppfylt i Fenerbahce. Klubben kom på andreplass i den tyrkiske ligaen, og møter Dynamo Kyiv i andre kvalifiseringsrunde til turneringen.

Fra før har han et innhopp i Champions League, for Manchester United i 2012/13-sesongen.

Portugiseren Jorge Jesus (67), med en fortid hos blant andre Benfica og Sporting, er Fenerbahces hovedtrener.

Mesut Özil er den mest profilerte spilleren på klubbens lønningsliste. Den tidligere Real Madrid- og Arsenal-stjernen skal imidlertid ha fått kontrakten terminert etter en krangel i forrige sesong. Det skriver Daily Mail, som viser til rapporter fra tyrkiske medier.

De er ikke bekreftet av klubben.