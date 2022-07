SAS-faste fikk haik med cruiseskip

Øysamfunnet Svalbard ble hardt rammet som følge av streiken. Derfor måtte man improvisere for å få fastboende- og gjester ned til fastlandet.

Det har ikke vært lett å få turister og fastboende fra Svalbard og ned til fastlandet under SAS-streiken.

De få flyene som har gått er med Norwegian, og her har flyvningene vært både fulle og med priser som har skutt i været.

Streiken har blant annet gått utover folk som skulle ha vært på behandling på fastlandet eller andre nødvendige ærend.

Mange har levd i uvisse på når man kan reise ned igjen.

– Man må nå til slutten av måneden før man finner et ledig flysete mellom fastlandet og Svalbard, sier Kjetil Bråten, havnesjef i Longyearbyen havn.

Måtte improvisere

I den anledning måtte man lete etter alternative transportmuligheter sydover fra Svalbard.

Denne sommeren er det mange cruisebåter som kommer til øya.

GOD STEMING: Tirsdag er "Main Schiff 3" kommet til Honningsvåg. Foto: Privat

– Vi har et kjempepositivt samarbeid med cruisenæringen, og vi vet at det er flere skip som har kapasitet og ledige lugarer om bord, forteller Bråten.

Dermed måtte man improvisere.

Siste søndag lå det tyske cruiseskipet «Mein Schiff 3» til kai i Longyearbyen. De hadde ledig kapasitet og lugarer om bord.

På kort varsel ble det satt i gang et samarbeid for å få folk ned fra Svalbard og til Tromsø.

Rundt 140 gjester og fastboende fikk til slutt «haik» med gigantskipet.

Lang vei til hytta

En av de som nå er om bord på den alternative transporten er Per Brochmann. Han er nå kommet til Honningsvåg, og skal videre til Tromsø.

Deretter går turene videre til hytta på Helgeland.

LANG TUR: – Selv om turen til hytta på Helgeland blir lang, er det en kjempefin tur, sier Per Brochmann, administrerende direktør i Hurtigruten Svalbard. Foto: Privat

– Turen sydover har gått kjempefint. Det ser ut til at de streikefaste gjestene og de fastboende fra Svalbard koser seg sammen med to tusen tyskere, humrer Per Brochmann. Han er administrerende direktør i Hurtigruten Svalbard.

– Jeg er veldig glad for at vi kunne få til dette på kort varsel. Skipet hadde 83 ledige lugarer, og alle disse ble fullbooket fra Svalbard sist søndag, sier Brochmann.

Turen er et samarbeid med flere aktører som blant annet TUI Cruises, cruiseselskapet «Mein Schiff» og Hurtigruten Svalbard.

– Ingen tjener penger på dette. Det er et spesialtilbud til de fastboende. Alle måltider er inkludert, og det er som nevnt veldig god stemning her, sier Brochmann.

– Slik situasjonen så ut på søndag var det mange rådløse på Svalbard. Ingen kunne vite da at SAS skulle begynne å fly igjen, forteller han.

For Brochmann og kona er det et heller noe uvanlig transportmiddel for å komme seg på hytta.

Feriedrømmen knust

– Jeg går av i Tromsø, men det er noen av de 140 fra Svalbard som går av i Ålesund eller som faktisk blir med helt tilbake til Tyskland, sier Brochmann.

– Jeg må gi en stor takk til alle de som har organisert dette. Det var stor pågang og det var ikke plass til alle, men vi fikk fylt opp båten, sier Kjetil Bråten, havnesjef i Longyearbyen havn.

Det er fortsatt flere av lokalbefolkningen som får tilbud om billige cruiseturer fremover, for SAS-streiken har også rammet cruisenæringen.

– Det er blant to Explorerskip som har tilbudt innbyggerne rimelige billetter siden de ikke har fått alle passasjerene sine, og at det er ledig kapasitet om bord, sier Bråten.

POPULÆRT: Endelig kan turister besøke Svalbard igjen etter pandemien,, men det er også mange som ikke kommer seg til Spitsbergen på grunn av SAS-streiken. Foto: Longyearbyen Havn

For reiselivsnæringen på Svalbard har det vært noen tøffe år.

Først var det pandemien som stengte Spitsbergen for turister, så kom det en SAS-streik som har ført til store utfordringer for mange som hadde drømt om en opplevelsestur til Svalbard.

– Jeg syns synd på de som hadde planlagt en tur allerede i 2020, også blir de igjen stoppet av en streik, det er kjempetrist. Det har gått skip ut herfra med nesten ingen passasjerer om bord. Passasjervederlag er en del av inntekten vår, så færre passasjerer reduserer inntekten vår, sier Kjetil Bråten, havnesjef i Longyearbyen havn.