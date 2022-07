Mor bestilte begravelse for sin levende sønn

For noen dager siden ble nyheten om dødsfallet kunngjort på Facebook av en dame fra Notodden som bestilte og planla sønnen sin begravelse. Seremonien skulle vært holdt i dag, men denne ble avlyst da det viste seg at sønnen ikke er død.

Saken ble først omtalt i avisen Telen. Av hensyn til de involverte er moren anonym.

Begravelsen ble bestilt via Notodden Begravelsesbyrå.

Notodden. Foto: Scanpix / Terje Bendiksby

– Dette er bare tragisk for alle parter. Jeg har aldri i løpet av mine 13 år her vært borti noe som dette, sier innehaver av byrået, Ingar Faane, til avisen.

Han bekrefter til TV 2 at historien er sann og at han «står for det som er sagt til lokalavisen».

Alt var forberedt til begravelse

– Begravelsen skulle egentlig ha vært i dag, sier den aktuelle moren fra Notodden til TV 2.

Begravelsen skulle holdes torsdag 28. juli klokka 11.00 med fungerende sokneprest i Notodden, Sverre F. Henriksen.

– Alt var forberedt til begravelsen. Venner og familie hadde bestilt blomster og buketter. Vi hadde en sorgsamtale tirsdag, der var også stefar med. På vei til denne samtalen fikk hun altså denne sjokkbeskjeden om at sønnen likevel ikke er død. At han levde. Til meg sa de at de skulle dra til politiet i Skien og anmelde forholdet. At de var blitt lurt. Alt dette er en stor tragedie, sier Henriksen til Telen.

TV 2 har vært i kontakt med Henriksen, og han ønsker ikke å kommentere utover det han har sagt til lokalavisen.

Faane legger til at man i utgangspunktet ikke trenger en attest eller dokumentasjon for å bestille en begravelse, men at de må være sikre på at opplysningene stemmer. Det var han selv som måtte avlyse begravelsen, da det viste seg at det ikke hadde skjedd et dødsfall.

– I denne konkrete saken fikk vi etter hvert opplysninger som tilsa at dette kanskje ikke stemte. Vi fikk jo bekreftet at det ikke var snakk om et dødsfall, og vi avlyste den planlagte begravelsen.

Begravelsesbyrået har taushetsplikt, men avisen har fått innsyn i gravferds-bestillingen gjennom en anonym tipser. Innsynet ga informasjon om bestillingen.

BESTILLING: Begravelsesbyråets oppsummering av bestillingen, anonymisert. Foto: Faksimile fra Telen

Ble lurt - var ikke død likevel

Den aktuelle moren forteller at hun ble lurt til å tro at sønnen var død da hun i forrige uke ble ringt fra noen som hevdet at de var fra Ullevål universitetssykehus.

– De virket helt seriøse og sa at sønnen min lå i koma på sykehuset. På onsdagen ringte de igjen, og vi fikk beskjed om at han var død. Da måtte jeg jo planlegge og ordne en begravelse, sier hun til TV 2.

Det var på sorgmøtet med presten tirsdag at begravelsesbyrået kunne fortelle moren at sønnen hennes lever. Hun beskriver at hun fikk et sammenbrudd da denne beskjeden kom.

– Jeg hadde forberedt meg på sorgmøtet og begravelse. Så jeg fikk et sammenbrudd da de sa at han lever, men jeg ble veldig glad.

Begravelsesbyrået hadde vært i kontakt med politiet som fortalte at sønnen hennes sitter fengslet i fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud i Sem, Vestfold. Moren sier at hun ikke har fått kontaktet han etter disse opplysningene.

I kjølvannet av det hun trodde var sønnens død, valgte moren å legge ut informasjonen på Facebook. Nå forteller hun at siden måtte slettes da hun hevder å ha blitt utsatt for mye «stygt».

– Jeg fikk så mye stygt på siden min, så jeg måtte legge ned hele kontoen. Det var blant annet noen som kom seg inn på siden og opprettet en pengeinnsamling til begravelsen under mitt navn, noe som jeg ikke har gjort selv. Og disse pengene havnet ikke på min konto.

Moren fra Notodden sier videre at hun ikke vet hvem som ringte og at hun har politianmeldt forholdet.

– Det hele har vært veldig vanskelig og psykisk belastende. Jeg er veldig glad for at han lever, avslutter hun til TV 2.