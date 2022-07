Slik forbereder partene seg på nye forhandlinger

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til SAS-pilotene og SAS sitt meklingsmøte onsdag. – Jeg er mer realistisk enn optimistisk, sier leder for SAS-pilotene, Roger Klokset.

SAS-streiken er nå på sin åttende dag.

Etter flere dager med mange timer overtid, valgte SAS Pilot Group å ta ut 900 piloter i streik mandag 4. juli klokken 12:00. Da hadde pilotene og SAS-ledelsen utsatt meklingsfristen hele fire ganger.

Onsdag skal partene gjenoppta meklingen. Det bekreftet Mats Wilhelm Ruland hos Riksmekleren i Norge til TV 2 tirsdag formiddag.

– Her nytter det ikke å gi opp, og jeg håper partene skal klare å finne en løsning. Dette forutsetter imidlertid at de omstiller seg fra posisjonene de har nå og nærmer seg hverandre igjen, sier Ruland.

Men er partene klare for å mekle frem en avtale? TV 2 har spurt partene hvordan de forbereder seg på en ny meklingsrunde.

Ønske om enighet

Det er kjent at partene hittil har stått langt fra hverandre i meklingen. Likevel er leder i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset klare for å møte motparten rundt forhandlingsbordet igjen.

Han påpeker at fagforeningen og deres medlemmer er villige til å stå opp for flere viktige prinsipper i arbeidslivet.

– Som arbeidsgiver kan du ikke bare organisere deg vekk fra en tariffavtale, sier Klokset til TV 2.

MER REALIST ENN OPTIMIST: Roger Klokset er leder for SAS-pilotene i Norge Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I den tidligere meklingsrunden hevder pilotene å ha gitt SAS et tilbud for å unngå pilotstreik. Dette skal selskapet ikke hatt et ønske om å akseptere, ifølge Klokset.

– Vi har også redegjort for det tilbudet vi ga SAS mandag 4. juli i detalj, og vi har fått en klar tilbakemelding fra medlemmene.

Klokset ønsker ikke å si noe om hva disse tilbakemeldingene innebærer, eller om de er villige til å tilby det samme igjen.

– Er du optimistisk med tanke på hva SAS-ledelsen har å tilby i løpet av morgendagen?

– Det er umulig for meg å si. Jeg er nok mer realistisk enn optimistisk, så vi får se hvilken vei dette går, sier Klokset.

Til tross for usikkerheten knyttet til de nye forhandlingene, er lederen for SAS-pilotene tydelig på at de er til stede for å løse streiken.

– Det er ikke vi som er problemet

I en pressemelding like før klokken 20.30 mener leder for SAS-pilotene i Parat Jan Levi Skogvang, at SAS fremstiller de økonomiske problemene i selskapet på feil grunnlag.

Han hevder selskapet forsøker å legge skylden over på pilotene, men at det ikke er der de største utgiftene egentlig ligger. Ifølge Skogvang er disse nemlig å finne helt andre steder i selskapet.

Jan Levi Skogvang, SAS-Pilotene i Parat. Bilde fra SAS-forhandlingene i Stockhom 28/6-22 Foto: Per Haugen / TV 2

– Ifølge SAS’ egne tall utgjør lønn til pilotene ca 3,6 prosent av driftskostnadene i andre kvartal. Med et slikt utgangspunkt tilsier det at av all pilotlønn utgjør omtrent 3 øre av kostnaden på 75 øre pr. setekilometer, sier Skogvang.

Diskusjoner rundt spareprogrammet «SAS Forward» har i de siste ukene vært i vinden. Forhandlingene dreier seg i stor grad om denne innsparingen som selskapet ønsker å få gjennomslag på.

– SAS ønsker å spare 30 prosent av pilotkostnaden, noe som ut fra regnestykket over utgjør pluss/minus 1 øre i innsparinger, mens resten av konsernet står for alle øvrige kostnader. Det viser hvor meningsløs denne streiken er, sier Skogvang, som håper på en snarlig løsning.

Lederen for SAS-pilotene i Parat mener at ineffektiviteten andre steder i organisasjonen er det reelle problemet. Det mener de å ha påpekt overfor SAS-ledelsen ved en tidligere anledning.

– Alle streiker tar slutt

Konsernsjef i SAS, Kjetil Håbjørg, er i møte med TV2s reporter tidlig ute med å begrunne initiativet deres til å gjenoppta forhandlingene med mål om å finne en løsning.

– Det er klart at vi har brukt tid på å forberede oss til å møte pilotene i mekling igjen. Vi skal legge frem våre tanker, og forventer at pilotene vil gjøre det samme, sier Håbjørg.

Selskapet mener selv å ha sett på sin posisjon, men ønsker ikke å si noe konkret om hvorvidt disse vurderingene har å gi forhandlingene onsdag.

STILLER BEREDT: Konsernsjefen i SAS Kjetil Håbjørg ønsker ikke å gå i konkrete detaljer knyttet til forhandlingene onsdag. Han mener selskapet på sin side er forberedt. Foto: Beate Oma Dahle

Likevel understreker han viktigheten av å få iverksatt en fremtidig lønnsforhandling for SAS.

– Dette er ingen vanlig lønnsforhandling, men dreier seg i større grad om SAS sin fremtid og overlevelse. Og vår mulighet til å bygge et fremtidig og bærekraftig SAS, sier Håbjørg.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at innsparingsplanen i «SAS-Forward» dessuten gjelder flere deler av organisasjonen.

– Vi har besparingspotensiale og besparingsmål på absolutt alle områder, inkludert SAS-ledelsen, sier han.

Ledelsen har foreløpig ikke gjort rede for når den eventuelle lønnsreduksjonen kommer.

På spørsmål om Håbjørg har troen på at pilotstreiken kan være over i løpet av uken svarer han:

– Alle streiker tar slutt. Vi gjør vårt ytterste for at dette skal ta slutt så fort som mulig.