Omstridt Formel 1-topp trekker seg

Det bekrefter FIA i en pressemelding tirsdag.

Forbundet skriver at det er Masis eget valg.

Årsaken oppgis å være at 44-åringen ønsker å flytte tilbake til Australia for å være nærmere familien og ta fatt på nye utfordringer.

Masi var løpsleder i Formel 1 i tre år, men ble fjernet fra rollen i februar på grunn av kontroversene som preget den siste VM-runden i Abu Dhabi.

Han havnet under lupen da han feiltolket regelverket i den dramatiske avslutningen.

Etter at sikkerhetsbilen hadde ryddet opp, lot Masi bilene som lå mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen få ta igjen runden de lå bak. Da racet var i gang igjen, var Hamilton sjanseløs med gamle dekk.

I kjølvannet la Hamiltons Mercedes inn en protest, men trakk den etter å ha fått forsikringer om at det ville bli gjennomført en gransking av avslutningen.

Da ble det meldt at superstjernen til og med vurderte sin egen fremtid i Formel 1.

KONTROVERSER: Lewis Hamilton ledet hele løpet, men ble forbikjørt da løpet ble avgjort etter en restart med én runde igjen. Foto: Hassan Ammar

I rapporten ble det konkludert med at feilen skjedde som følge av «menneskelig svikt». I tillegg ble det presisert i regelverket i forkant av denne sesongen at samtlige biler skal få ta igjen runden de eventuelt ligger bak, ifølge nettstedet motorsport.com.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kunngjorde også en rekke endringer som han kalte et «steg fremover for Formel 1-dømming», ifølge Sky Sports. Blant dem at Niels Wittich og Eduardo Freitas gikk inn som fungerende løpsledere.

Masi ble da tilbudt en ny rolle i FIA, skriver kanalen. Ben Sulayem insisterte på at han fortsatt hadde en viktig rolle i forbundet, ifølge Daily Mail.

Fem måneder senere har han altså trukket seg.