Reisemareritt: Gjert-elev strandet i London på vei til VM

Han skulle egentlig vært på plass på Friidrettsforbundet sin VM-precamp i California. Men etter å ha blitt offer for flykoaset i Europa, er han allerede godt over et døgn forsinket på vei til USA.

– Nå sitter jeg og venter på gaten på et fly som skal til Salt Lake City. Derfra forhåpentligvis til Eugene, via Seattle. Så jeg har vel et døgn på tur foran meg fortsatt, sukker Gilje Nordås.

– Flere tusen i kø

Sandnesløperen som trenes av Gjert Ingebrigtsen hadde billett fra Zürich via London, og til San Fransisco i går. Han var på flyplassen i Sveits allerede klokken 8 i går tidlig.

Men problemet oppsto da flyet til London var forsinket. Dermed mistet han flyet videre til USA, og måtte overnatte i London. Bagasjen ble også borte på turen. I natt måtte han overnatte på hotell i London.

Og siden tirsdag morgen klokka ni har han stått i kø for å komme seg gjennom en kaotisk sikkerhetskontroll på Heathrow.

– Sånn sett var det greit å slippe innsjekk av bagasje. For da hadde det vært enda verre. Men det har vært noen tusen i køen foran meg i sikkerhetskontrollen, så det er ikke så veldig gunstig med tanke på Covid-situasjonen. Men jeg får håpe det går bra.

Gilje Nordås er kritisk til at Friidrettsforbundet ikke har booket en billett med et direktefly over Atlanteren til ham.

– Det gikk et fly direkte til San Fransisco fra Zürich i går. Men jeg aner ikke hvorfor jeg ikke var på det. Så vidt jeg så kom dette flyet seg av gårde i tide. Hadde jeg fått være med der hadde jeg allerede vært i USA et døgn nå, sukker han.

– Hvorfor hadde du ikke direktefly?

– Aner ikke. Det må du spørre forbundet om. Men jeg skal innrømme at det er litt irriterende at det er blitt som det er nå.

I bagasjen som er borte hadde Gilje Nordås alt av trenings og konkurranseutstyr.

– Piggsko og det der får jeg nok tak i der borte. Det verste er at kontaktlinsene mine er borte. Det er jo litt verre å få tak i fordi de er spesialtilpasset, sier han.

– Det er vanskelig å løpe når man ikke ser noe Men det ordner seg nok på et vis, humrer han galgenhumoristisk.

For han prøver å ta hele situasjonen med et smil.

– Jeg fikk jo kuttet én time ned på tidsforskjellen det døgnet jeg var her i London. Så her gjelder det å utnytte tiden så godt man kan. Trent fikk jeg også, så jeg skal ikke klage.

—Reisebyrået har booket beste tilgjengelige reise innenfor fornuftig pris etter at de endret reisedatoen, skriver sportssjef Erlend Slokvik til TV 2 i en SMS.



MÅTTE BLI HJEMME: Gjert Ingebrigtsen fikk ikke være med som trener for Gilje Nordås til VM. Forbundet hadde etter sigende ikke nok akkrediteringer til den profilerte treneren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Til VM uten Gjert

Før VM ble det kjent at Gilje Nordås ikke fikk ha med seg sin trener Gjert Ingebrigtsen til USA. Men de to har vært sammen i St. Moritz og i lavlandet i Sveits den siste uka for å lade opp.

Nå får han støtte av Gjert som prøver å ordne opp logistikken på telefonen hjemme fra Norge.

– Fysisk sett er formen veldig bra. Men så gjenstår det å se om jeg får det ut i løp da. Det vet man jo aldri, sier Nordås.

Med nesten tre døgns reise til USA kan man jo alltids ha det som en forklaring om det ikke skulle gå til finale på 5000 meter. Forsøket på halvmila er ikke før 21.juli, så det er ennå greit med tid til å løse det som gjenstår av utfordringer.