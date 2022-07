Kommer med bønn til nordmenn: – Vær så snill å stopp opp

Forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud peker på en utfordring med prisveksten. – Det gjør at flere får større problemer.

På ett år har prisene steget med 6,3 prosent. Det gjør at prisveksten er på det høyeste nivået siden 1988.

Skal vi tro økonomene, er det lite som tyder på at det stopper her.

– Det er bekymringsfullt om den økonomiske utviklingen medfører at folk i større grad sliter med å betale regningene sine, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret til TV 2.

FORBRUKSGJELD: Egil Årrestad sier de fleste husholdninger har unngått opptak av ny og dyr forbruksgjeld til tross for økte kostnader gjennom våren. Foto: Gjeldsregisteret

Skulle nedbetaling av forbruksgjeld bli nedprioritert, sier han dette raskt vil gjenspeile seg med en økning i forbruksgjelden.

– Dette vil være spesielt bekymringsfullt for den det gjelder, fordi renten på denne type lån og kreditter er høy, så gjelden kan vokse fort hvis man ikke har midler til å betale.

Les også: Ser ny, dyster trend – spår inkassoalarm.

Husholdninger viser vilje

Til tross for dystre utsikter for prisveksten, viser tall fra Gjeldsregisteret at den rentebærende gjelden på kredittkort og forbrukslån har falt fra 128,1 milliarder kroner til 123,6 milliarder kroner.

Altså en nedgang på 4,5 milliarder kroner.

– Det vil si at de fleste husholdningene, til tross for økte kostnader gjennom våren, har vist evne og vilje til å nedbetale og å unngå opptak av ny og dyr forbruksgjeld, sier Årrestad.

Han håper denne utviklingen fortsetter når kredittkortregningene for ferien, renteøkningen, og annen prisøkning gjør seg gjeldende utover høsten.

KREDITT: Forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud frykter mange har bestilt ferie på kreditt, selv om det ikke går så bra med økonomien her hjemme. Foto: Privat

– Baler hver for oss

Forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud i Frid ser alvorlig på prisutviklingen. Hun sier nordmenn ikke er trent for situasjonen.

– Jeg tenkte her om dagen: «Hvorfor har vi brannøvelser?». Det er jo fordi hvis man har øvd på noe, så gjør man det rette når en krise skjer. Men mange nordmenn har ikke øvd på at det er stor prisøkning over tid.

Eriksrud sier det er to faktorer som virker samtidig her:

En kraftig prisvekst som er tøff å bære for mange rent økonomisk.

Mange har vært veldig godt vant, og dermed trodd det unormalt lave har vært normalt.

Det er rett og slett vanskelig å omstille seg, understreker hun.

– Det er så mye som virker inn i tillegg til det rent økonomiske: Følelser, stress, usikkerhet, vaner og fasade. Man er overveldet og vet ikke hva man skal gjøre, og klarer ikke ta tak. Det er en fryktelig vanskelig situasjon å være i.

Kommer med sterk oppfordring

En utfordring forbrukerøkonomen særlig peker på, er tabuet rundt det å snakke om egen økonomi. Hun skulle ønske vi levde i et samfunn hvor man kunne snakke om det.

– Vi baler med dette hver for oss. Da er det gjerne slik at man utsetter det ubehagelige.

Eriksrud sier det er interessant å se den enorme reiselysten mange nordmenn har. Mange skal på ferie, selv om det kanskje ikke går så bra med økonomien hjemme.

– Jeg er helt sikker på at det er mange som har bestilt ferie på kreditt, samtidig som de sliter med å betale regningene.

Mange vil skamme og vegre seg for å be om hjelp, mener hun – noe som ikke vil være en særlig lur prioritering.

– Da er det den flauheten, skammen og tabuene som står i veien for å gjøre gode valg. Det gjør at flere får større problemer, sier hun, og legger til:

– Dette er mye lettere sagt enn gjort. Bare vær så snill å stopp opp og be om hjelp, hvis du trenger det, sier Eriksrud.