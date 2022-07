Donald Trump: – Et betydelig antall lover å forlate ham

Donald Trumps støtte i Det republikanske partiet er betydelig svekket, ifølge en ny undersøkelse - og spesielt i to velgergrupper.

Flere spekulerer i om hvorvidt tidligere president Donald Trump faktisk vil komme til å kunne stille som kandidat til gjenvalg i det kommende presidentvalget i 2024.

I en fersk undersøkelse viser meningsmålinger utført av The New York Times/Siena College at støtten i det republikanske partiet er svekket, og nesten halvparten av partiets velgere ser mot andre kandidater.

– Et betydelig antall lover å forlate ham hvis han vinner nominasjonen, skriver The New York Times tirsdag.

– Truet det amerikanske demokratiet

Det er to velgergrupper som skiller seg ut i meningsmålingen, spesielt de yngre og de collegeutdannede republikanerne.

Det mest populære alternativet skal, ifølge avisen, være Guvernør Ron DeSantis i Florida.

VISER MÅLINGEN: På spørsmål om hvem de ville stemt på dersom presidentvalget ble holdt i dag, svarer de republikanske velgerne etter tabellen over.. Foto: Skjermdump The New York Times.

En teori bak Trumps svekkede stilling, er stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Mens 75 prosent av primærvelgerne sa at Trump «bare brukte sin rett til å delta i valget», sa nesten én av fem at han «gikk så langt at han truet det amerikanske demokratiet», skriver avisen.

Venter nye avsløringer

En ting som kan stikke kjepper i hjulene for den tidligere presidenten, er den pågående granskingen av den voldelige hendelsen.

Tirsdag skal granskningskomitéen holde nye høringer for åpen scene, noe som er spådd å kunne føre til mer politisk drama.

Stadig flere vitner har meldt seg over de siste to ukene, og den tidligere juridiske rådgiveren i Det hvite hus, Pat Cipollone, gjennomførte nylig et timelangt avhør med komitéen.

– Han kjente til hvert eneste trekk Donald Trump gjorde for å omstøte valgresultatet i 2020 for å tilrane seg presidentembetet. Hans vitnesbyrd var verdifullt, sa komitémedlem Jamie Raskin på TV-kanalen CBS søndag.



Hevder valgfusk

Lørdag var Trump i Alaska, hvor han drev valgkamp sammen med guvernør og visepresidentkandidat Sarah Palin, ifølge NTB.

Begge har vært pådrivere for de sterke anklagene om valgfusk under presidentvalget tilbake i 2020 – anklager som aldri har blitt bevist sanne.

– I Alaska trengte vi ikke å bekymre oss for det, for her vant vi, sa Trump i sin tale på et stadion i Anchorage.

I det kommende mellomvalget 8. november forsøker Palin å bli avdøde Don Youngs etterfølger, som Alaskas eneste representant i Representantenes hus.