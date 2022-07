Åpner om skrekkulykke: – Kunne ikke bevege beina

EF Education Easy Post-rytter Michael Valgren krasjet på den siste etappen av Route d'Occitanie 19. juni og fikk så store skader at han gikk glipp av Tour de France som startet på hjemmebane.

En måned etter forteller 30-åringen om dramaet i det danske TV2-programmet AftenTouren.

– Jeg tok noen sjanser i svingene for å angripe, og så i tredje sving hadde jeg så stor fart at jeg røk forbi bommen og falt ti meter ned, sier han til kanalen.

Måtte operere

Det kunne gått langt verre med rytteren. 30-åringen var noen meter fra å falle 100 meter ned en skrent, men klarte akkurat å unngå det.

– Jeg merket med en gang at noe var veldig galt. Jeg kan huske øyeblikket da jeg lå nede og klamret meg til en stein. Jeg gjorde alt for å holde kroppen oppe, for jeg kunne ikke bevege beina, sier Valgren.

På et tidspunkt kom det folk til stedet som hjalp dansken opp. Likevel var beskjeden fra sykehuset nedslående:

En forstuet hofte, bekkenbrudd, samt skade i kne, korsbånd, leddbånd og menisk. To uker med en omfattende operasjon ventet.

Tror på comeback

Valgren kommer med positive nyheter og sier han er på bedringens vei.

– Jeg er heldigvis kommet hjem fra sykehuset og det går bra med gjenopptreningen. Jeg tror at jeg kommer til å sykle igjen - men når vet jeg ikke enda. Jeg skal nok komme tilbake, sier Valgren til kanalen.

Målet er å være klar før neste sesong starter opp, hvor 30-åringen om to måneder skal begynne å sykle smått igjen. Nå går syklisten på krykker og har en stor skinne på kneet.

– Jeg bruker seks-sju timer om dagen på gjenopptrening i løpet av dagen, så akkurat nå jobber jeg hardt, sier Valgren som opplever fremskritt hver dag.

BRONSE: Michael Valgren sammen med Julian Alaphilippe og Dylan van Baarle i sykkel-VM i fjor. Foto: Olivier Matthys

– Ekstra tøft

Den danske sykkel-profilen har deltatt i Tour de France seks ganger og har blant annet vunnet rittene Amstel Gold Race og Omloop Het Niewsblad.

I 2021 kom Valgren på tredjeplass i herrenes landeveisritt i sykkel-VM.

Fra TV-skjermen har han sett det franske prestisjerittet, som startet i Danmark.

– Det var selvfølgelig ekstra tøft å ikke være der selv, men jeg synes at vi viste Danmark på best mulig måte. Det er jeg faktisk glad for at jeg fikk sett.

Onsdag kunne han se sin landsmann og lagkamerat Magnus Cort vinne den tiende etappen av rittet.